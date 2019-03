Nejsem důvod zlepšené hry, tvrdí skromně kouč Šlégr

Premiéra Jiřího Šlégra po návratu na trenérskou pozici hokejistů Litvínova dopadla na výbornou. Olympijský vítěz z Nagana a generální ředitel severočeského klubu, který tým převzal v neděli po odvolání Milana Razýma, měl po výhře 6:3 na lídrem extraligy Libercem mnoho důvodů ke spokojenosti.

Vedle výsledku musel domácí fanoušky potěšit i výrazně zlepšený výkon v porovnání s posledními zápasy. "Nevím, jestli já jsem ten důvod. To rozhodně asi ne. Myslím, že kluci sami dobře vědí, o co hrají. Vždy, když jsem vlezl na střídačku nebo do kabiny, jsem se snažil je nějakým způsobem motivovat. Opravdu to ale není o mně. Je to o hráčích, jak k tomu budou přistupovat. Dneska si myslím, že k tomu přistoupili famózně a se vším všudy od prvního do posledního hráče. Nelze nic jiného, než je pochválit a poděkovat jim," řekl Šlégr novinářům.

Bylo na něm vidět, jak se mu zamlouvalo, co v podání svých oveček na ledě viděl. "Vždy se hodnotí zápas daleko lépe, když se vyhraje.Pro mě je ale důležité, že kluci ukázali, že chtějí. Byl to dnes opravdu týmový výkon. Přestože jsme na začátku prohrávali, tak jsme dokázali zůstat u toho, co jsme si řekli, že budeme dělat. Kluci to otočili v náš prospěch," připomněl Šlégr.

Sám přitom tak úplně nevěděl, jak bude výkon týmu vypadat. "Věřil jsem, že to bude dobré. Na trénincích měli kluci obrovskou chuť. A že systém, který jsme změnili, jim vyhovuje. Já jen nevěděl, zda to budou schopni přenést za tak krátkou dobu po třech společných tréninkách i do zápasu," konstatoval Šlégr.

I když to nemuselo být až tak patrné, Litvínovští změnili spoustu věcí. "Překopali jsme úplně všechno. Přesilovky jsme trénovali každý den, protože jsme věděli, že rozhodují zápasy. A dnes jsme to přenesli do zápasu," pochvaloval si Šlégr.

Právě v klíčových fázích duelu udeřila Verva dvěma góly v početních výhodách. "Rozhodně hodně pozitivní věc. Protože přesilovky nám prakticky celou sezonu nešly, mimo povedeného začátku. Pro sebevědomí do dalších zápasů to hrozně moc pomůže," věřil Šlégr.

Dost možná si Litvínovští naklonili na svou stranu hokejovou štěstěnu i díky gestu Martina Hanzla, jenž za stavu 1:1 odvolal u rozhodčích faul a vyloučení Radana Lence. "Myslím, že to je úžasné gesto. Tak vypadá fair play. Vím ale, jaké kluky mám tady v mužstvu. Proto mě to vůbec nepřekvapuje. Je to přístup, který by měl mít každý. On to gesto udělal a já jsem za to rád," ocenil Šlégr.

V neděli čeká Litvínov důležitý zápas v Praze proti Spartě, na níž ztrácí z jedenácté příčky pouze dva body. "Důležité bude, abychom zůstali u zodpovědného výkonu, který jsme předvedli dneska. Nemůžeme se koukat na tabulku, ale na příští zápas, který bude. Musíme udělat vše proto, abychom ho vyhráli. Pak to na konci sečteme a uvidíme, jestli se nám podaří do play off dostat," dodal Šlégr.