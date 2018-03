Nedá se nic dělat, jedeme dál, burcuje navrátilec Gulaš

V poslední době nezažíval moc povedené časy. Zranění ho nejprve připravilo o olympijské hry, a poté i o závěr základní části extraligy. Na první čtvrtfinálový zápas proti Olomouci se však Milan Gulaš stihl vrátit do sestavy, ale opět mu zbyly oči pro pláč. Indiáni s kohouty prohráli po nájezdech. I když do série nastupovali jako favorit, ztrácejí v poměru 0:1 na zápasy. "Nájezdy jsme nezvládli, ale jedeme dál," burcoval západočeský snajpr.

Přestože se ještě necítil úplně fit, domluvil se s kouči na tom, že do vyřazovacích bojů nastoupí. A to také udělal. "Je play-off, mnoho kluků je domlácených. Já jsem se snažil, abych byl v rámci možností připravený. Nechtěl jsem na ledě nějak pajdat, aby to vypadalo, že to nejde.L

"Ale během posledních dní to bylo lepší, domluvil jsem se s trenéry a doktory, že do zápasu nastoupím," řekl ke svému zdravotnímu stavu pro klubový web.

Plzni se začátek duelu podle jeho slov herně vydařil, pak však přišel direkt v podobě vedoucí branky Olomouce. Ten Západočechy hodně zaskočil a utavil jejich síly do zbytku duelu.

"Začátek byl od nás velice dobrý, trochu nás pak ale srazil jejich gól. Potom jsme se do toho museli zase chvilku dostávat. Tak aktivně ale musíme hrát celou dobu, celý zápas na 100 procent, už je to play-off, kde každý musí odvést maximum," popisoval Gulaš.

Ačkoliv se domácím podařilo dvakrát vyrovnat a dotáhnout duel do prodloužení, v závěrečných samostatných nájezdech už na soupeře nestačili. "Nájezdy jsme sice nezvládli, nedá se ale nic dělat, jedeme dál, další den bude jiný zápas, který, doufám, že zvládneme," doufala plzeňská sedmasedmdesátka.

A přidala i možný recept, jak na hanácké kohouty vyzrát. Plzeň by podle něj měla začít víc využívat hry v početní výhodě. I když jich měla ve středu k dispozici hodně, klíč k vítězství to nebyl.

"Přesilovky rozhodují, v prodloužení při hře pět na pět moc gólů nepadá. Proti Olomouci není lehké se prosadit, je tomu tak i v přesilovkách, hodně nám toho zblokovali. Play-off je ale dlouhé, série je dlouhá, takže doufám, že další den to bude jiný zápas, do kterého vstoupíme o hodně lépe," uzavřel.