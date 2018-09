Nejsme stroje. První třetinu jsme chrápali, přiznal Petružálek

Neporazitelný Litvínov zůstal neporaženým. Ale měl hodně namále. Vítězství na ledě Karlových Varů urval až po prodloužení. Hráči Vervy navíc mohli být za dva body rádi. Podle útočníka Jakuba Petružálka totiž byli dvě třetiny horším celkem. "První třetinu jsme celý tým chrápali, začali dělat něco úplně jiného než dosud. Nohy nám nešly, snažili jsme se každý vymýšlet až moc. Až ten kontaktní gól nás nastartoval," hodnotil utkání střelec, jenž načal obrat kontaktní brankou.

Litvínovští hokejisté začali extraligu ve velkém stylu a dlouho nemohli najít celek, který by je dokázal potrápit. Povedlo se to až karlovarské Energii, jež Vervě sebrala jeden bod, protože odolávala až do prodloužení. Notně jí k tomu pomohl horší výkon soupeře.

"Čtyři zápasy jsme hráli výborně, jednoduše, všechno. Tentokrát, nechci říkat, že to bylo podcenění, jsme první třetinu celý tým chrápali, začali dělat něco úplně jiného než dosud. Nohy nám nešly, snažili jsme se každý vymýšlet až moc," řekl Petružálek pro iSport.cz

Zároveň doplnil, co bylo klíčovým momentem pro to, aby se jeho tým vzpamatoval a ještě mohl oslavit triumf. "Nastartoval nás kontaktní gól. Jsem rád, že jsme to nevypustili, výborně zase zachytal Jaro Janus, to je hlavní náš stavební kámen, na něm stojí naše výsledky. V neděli to musí být mnohem lepší, mnohem jednodušší. Ale jsem strašně rád za ty dva body."

Důvod, proč Litvínov začal tak ztěžka? Podle střelce jedné z branek více faktorů, které se sešly v nepravou chvíli. "Jsme lidi, nejsme stroje. Jeden to vypustí, na to naváže další, pak se to valí jako sněhová koule. V tom je hokej tak krásný, že žádný tým nedokáže dvaapadesát zápasů dělat přesně to samé. Nám se to málem vymstilo, ale ve třetí třetině jsme se najednou k té jednoduchosti vrátili," uvažoval.

Na druhé straně ledu hlavně stál protivník, jenž byl na Vervu hodně dobře připravený. Energii pochválil i sám Petružálek. "Mají asi nejlíp bruslící tým v extralize. Bylo to proti nim strašně těžké. Nedávali jsme puky za ně, oni nám to otáčeli, přesně, co chceme hrát my, tak hráli oni na nás. Ve třetí třetině se nám to podařilo zlomit, dva body bereme v prodloužení, ale pro nás mají cenu tří," ocenil na závěr.