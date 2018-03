Moravčík: V semifinále si člověk nevybere. Tuší vyrovnanou bitvu

Na tuhou a vyrovnanou bitvu se připravují hokejisté Plzně, které v boji o finále extraligy, jež hráli naposledy před pěti lety při úspěšném tažení za titulem, čeká Kometa Brno. Obávaný soupeř v play off nepoznal už v deseti zápasech za sebou přemožitele a naposledy prohrál ve vyřazovacích bojích loni 3. dubna v nájezdech s Hradcem Králové 0:1.

"V první řadě už si člověk nevybere; je to semifinále, kam se dostaly čtyři nejlepší týmy v lize, a je jedno, kdo na koho narazí. Čekám vyrovnanou bitvu, určitě se hokej bude fanouškům líbit," uvedl na facebookovém profilu plzeňského klubu obránce Michal Moravčík.

"Narazí na sebe dva kvalitní týmy s kvalitními útoky, co pro mě jako obránce bude také trochu výzva, abych to ukočíroval a dostali jsme těch gólů méně," doplnil Moravčík.

Hlavní síla Komety je z jeho pohledu v kvalitě útočníků, jimž je vlastní rychlý přechod do útoku. "Také mají výbornou přesilovku, to vše je zdobí poslední dvě sezony. Musíme se ale připravit komplexně, hrát zodpovědně, nedělat zbytečné chyby a nedávat jim šanci, ať už v přesilovce nebo přečísleních," vyjmenoval Moravčík.

Do porovnávání výkonů Brna v play off a během základní části, se třiadvacetiletý klatovský rodák příliš pouštět nechtěl. "Mají poměrně zkušený tým, který nepanikaří a hraje pořád stejně dobře. Klid tam tomu navíc dodává Martin Erat, který má na kontě spoustu zápasů v NHL. Co jsem tak viděl, tak si Kometa umí počkat na chybu soupeře a pak ji využít. Poté už hrají, co potřebují," všiml si Moravčík.

Ve čtvrtfinále proti Olomouci neinkasovali Indiáni při pětizápasové sérii ani jedinkrát v oslabení, přestože ho hráli ve 14 případech. "V první řadě to bude nyní něco úplně jiného, nic proti hráčům Olomouce, ale Brno má ty přesilovky jiné a hrají je výborně. Mají tam hráče, kteří tu přihrávku umí dát. Myslím, že pro nás to bude v tomto ohledu mnohem těžší," odtušil Moravčík.

Oba tábory fanoušků jsou známé svou divokostí, ale zároveň umí vytvořit jedinečnou atmosféra. "Bude to super. Pro nás hráče to bude jedině plus, že si zahrajeme v takové kulise. Já se na to vyloženě těším," řekl nedočkavě Moravčík.

Více než týden již uběhl od posledního utkání proti Olomouci, trenéři hráčům naordinovali i pár dnů volna. "Víceméně jsem byl doma a trávil čas s přítelkyní, byli jsme se podívat i na fotbale. Vyvětral jsem hlavu a ani jsem neviděl ostatní zápasy, jen jsem četl výsledky a po očku tak sledoval, kdo tam na nás vyjde," řekl Moravčík.