Neměli jsme plán B. Byli jsme pasivní, litovali sparťané po prohře

Potřetí za sebou hráli doma se soupeřem z východu Čech, premiérově však ztratili body. Hokejisté Sparty ztratili na vlastním ledě dobře rozehraný zápas a s Hradcem Králové prohráli 1:2 v prodloužení. Důvody první porážky v O2 areně vidí především v pasivním přístupu v druhé polovině zápasu, kdy hosté začínali přebírat iniciativu a nakonec vyhráli.

Klíčová akce celého zápasu přišla v prodloužení. Obránce Hradce Petr Zámorský vyslal Radovana Pavlíka, který střelou zápěstím zakončil rychlý protiútok a Hradec Králové vyhrál 2:1. Podruhé stejným výsledkem, oproti duelu ve Zlíně ale tentokrát až v prodloužení.

Nic z toho by se ale nemuselo stát. Sparťané byli více jak polovinu zápasu lepší. Na začátku třetí dvacetiminutovky měli dokonce k dispozici přesilovku pět na tři. Důležitý gól na 2:0, ale nepřidali. "Kdybychom přesilovku proměnili, soupeře bychom uzemnili. To se nám ale nepovedlo, oni se dostali do hry a celou třetinu tlačili. A vyvrcholilo to vyrovnávacím gólem," konstatoval po zápase brankář domácích Matěj Machovský, který kryl 29 střel hostů.

Neměli plán B

Hosté ubráněné oslabení nakoplo. Sice sami rovněž nevyužili dvojnásobnou početní výhodu, vyrovnávacího gólu se ale dočkali. "Možná jsme byli moc pasivní. Měli jsme asi hrát více aktivněji a pak by k jejich šancím ani nedošlo. Hradec je ale kvalitní tým a využil toho," smutnil Machovský. Stejný názor měl i Uwe Krupp. "Ve třetí jsme přestali bruslit a Hradec toho využil. Začal tlačit, my jsme byli pasivní a výsledkem bylo vyrovnání na 1:1," přiznal sparťanský kouč.

I německý trenér na střídačce Sparty si byl vědom, že jeho tým měl využít přesilovku pět na tři. "Tam jsme měli být produktivnější," byl si vědom Krupp. "Určitě to byl jeden z důležitých faktorů. Neříkám, že musíme vždy dát gól, ale musíme si vytvořit vyloženou šanci a to se nám nepodařilo," přidal se Machovský. Hráčům Mountfieldu se ale oproti prvnímu zápasu podařilo pohlídat největší zbraň Pražanů Jana Košťálka na modré čáře. "My jsme neměli plán B. Před tím jsme ze stejného místa dali dva góly," vysvětloval Krupp.