Nový kapitán Smoleňák: Nedám padesát gólů, ale chci jít příkladem

Novým kapitánem hokejistů Hradce Králové bude v extralize zkušený útočník Radek Smoleňák. Po odchodu obránce Dominika Graňáka a zranění Petra Koukala to byl vcelku očekávaný krok. Dvaatřicetiletý hokejista s reprezentačními zkušenostmi věří, že se v nové roli osvědčí.

"Nikdy jsem se nebál odpovědnosti, něco mám za sebou a nechci se skrývat. Neříkám, že dám padesát gólů za sezonu, ale určitě chci jít klukům příkladem," prohlásil odhodlaně Smoleňák, který je v očích trenéra Tomáše Martince přirozeným lídrem. "Ukazovalo se to hned od té chvíle, kdy přišel do Hradce. Je to logická volba," vysvětlil Martinec.

Dres s "céčkem", které měl Smoleňák v minulosti na dresu i v národním mužstvu, si ještě před extraligovou sezonou vyzkoušel v ostrých zápasech. Mountfield totiž hraje druhý rok po sobě Ligu mistrů a minulý víkend vyrazil na cestu po Evropě. Nejprve se představil ve velšském Cardiffu, kde nečekaně prohrál, poté ve švédské Frölundě, kde se opět zrodil překvapivý výsledek: Hradečtí zvítězili na ledě klubu, který Champions League ovládl třikrát z posledních čtyř ročníků.

"V Cardiffu to nebylo dobré. Podívali jsme se trošku do zrcadla. Ale druhý den jsme měli super trénink a proti Frölundě jsme podali takový výkon, že se za něj vůbec nemusíme stydět," pochválil tým Smoleňák.

Právě zápas na stadionu švédského favorita mu ukázal, že by hradecké mužstvo mohlo znovu v extralize hrát důležitou roli. V minulé sezoně - ač do ní Mountfield vstoupil s výrazně omlazeným kádrem - skončil v základní části čtvrtý. Ve čtvrtfinále pak sice vypadl s Kometou Brno, v klubu přesto panovala spokojenost.

"Frölunda je úplná top úroveň. I proti ní jsme si dokázali, že systém, který chceme hrát, je prostě správný. Musí se do toho ale dát týmová práce. Pokud by jednotlivci nechtěli dělat, co mají, vyhrávat nebudeme. Ve Frölundě všech dvacet kluků tahalo a chtělo vyhrát, ať to stojí, co to stojí. Jsem rád, že jsme takhle zareagovali na Cardiff," řekl Smoleňák.

Ač během kariéry často měnil působiště, v Hradci Králové zůstává prakticky už třetí sezonu. Přišel na podzim 2017, na začátku minulého ročníku si vyzkoušel krátké angažmá ve Švýcarsku, ale poté se opět vrátil do východních Čech. Táhne ho sem představa, s níž přišel na první část svého angažmá. Smoleňák věří, že s Mountfieldem může jednou vyhrát mistrovský titul. V to doufá i samotný klub, který před rokem vytyčil pětiletou koncepci, jež by měla směřovat k triumfu v extralize.

"Když jsem se vracel do Čech, jedna z hlavních věcí, proč jsem se rozhodl pro Hradec Králové, byla touha něco vyhrát. Od žáků přes dorost jsem nic nevyhrál a mám sen mít ten pohár a titul," přiznal Smoleňák.

"Rád bych slíbil, že to bude už tuhle sezonu nebo tu příští, ale to bohužel nemůžu udělat. Byl bych rád, kdybychom na ledě nechali srdce a lidi viděli, že jsme tým, který tomu dává všechno. A já tomu týmu věřím. Věřím, že můžeme vyhrávat," doplnil Smoleňák.

Mountfield začne extraligu příští sobotu doma s Libercem a hned v neděli se představí v Kladně, kde Smoleňák vyrůstal.