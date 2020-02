Nezaslouží si být tam, kde jsou, řekl Látal o Kladnu

Hokejový útočník Martin Látal se výrazným způsobem podepsal pod výhru Pardubic nad Kladnem, po které Rytíři klesli na poslední místo extraligové tabulky a naopak Dynamo se posunulo na dvanáctou pozici. Jedenatřicetiletý hráč měl po utkání, ve kterém vstřelil gól a přidal dvě asistence, lehce rozporuplné pocity. V Kladně totiž v minulosti působil a svému bývalému klubu stále přeje úspěch.

"Jak to chutná? Dobře. Ale jsem v Kladně vychovaný, není mi jedno, kde kluci jsou. Celý rok hrají hrozně sympaticky. Nezasloužili by si jít dolů. Mám radost, ale taky mi je trochu líto, jak na tom Kladno je," řekl Látal novinářům po výhře Pardubic 5:2. "Teď jsme v Pardubicích, takhle to je," podotkl Látal, jenž v Kladně působil v dorostu, juniorech i v seniorech. "Vazba tam vždycky byla a je dál," řekl.

Souboj Pardubic a Kladna byl bojem posledních dvou týmů tabulky. Před jeho začátkem měly oba celky 51 bodů a Východočeši byli poslední vinou horšího skóre. Teď se Rytířům vzdálili na tři body. "Lépe jsme se připravili a měli od začátku víc šancí. Kladno na tomhle malém ledě hraje výborně, má skvělý pohyb. Ale tady jsme se mu vyrovnali a přehráli ho," těšilo Látala, který tři body v jednom utkání nasbíral poprvé od října 2016. V aktuální sezoně si ještě do dneška nepřipsal více než jeden bod.

Poslední tým extraligy letos sestoupí přímo, boj v suterénu tabulky je tak hodně psychicky náročný. "Dá se říct, že hrajeme od začátku sezony play off zápasy a je toho už dost. Když se to blíží ke konci, je to hodně vyrovnané. Když jsme se už dotáhli na týmy před námi, řekli jsme si, že to už dorveme. Ale na psychiku je to hodně těžké. Dnes jsme to ale zvládli výborně," pochvaloval si Látal.

Pardubice na ledě Kladna vyhrály čtvrté utkání v řadě, což se jim povedlo poprvé v sezoně. Konečně se jim tak podařilo posunout se v tabulce výš.

"Připravujeme se pořád stejně. Ale troufám si říct, že jsme měli o dost zkušenější mužstvo. Rozhodli hráči jako Kolář, Zacharčuk, Rolinek, Vondrka, Tybor, Kousal. Tyhle vypjaté zápasy hrají zkušenější kluci lépe," porovnával Látal kádry Pardubic a Kladna. "Možná byli trochu nervózní, ale jinak hrají celou sezonu hodně sympatický hokej. Napadají, bruslí, hrají dobře. Je vidět, že tam mají mladší kluky, nehraje se proti nim nikdy dobře. Nezaslouží si být tam, kde jsou," řekl.

Zdá se tak, že Východočeši zabrali v pravou chvíli. V závěru základní části. "Naštěstí. Ale nechali jsme si brutálně utéct začátek. Když od sedmého kola všechno před vámi honíte, je to hodně těžké. Naštěstí jsme dali čtvrtý zápas pod sebou. Snad to odlepíme už úplně. Stejně ale hotovo není. Tahle sezona se bude hrát do posledního zápasu," předpokládá Látal.