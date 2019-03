Němec před play-off: Nežijeme minulostí, začíná se od nuly

V pondělí začne na hradeckém lede ostře sledovaná čtvrtfinálová série play-off mezi Mountfieldem a Kometou. Obhájce titulu z Brna do něj vstoupí z pátého místa, ale i s vědomím, že s Hradcem získal v základní části jen jeden bod z dvanácti možných. Pilíře obrany hokejového mistra, brankář Marek Čiliak a obránce Ondřej Němec, to však za výhodu pro soupeře nepovažují.

"Těším se, že už to začne," řekl Čiliak, který se do Brna vrátil koncem ledna ze Slovanu Bratislava a proti Hradci tak letos odchytal jen poslední zápas, v němž Kometa doma prohrála 0:3. "Play off je jiná soutěž, neřešíme, co bylo," mluvil za celou kabinu.

Speciální studium hry a koncovky hradeckých útočníků si nenaplánoval. "Viděli jsme videa z jejich hry, sledovali jsme to všichni, já už jsem si extra navíc nic nepřidával," řekl.

Hradec stál v semifinále v cestě Komety za prvním titulem novodobé éry v roce 2017. "Jo, byla to asi nejtěžší série v tom roce, ale teď to bude jiné. Nejen proto, že tehdy za ně chytal Rybár a dnes mají jiného gólmana," srovnával. Kometa tehdy porazila Hradec 4:2 na zápasy a ve finále přehrála Liberec 4:0.

Čiliak věří, že Kometa může zopakovat své dva tituly, ale nahlas o tom nemluví. "Musíme se teď soustředit na Hradec, začínáme venku, to je pro nás výhoda, nebude na nás takový tlak," myslí si gólman, který před play-off podepsal prodloužení smlouvy o dva roky. "Byli jsme dohodnuti už dříve, jen jsme to teď dali na papír," doplnil.

Podobné myšlenkové pochody se honí hlavou i reprezentačnímu obránci Němcovi. "Čeká nás další výzva, jdeme do toho naplno, ale s pokorou," řekl před začátkem série.

Kometa se na konci základní části dostala do formy, zase z ní jde respekt jako v předchozích sezonách, kdy k titulu došla ze spodní poloviny čtvrtfinálového pavouka. A město znovu zaplavila euforie fanoušků. "Nežijme minulostí. Tituly byly krásné, ale teď se soustřeďme na nové play-off. Začíná se od nuly," připomněl Němec.

Zkušeného beka nerozhodí ani pohled na bodovou bilanci s Hradcem v této sezoně. "Vím, že play-off je jiná soutěž, předchozí výsledky se mažou. Čtyřikrát jsme s Hradcem prohráli, ale to se teď nepočítá," zdůraznil pilíř zadních řad úřadujícího mistra.