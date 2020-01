Nevážíme si výsledku, chybí pokora, kritizoval po výhře Hrbas

Hokejisté Mladé Boleslavi v předehrávce 36. kola extraligy výrazně přestříleli Vítkovice a i díky tomu vyhráli 6:3. Nejaktivnějším hráčem domácích byl obránce Marek Hrbas, který měl na svědomí šest z 45 střel, které Středočeši vyslali na brankáře Miroslava Svobodu. Šestadvacetiletý bek, jenž v minulosti ve Vítkovicích působil, se postaral i o jeden z gólů Mladé Boleslavi. Ve 12. minutě v přesilovce zvýšil na 2:1.

"Dvě třetiny to od nás bylo dobré. V prostřední jsme přestali hrát a podle toho to taky vypadalo," řekl Hrbas.

Domácí ve druhé části ztratili dvoubrankové vedení, po třech gólech ve třetí dvacetiminutovce ale nebylo o jejich výhře pochyb. "Nevážíme si výsledku, nejsme pokorní a bereme to jako samozřejmost. Nesoustředíme se na obranu, dostaneme gól a stačí jeden, aby to druhý tým nakoplo. Zbytečně jsme si to zkomplikovali," řekl Hrbas k výpadku ve druhé polovině druhé třetiny.

Mladá Boleslav přitom soupeře od začátku přehrávala, jen v první třetině vyslala na Svobodu 22 střel. "V každém zápase chceme začít aktivně, hodně střílet a tlačit se do brány," řekl Hrbas, jemuž statistici napočítali šest pokusů. Nejvíce z celého týmu. "Když můžu, tak vystřelím," pousmál se odchovanec Plzně. "A že z toho nebylo více branek? To by byla škoda, kdybychom nevyhráli. Získali jsme tři a já jsem rád i za jeden gól," uvedl Hrbas, který má na svém kontě v sezoně šest branek a osm asistencí.

Středočeši se posunuli na čtvrté místo tabulky, což Hrbas kvitoval. "Chceme se držet v šestce, to je náš cíl. Když už to máme takhle rozehrané, chceme se tam udržet," podotkl.

Před svým příchodem do Mladé Boleslavi hrál Hrbas za Vítkovice necelé tři sezony, zápasy s ostravským týmem ale už za výjimečné nepovažuje. "To byl spíše první zápas, který jsme proti nim hrál, a první zápas ve Vítkovicích. Hodně kluků už se tam vyměnilo. Byl jsem tam spokojený a přeju jim jen to nejlepší," dodal Hrbas.