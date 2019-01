Nevídaná kanonáda, Plzeň nasázela Pardubicím 11 gólů. Třinec prohrál v Brně

Hokejisté Plzně rozstříleli ve 32. kole Pardubice 11:1 a dosáhli rekordního výsledku v této sezoně extraligy. Západočeši naplno bodovali na domácím ledě již počtvrté za sebou a pěti body za dvě branky a tři asistence se na kanonádě podílel útočník Denis Kindl.

Indiáni šli rychle do dvoubrankového vedení a postupně i díky čtyřem využitým přesilovkám svůj náskok zvýšili až na deset branek. Hráči Dynama i přes první start nových posil Briana Ihnacaka s Oscarem Eklundem celý zápas nestíhali tempo soupeře a utrpěli patnáctou porážku z posledních šestnácti kol.

Domácím pomohl k dokonalému vstupu do utkání brzkým vyloučením Holland a po 72 vteřinách využil početní výhodu po ideální přihrávce Gulaše do odkryté branky zakončující Kovář. V šesté minutě navíc po rychlé akci první formace zvýšil svižnou střelou z pravého kruhu na 2:0 opět Kovář.

Následně tempo hry opadlo a směrem dopředu se připomněli také hosté. Po Horkého nabídce ale Voženílek z dobré pozice neprostřelil gólmana Frodla. Na druhé straně se zaskvěl také jeho protějšek Kacetl, který během další plzeňské přesilovky zlikvidoval několik nebezpečných pokusů a v největší šanci mu pomohl Gulaš nepřesnou bekhendovou dorážkou.

Východočeši nezachytili ani začátek prostřední části a pomáhali si fauly. Od další pohromy Dynamo uchránil v oslabení jen skvělý Kacetl, když vleže nedovolil skórovat důraznému Kovářovi a poradil si i se zakončením na brankovišti nekrytého Němce.

V 27. minutě už však pardubická jednička nedosáhla na střelu Allena od modré čáry. Nápor Indiánů vrcholil v polovině utkání, kdy bránící hráči nestačili vystřídat a Denis Kindl díky statickým soupeřům zvýšil zblízka pohotově na 4:0. Do pardubické branky poté nastoupil Hamerlík a záhy úspěšně čelil samostatnému úniku Gulaše, za chvíli tváří v tvář uspěl i proti Kovářovi.

Hosté se dočasně probrali díky přesilové hře, vstřelit gól však nedokázali. Naopak v závěru druhé třetiny ještě dvakrát inkasovali: nejprve v 39. minutě skóroval přesilovkovou ranou z voleje Denis Kindl a 37 vteřin před druhou sirénou po spolupráci se Strakou zvýšil Eberle již na 6:0.

Pouhých 15 vteřin po zahájení závěrečné dvacetiminutovky nechali hosté na levém kruhu příliš prostoru Gulašovi, přesně mířícímu pod břevno. Ve 43. minutě sice Mandát po objetí branky při vyloučení Allena zaznamenal čestný gól Dynama, otěže zápasu však stále pevně drželi v exhibičním stylu hrající domácí.

Po Kracíkově individuální akci se tvrdou ranou prosadil Čerešňák, devátý gól vstřelil Kantner. Během 50 vteřin v závěru hrací doby navíc Kratěna během početní výhody a Preisinger po přečíslení čtyři na jednoho upravili na konečných 11:1.

Kometa si ve šlágru poradila s Třincem

Kometa Brno porazila v další repríze loňského finále vedoucí Třinec 3:1. O vítězství obhájce titulu rozhodl dvěma góly americký útočník Peter Mueller. Oceláři neproměnili spoustu šancí a doplatili na nízkou produktivitu.

Od prvních minut bylo znát, že se potkávají vyspělá mužstva a hrál se hokej vysoké kvality. Už v první minutě se do velké šance dostal Adamský, ale jeho sólo zlikvidoval Vejmelka. Tento moment jakoby předznamenal další vývoj.

Vedoucí tým extraligy si vytvářel dost střeleckých příležitostí, ale ve finálové části mu chyběl klid a někdy byly jeho akce až příliš překombinované. To neplatilo v samotném závěru prvního dějství, kdy si Bukarts ale zase vylámal zuby na skvělém Vejmelkovi.

Kometa šance tohoto kalibru neměla, ale i ona byla blízko vedoucímu gólu. Jenže Jan Hruška neukončil své sezonní střelecké trápení a zblízka trefil jen padajícího obránce Douderu.

Bukartsem nastřelená tyčka v úvodu druhé třetiny ale spíše nakopla domácí hokejisty, kteří se více dostávali do útočného pásma soupeře. V přesilové hře se také dočkali vedoucího gólu. Plekanec našel volného kanonýra Muellera a jeho osmý přesilovkový gól v sezoně rozjásal brněnské ochozy.

Šanci na zvýšení náskoku promarnil Čermák, který se po jedné z mála chyb třinecké obrany dostal do vyložené šance, ale bekhendem minul. Na druhé straně kluziště ale skvěle chytal Vejmelka. Při brněnském oslabení vyrazil přesně mířenou Růžičkovu střelu k tyči.

Další minisouboj těchto osobností už skončil ve prospěch třineckého útočníka, který střelou z levé strany za pomocí tyče vyrovnal. Třinecká radost ovšem netrvala ani minutu, Ondřej Němec prostřelil od modré čáry obranný val hostí a vedení Brna mohl ještě navýšit Hruška, ale trefil jen tyč.

Ofenzivní představení obou týmů pokračovalo i v posledním dějství. Šanci spálil Dravecký, Třinec nevyužil ani přesilovku a naopak dostal třetí gól, když Muellera vyslal do sóla Ondřej Němec z hloubi vlastního pole. Na dvoubrankový náskok už nedokázal Třinec zareagovat, naopak Zaťovičova dorážka Muellerovy akce definitivně zmařila šance Ocelářů.

Vítkovicím stačilo na pět gólů třináct minut

Vítkovice rozdrtily Zlín 6:1 a v novém roce si připsaly druhé vítězství. Domácí o něm rozhodli gólovou smrští v úvodní třetině, kdy na vedoucí gól hostujícího Dominika Lakatoše odpověděli pěti trefami v rozmezí třinácti minut.

Dvě branky zaznamenal Patrik Zdráhal a Vítkovice si připsaly nejvyšší výhru v aktuální sezoně, kterou nezhatilo ani dvojí střídání gólmanů na zlínské straně. Hosté utrpěli těžký debakl i přesto, že soupeře dvojnásobně přestříleli v poměru 50:25.

Jak růžově pro Zlín první část začala, tak katastrofálně skončila. Hosté se už ve třetí minutě lacino dostali do vedení díky Bartošákově hrubce: domácí gólman se ve snaze urychlit rozehrávku vydal za vlastní bránu, pak ale pod tlakem zazmatkoval a poslal puk přímo před prázdnou klec na hůl hostujícího Lakatoše, který pohodlně skóroval.

Zlín byl ve vedení ale pouze 32 sekund. Olesz vychytrale nahodil puk z nulového úhlu a o tělo přesunujícího se Jakuba Sedláčka kotouč zapadl za brankovou čáru.

Na co pak Vítkovice sáhly, to s nadsázkou skončilo v bráně. Hned první přesilovku v páté minutě využil Stránský, který zápěstím prostřelil Jakuba Sedláčka mezi betony. Zlínský brankář přepustil své místo Štůralovi, ale i toho rychle překonal Zdráhal, jemuž kotouč před prázdnou bránu bekhendem skvostně předložil Stránský.

Na pohled se hrál vyrovnaný hokej, ale domácí byli neuvěřitelně produktivní. Květoň ve 12. minutě vtipným švihem zpoza beka zvýšil na 4:1 a hostující zmar demonstroval pátý gól, který si dal smolnou tečí Romanovy přihrávky do vlastní brány obránce Padrnos. Třebaže na střely na bránu Zlín první dějství vyhrál 21:11, na góly to pro něj bylo hrozivých 1:5.

Do druhé části se do zlínské branky vrátil Jakub Sedláček a hned v nástupu musel likvidovat šanci Květoně. V pohodě hrající Vítkovice už číhaly především na brejkové situace. V 31. minutě zůstal za hostujícími beky Zdráhal a sólo zakončil přesnou ranou do horního rohu.

Další góly už domácí nepřidali, přestože znovu Zdráhal a Lev či Schleiss šance měli.

Hanáci po pěti zápasech zabrali

Hokejisté Olomouce vyhráli v Litvínově 4:1 a ukončili sérii pěti porážek. V soubojích s Vervou se Hanáci dočkali čtvrté výhry z posledních pěti duelů. Litvínov tak doma podruhé za sebou nebodoval, před týdnem podlehl na vlastním ledě předposlednímu Chomutovu 0:1.

Do utkání vstoupili lépe hosté. První šanci měl Kolouch, Janus ale vyrazil puk levým betonem. Následovala střela obránce Škůrka, která prolétla těsně nad horní tyčkou. V páté minutě navíc trefil v přesilové hře Strapáč pravou tyč domácí branky.

Litvínovští se osmělili až v osmé minutě. Obránce Piché vystřelil od modré čáry, puk však skončil nad brankou. Vzápětí vypálil z pravého křídla Lukeš a jeho tečovaný pokus nadělal Konrádovi problémy. Následná Graborenkova střela mířila těsně vedle. V závěru úvodní třetiny zkoušel štěstí opět Lukeš, tentokrát z otočky, ale stav zůstal bez branek.

V 24. minutě se hosté ujali vedení. V přesilové hře se po pěkné kombinace trefil Jergl. Olomoučtí hráči ještě více ožili a drali se za dalšími šancemi.

Druhé dějství bylo poznamenáno častými vyloučeními a hra tak postrádala spád, což vyhovovalo hostům, kteří hráli ze zabezpečené obrany a vydávali se do rychlých protiútoků. Jeden takový proměnil v 38. minutě Knotek, který v oslabení zachytil Ščotkovu chybnou rozehrávku a tváří v tvář Janusovi se nemýlil.

Domácí si i ve třetí třetině dlouho nebyli schopni vypracovat žádnou vážnější příležitost. V 48. minutě ale mohl Ščotka napravit své zaváhání, trefil však pouze tyč. A tak se o dvě minuty později radovali opět Olomoučtí. Nahodil se dostal do samostatného úniku a zblízka překonal Januse.

V 54. minutě se o alespoň čestný úspěch domácích postaral střelou z mezikruží Lukeš. To však bylo z litvínovské strany vše. Hosté si v závěru svůj náskok v poklidu hlídali a necelé dvě minuty před koncem přidal pojistku do prázdné branky Škůrek.

Hradec si pomohl přesilovkami

Třetí Hradec Králové zdolal dvanácté Karlovy Vary 3:2 a bodově se dotáhl na druhý Liberec. Zároveň se Mountfield, který vyhrál sedmý z posledních osmi zápasů, přiblížil na dva body vedoucímu Třinci. Domácí měli v utkání stoprocentní úspěšnost v přesilových hrách - měli k dispozici dvě a obě proměnili.

Zápas začal velkým tlakem Mountfieldu. Hned ve druhé minutě měli Východočeši šance. Radovan Pavlík pálil dokonce třikrát za sebou, gólman Novotný však byl na místě. Stejně jako o chvíli později, kdy se ho ze strany pokusil překonat Miškář. Právě on měl o tři minuty později největší šanci domácích. Z dobré pozice střílel bekhendem, ale Novotný opět situaci zvládl.

V šesté minutě se už Karlovarští neubránili. Hradec bleskově využil první přesilovku v zápase. Útočník Vincour potvrdil pověst nejlepšího střelce týmu a zblízka překonal Novotného. Byl to jeho 16. zásah v sezoně.

Jenže vedení nevydrželo favoritovi dlouho. Hned v následující minutě se prosadil nejlepší útok hostů. Gríger skvěle tečoval nahození od modré čáry a překonal Pavelku. Ten inkasoval na domácím ledě po dvou duelech, v nichž udržel čisté konto.

Od gólu byl Hradec mírně lepší. Zásadní chvíle pro další průběh přišla těsně před koncem třetiny. Hostující kapitán Skuhravý fauloval holí v útočném pásmu a byl vyloučen. Hradečtí početní výhodu na začátku druhé části využili. Cingel pokořil Novotného tvrdou ranou z kruhu.

Karlovy Vary se poté snažily o vyrovnání, měly závary, dostaly se do tlaku. Jasnou šanci měl Vlach, který jel sám na Pavelku, jenže hradecký gólman jeho blafák vystihl a puk chytil do lapačky.

Pro hosty to byla rána, kterou umocnil v 31. minutě Koukal. Nejprve poslal spoluhráče Smoleňáka do velké možnosti a jeho pokus pak dorazil za Novotného. Hradec byl zkrátka efektivnější, což se potvrdilo i později. Pavelka totiž zastavil Grígerův únik.

Třetí třetina vycházela lépe hostům. Dobrým pohybem dostali Hradec pod tlak, což se jim vyplatilo ve 44. minutě. V přesilovce skóroval Flek, jenž poslal do brány puk odražený po Pavelkově zákroku. Brankář už byl v tu chvíli bez šance.

Karlovy Vary se dál tlačily vpřed a Hradec čekal na protiútoky. Rozhodnout mohli Vincour, Dragoun i Smoleňák, ale ani jeden z nich neuspěl. Ani hosté se však už netrefili, Pavelka byl neprůstřelný.