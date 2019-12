Neměnit, ale opravovat. Nový kouč Litvínova nastínil svou vizi.

Domácí premiéra vyšla novému kouči Litvínova Vladimíru Kýhosovi na výbornou. Po úterní výhře v Mladé Boleslavi 6:4 a páteční porážce 1:3 v Olomouci přehráli hokejisté Vervy v boji o důležité body Kladno 4:1. Kýhose potěšil především výkon, jakým si jeho svěřenci tříbodový zisk vysloužili, své zásluhy na něm ale odmítal.

Povedené vystoupení před vyprodaným hledištěm začalo velmi povedenou první třetinou, kdy hráči Vervy Rytíře jasně přehrávali. "Nemyslím si, že by to bylo tím týdnem, co jsem tady. Kluci hráli už předtím dobře a já nepřišel s tím, abych hned všechno měnil," řekl Kýhos novinářům.

Nakonec se domácí prosadili až ve třetí třetině, za to ale hned čtyřikrát. "Zdokonalili jsme určité věci na trénincích, ty věci, co se tady začaly trénovat, jsme nějakým způsobem opravili. V té hře je to potom vidět. Myslím, že je to dobrý systém, což se dnes i potvrdilo. Jen jsme na tom pracovali, abychom nedělali chyby, jak tomu bylo třeba dnes ve druhé třetině," připomněl Kýhos.

Hodně se mu zamlouvalo nasazení hráčů. "Myslím, že je úplně jiné než třeba při těch zápasech, které jsem viděl z tribuny před svým nástupem," porovnával Kýhos.

Čím to, že pod vedením klubového šéfa Jiřího Šlégra až takové nebylo? "Pohrozil jsem jim, že je všechny vyhodím," prohlásil s úsměvem Kýhos. "Teď vážně - vždy, když přijde nový trenér, tak jsou hráči ostražití. Většina kluků mě zná a dobře ví, jak by dopadli. Zatím ale ještě žádné změny v kádru neplánujeme," doplnil Kýhos.

Nevyužité šance, kterých byla v první třetině celá řada, přičítal i malému sebevědomí. "Myslím, že v klukách je pořád trošku křeč z toho, jak se ten začátek sezony nevyvedl. Kdybychom pár zápasů vyhráli a hráli takto, věřím, že si pak dovolí daleko víc a v té hře to bude vidět. Musíme hrát ale jednodušeji, a to se týká i přesilovek," zdůraznil Kýhos.

Nejslabší v podání Severočechů bylo prostřední dějství. "Myslím, že je to způsobené tím, že se hráči uspokojí. Člověk je tam za tu hru pochválí a oni začnou dělat ty věci úplně jinak, než je dělali v první třetině. Byly to ztráty puku ve středním pásmu, čímž jsme soupeři nabídli přečíslení, ale fantasticky to tam vychytal Jaro Janus, zaslouží naše poděkování," konstatoval Kýhos.

Po týdnu u mužstva, kdy odkoučoval na střídačce tři zápasy s bilancí svou vítězství a jedné porážky, se těšil, že využije prostoru, který nabízí reprezentační pauza kvůli turnaji Channel One Cup. "Budeme mít dva dny volno, ale pak už budeme trénovat, první dva dny dvoufázově. Chceme pracovat na zdokonalení některých věcí, ale samozřejmě trošku i na fyzičce," nastínil Kýhos.

A jeho cíl do dalšího pokračování sezony? "My se chceme samozřejmě předně co nejvíce vzdálit tomu spodku, čemuž dnešní výsledky zrovna nenahrály, ale my hlavně potřebujeme udělat nějakou bodovou šňůru, abychom poskočili někam výše, aby byl trošku klid," řekl Kýhos.