Naše neporazitelnost byla jen shoda náhod, překvapil Birner

Až v sedmém utkání v sezoně poznali hořkost porážky hokejisté Liberce, kteří podlehli na ledě nováčka Kladna 3:5. Bílí Tygři sice vedli po dvou třetinách 2:1, po obratu Rytířů ještě v 59. minutě při power-play vyrovnal Michal Birner, ale v závěru Severočeši naději na prodloužení úspěšné série i možnost posunu do čela tabulky ztratili.

"My jsme se o neporazitelnosti nikdy pořádně nebavili. Když k sobě budeme upřímní, tak to byla spíš shoda náhod, že jsme v předchozích zápasech neprohráli, vzhledem k tomu, kolik jsme dostali gólů," řekl Birner, podle něhož si Rytíři výhru zasloužili.

"Kladno od první do poslední minuty bylo mnohem lepším týmem než my. Byli živější, hráli s euforií a s nasazením. Zaslouženě nás u sebe vytrestali. Gratuluju jim, že získali tři body," prohlásil druhý nejproduktivnější hráč soutěže, který si polepšil na 14 bodů za pět branek a devět asistencí a na vedoucího Milana Gulaše z Plzně ztrácí čtyři body.

Liberec zůstával jediným neporaženým celkem v soutěži. "Hrana, kdy se k vám přiklání štěstí, je strašně tenká. My jsme se o tom bavili už poslední dva tři zápasy, že není možné, abychom neustále dávali pět šest gólů a vyhrávali rozdílem 6:5 nebo 8:7. Tak to prostě v hokeji nefunguje," prohlásil Birner.

"Dobrá obrana vyhrává poháry na konci sezony. My jí v tuhle chvíli vůbec nemáme. Pracujeme na tom, hodně se díváme na videa, ale bohužel. Zatím tam výsledek není moc vidět. Musíme dál makat. Myslím, že všichni kluci v kabině budou šťastní, když s Olomoucí doma vyhrajeme 1:0 nebo 2:1. Chceme si sami dokázat, že umíme bránit a nespoléhat se jen na ofenzívu," doplnil Birner směrem v nedělnímu domácímu duelu.

Mrzelo jej, že po jeho vyrovnání na 3:3 Liberec záhy o body přišel. "Byla to škoda. Oni se dostali do vedení, dokázali jsme to sice nějakým způsobem vyrovnat, ale pak jsme zase udělali stupidní chybu. Takové chyby děláme od začátku sezony. Bohužel, to nás tady stálo zápas," podotkl účastník dvou mistrovství světa, Světového poháru 2016 i loňských olympijských her.

O výhře Kladna rozhodl 27 sekund po vyrovnání na 3:3 svým druhým gólem v utkání sedmačtyřicetiletý majitel Kladna Jaromír Jágr. "Velký klobouk dolů před ním. Podle mého nastoupil proti nám jako nejlepší hráč na ledě. Je to velký faktor pro celý kladenský tým. Jejich lajna měla v zápase několik fantastických střídání, ve kterých nás zamkli v pásmu," ocenil Birner kvality hrající legendy.

"Když hraje s velkou motivací a chutí, je na něm vidět, že pořád patří mezi nejlepší hráče v Evropě. Nepřijde mi, že nějak extra ztratil něco na své rychlosti. Je neskutečně silný, pořád má svojí střelu a drajv do brány. Prostě fantastický hokejista. Ještě jednou smekám klobouk," prohlásil Birner.

Jágr se dvakrát prosadil z předbrankového prostoru. "On vzhledem ke svému věku malinko změnil svůj styl hokeje. Hodně chodí do brány a tím, jak má ohromnou sílu, nás dokáže přetlačit. Souboj hokejka na hokejku je s ním strašně těžký. Jakmile jakýkoliv hráč chodí do brány, tak dříve či později se k vám puky začnou odrážet a máte z toho šance. On je v bráně pořád a vidíte, jak dává góly z předbrankového prostoru," řekl Birner.

"Deset patnáct let zpátky to bylo u něj běžné. Střelu prostě neztratil, nyní moc dobře ví, že pokud chce dávat góly, musí se pohybovat u brankoviště. Je to Jágrovo velké plus. Potrestal nás," dodal.

Vítězství Kladna pojistil ještě v power play útočník Jakub Valský, který hostuje v týmu Rytířů právě z Liberce. "Hrál dobře, ostatně jako všichni kladenští kluci. Byl vidět, měl tam spoustu dobrých věcí. Trápil nás. Valdu známe, když má svůj ice time, pohodu a věří si, tak je to rovněž fantastický hokejista. Proti nám to ukázal. Uvidíme, co bude za měsíc dva. Osobně bych byl moc rád, kdybychom ho měli zpátky," dodal Birner.