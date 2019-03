Na jeden gól se nevyhrává, řekl po vyřazení Sparty Hlinka

Slabá produktivita stála podle útočníka Jaroslava Hlinky za vyřazením hokejistů Sparty v předkole play-off extraligy s Vítkovicemi. Pražané ve třech ze čtyř zápasů vstřelili jen jeden gól a sezona tak pro ně jako první tým soutěže končí.

"Nedávali jsme góly, což platilo celou sérii. Jeden gól za zápas je strašně málo, na to se nevyhrává," řekl Hlinka novinářům po prohře 1:5.

"Určitě to byl kámen úrazu. Vítkovice mají výborného brankáře, to se ví. Patrik Bartošák je jeden z nejlepších v lize. Můj názor je, že jsme se možná málo tlačili do šancí. I když jsme je měli. Možná jsme byli málo důrazní, těžko říct. Fakt je ten, že jsme dali málo gólů," podotkl.

Nejzkušenějšího hráče Sparty hodně mrzela zejména porážka ve druhém zápase série v Ostravě. "Ve Vítkovicích jsme odehráli dobré dva zápasy. Hlavně druhý jsme měli zvládnout výsledkově lépe. Podle mého názoru jsme byli trošičku lepším týmem, ale nezvládli jsme to," litoval Hlinka.

Dvaačtyřicetiletý útočník se vrátil do Sparty až v závěru základní části a pomohl týmu k postupu do předkola. Nejproduktivnější hráč klubové historie Spartu po předešlé sezoně opustil a hokej na vrcholové úrovni nehrál. V kritické situaci byl ale osloven, aby mužstvu pomohl.

"Nebylo to pro mě jednoduché, ale já jsem se snažil nějak pomoct. Dělal jsem, co jsem mohl. Nechci ale hodnotit svůj výkon nebo přínos. Od toho jsou tady jiní," konstatoval. Dres s velkým S ale oblékl rád. "Jsem rád, že jsem si zahrál s klukama, nehráli jsme špatný hokej. Na konci nás trápila koncovka, možná kluky trápila celou sezonu," řekl Hlinka.

Nakonec za Spartu odehrál devět zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal jednu asistenci. "Určitě jsem pauzu cítil. Jak už jsem říkal dříve, není jednoduché se vrátit do hry po roce netrénování na ledě a nehraní zápasů. Ještě v mém věku. Snažil jsem se pomoct, jak jsem uměl. Bohužel to dopadlo tak, že jsme dnes skončili," pokrčil rameny.

Hlinka si po zápase užil ovací fanoušků, kteří vyvolávali jeho jméno. Přestože podle všeho hrál za Spartu naposledy, stejně jako před rokem nechtěl definitivně ohlašovat konec kariéry.

"Nejsem zastáncem nějakých výroků. Každý ale asi ví, jak to bude pokračovat. Letos jsem nehrál celou sezonu, takže těžko budu nastupovat příští. Nemám ale rád vyřvávání do světa konce kariéry. Necháme se překvapit," řekl Hlinka, který už letos ani nebude vypomáhat druholigovému Vrchlabí ve snaze o postup do první ligy. Podle řádů totiž už nemůže.