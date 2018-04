Musíme začít zase od úplného začátku, smutnil jihlavský trenér

Pouze jednu sezonu odehráli hokejisté Dukly Jihlavy v extralize, do níž se před rokem vrátili po dvanáctileté přestávce. Dukla nezvládla baráž a k záchraně už jí nepomohla ani dnešní výhra v posledním kole nad Karlovými Vary, které dvanáctinásobné mistry v příštím ročníku extraligy vystřídají. Navzdory trpkému zklamání se jihlavští fanoušci rozloučili s týmem, který po zápase zůstal na ledové ploše, aplausem a děkovným skandováním.

"Těžko říci, jaká nás čeká budoucnost. Budeme muset vytvořit nový tým. Čas ukáže, jestli se nám to povede. Na nějaké velké hodnocení je brzy. Nyní jsem v emocích a ještě více ve zklamání. Mohl bych říci věci, které bych nechtěl. Dali jsme si s kolegou Zemanem sraz zítra a pokračujeme dále. Čeká nás práce, práce a zase práce. Začneme znova," řekl po zápase novinářům trenér Dukly Petr Vlk.

Jihlava přitom baráž rozehrála slibně. Po čtyřech kolech byla suverénně na prvním místě se ziskem 10 bodů. Jenže pak se její vítězná série zastavila. "Dnes jsme už situaci nezachránili. Prohráli si to v předcházejících dvou domácích zápasech," dodal jihlavský kouč s odkazem na porážky s Karlovými Vary 1:2 a s Kladnem 0:2.

"Tam se lámal chleba. Kdybychom tyto zápasy vyhráli, tak by byl vývoj úplně jiný. Ale klíčových zápasů bylo více. Třeba naše poslední prohra v úterý v Litvínově, kde jsme po dvou třetinách vedli 2:0 a prohráli 2:3. Nemyslím si, že bychom situaci podcenili. Kluci měli enormní snahu. Dostali jsme však laciné branky. Mohli jsme být v lepší pozici před posledním utkáním. To už je minulost. Musíme se nyní soustředit na další práci," řekl Vlk.

Pozitivem uplynulé sezony pro něj bylo, že Dukla byla většině extraligových týmů důstojným soupeřem. "Bohužel v určitých fázích, zejména ve venkovních utkáních, kde se nám podařilo slušně rozehrát zápasy, jsme body v posledních minutách ztratili. Nemyslím si, že nám nevydařené domácí zápasy v základní části extraligy tolik ublížily. Problém byl v tom, že jsme nebodovali venku," konstatoval jihlavský trenér.

Těžko hledal slova šestatřicetiletý kapitán Dukly Tomáš Čachotský. "Zklamání nedokážu popsat slovy. Můžeme odejít se vztyčenou hlavou, sezonu jsme odmakali. Bohužel v baráži nám to o bod uteklo," řekl Čachotský.

K budoucnosti jihlavského hokeje se nechtěl vyjadřovat. "Nevím, co bude dál. To je otázka na vedení a ne na mě. Všichni naše výkony viděli. I když těch vítězství nebylo tolik jako minulý rok a spoustu zápasů jsme prohráli, tak v každém utkání jsme šli do toho znovu naplno. Dělali jsme vše pro to, abychom se udrželi. Závěr baráže byl špatný," uvedl Čachotský.