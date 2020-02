Nesmíme se teď uspokojit, musíme dál makat, ví Jarůšek

Ačkoliv hokejisté Litvínova mají po 47. kole extraligy díky výhře v Hradci Králové 5:4 po samostatných nájezdech dvoubodový náskok na poslední Kladno a navíc utkání k dobru, podle útočníka Richarda Jarůška se jim bude lépe dýchat jen do půlnoci. Jarůšek, který se na triumfu Severočechů podílel dvěma góly a proměněným nájezdem, upozornil, že sestup je stále reálnou hrozbou.

"Do půlnoci se dýchá líp, ale v půlnoci to končí. Musíme se soustředit na neděli, čeká nás další zápas (proti Karlovým Varům). Nesmíme se uspokojit dnešní výhrou v nájezdech. Musíme makat, protože nemáme nic jistého a hrozí tam pořád sestup," řekl ČTK Jarůšek.

Přestože Litvínov dvakrát prohrával o dvě branky, a to ještě zkraje třetí části, našel cestu k druhé výhře po sobě. "Nic jiného nám nezbývá než věřit a doufat. Prohrávali jsme a šlápli jsme do toho, naštěstí se to podařilo. Nájezdy jsou už loterie. Dneska se to štěstí přiklonilo na naši stranu," uvedl Jarůšek.

Severočeši ovládli penaltový rozstřel 3:0. Posledním úspěšným exekutorem byl právě Jarůšek. "Dostal jsem důvěru od trenéra, za což jsem byl rád. Šel jsem tam s čistou hlavou, věděl jsem, co udělám, a vyšlo to. Vyhráli jsme nájezdy, takže super," konstatoval osmadvacetiletý útočník.

O dvou bodech pro Vervu podle něj rozhodla větší vůle. "Dá se říct, že jo. Začátek nebyl dobrý, ale dotáhli jsme to ve třetí třetině. Šli jsme za tím, nic jiného nám nezbývá. Musíme brát co nejvíc bodů a vyhnout se sestupu," prohlásil odchovanec brněnské Komety.

S 35 body za 20 branek a 15 asistencí v 46 utkáních je nejproduktivnějším hráčem Litvínova. Jako tahoun se ale úplně necítí. "Rád bych si to připouštěl, ale na ledě to pak tak nevypadá. Snažím se pomáhat týmu, hrát naplno, ale doufám ještě v to, že to do konce sezony vylepším a budu hrát víc a víc," řekl Jarůšek.

Fakt, že se postavil proti svému někdejšímu zaměstnavateli, v hlavě neměl. "Dneska jsem to tak nebral. Znám tam plno kluků, ale soustředil jsem se na to, abychom vyhráli. To se nám podařilo. Nebylo tam nic extra," uvedl Jarůšek.