Na baráž přišla skvělá návštěva, řekl s díky trenér Litvínova.

Vedle vyřazovacích bojů se rozjela i baráž, ve které se zápolí o dvě místenky v příštím ročníku extraligy. Zatímco se Jihlava a Litvínov účast v nejvyšší soutěži budou snažit udržet, Kladno a Karlovy Vary zase prahnou po postupu. Za námi je úvodní kolo prolínací soutěže, ve kterém se dařilo oběma celkům z extraligy.

Zejména Litvínov to neměl proti vítězi WSM Ligy vůbec jednoduché, vždyť Energie severočeského protivníka dokonce přestřílela, přesto to nakonec zvládl. "Spíše jsme čekali na chyby soupeře, což se nakonec vyplatilo. Zatím to ale nic neznamená, je to jen jeden zápas," popisuje trenér domácích, Jiří Šlégr.

V utkání nakonec nepadlo příliš branek, nakonec jen čtyři. O to více je důležité, komu se podaří skórovat jako prvnímu. Tentokrát to byla Verva, která rozradostněla své příznivce už po necelých dvou minutách hry. "Naší nešikovností jsme soupeři darovali na začátku duelu dvě přesilovky, čehož Litvínov využil. To pak ovlivnilo i další průběh hry," zhodnotil Mariška, asistent trenéra karlovarských hokejistů.

"Do dalších zápasů musíme mít daleko lepší vstup a vyvarovat se chyb. Bez toho nemáme proti extraligovým celkům šanci," zamyslel se Mariška.

Kromě vítězství potěšila Šlégra ještě velmi slušná návštěva. Na Zimní stadion Ivana Hlinky si totiž našlo cestu téměř pět a půl tisíce fanoušků, což bylo o tisíc více, než byl průměr na domácích utkáních Litvínova v základní části.

"Chtěl bych poděkovat divákům, že jich přišlo tolik. Hráčům to pomohlo. Bylo tam jiné nasazení, jiná chuť," ocenil.