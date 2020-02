Nula pokladníkovi neušla, smál se Štěpánek

Třinecký brankář Jakub Štěpánek byl v minulém extraligovém kole po čtyřech gólech v polovině zápasu střídán, v utkání s Hradcem Králové si ale připsal první čisté konto sezony. Pod výhru úřadujícího mistra 6:0 se podepsal sedmnácti zákroky, jednou ho zachránila i tyč.

"K nule se neupínám, chci především vyhrát. Hlavní jsou tři body do tabulky," uvedl Štěpánek v rozhovoru s novináři. Čisté konto neušlo ani spoluhráčům a hlavně pokladníkovi. "Erik Hrňa už mi to na ledě hlásil, nepříjemné," rozesmál se.

Přiznal ale, že je za nulu rád. "Jako každý gólman, nebudu říkat, že ne. Posledních pět minut jsem už na nulu myslel, když jsme vedli výrazným rozdílem. Moc jich v kariéře nemám, skoro vždycky mi tam něco propadne. Říkal jsem si, že tři body už uděláme, ale že tu nulu bych chtěl taky," připustil Štěpánek, jenž doposud v extralize udržel osm nul.

Třiatřicetiletý gólman předešlé utkání nedochytal, v minulých dnech se v tom ale nepitval. "V tomhle je hokej dobrý, že nemáte moc času nad tím přemýšlet a za dva dny je další zápas, kde se to dá všechno napravit. Jsem rád, že jsem zase dostal důvěru po minulém utkání, které mi nevyšlo. Vždycky to odskočilo jinak, než jsem potřeboval. Ale šel jsem do dalšího zápasu s čistou hlavou," uvedl Štěpánek.

Třinec podobně jako ve středu s Mladou Boleslaví rychle vedl 2:0. Obavy, aby se neopakoval stejný scénář i s Hradcem, ale Štěpánka nepřepadly. "Hodně nám pomohl třetí gól ještě v první třetině. To byla změna oproti tomu minulému zápasu," podotkl mistr světa z roku 2010.

Štěpánek už ve druhé minutě ustál šanci Perreta, který ho nepřekonal bekhendovým blafákem. Za stavu 3:0 poté vychytal i únik Koukala a při střele Orsavy ho zachránila tyč.

"Měl prázdnou branku, tam jsem měl i kus štěstí. Jinak kluci odvedli perfektní práci, jak vepředu, tak vzadu. I ten výsledek tomu nasvědčuje. Až na pár výjimek jsme je ubránili," řekl Štěpánek.

Třinec hostí v příštím utkání Vítkovice, v jejichž dresu v extralize mužů debutoval. S ostravským klubem si zahrál v roce 2010 i finále. "Ještě jsem proti nim v extralize nestál. Jen jednou v přípravě, když jsem chytal ve Slovanu. Zatím jsem nad tím moc nepřemýšlel, zápasy jdou obden. Ale bude to pro mě speciální," řekl Štěpánek. Vítkovice sleduje, jejich osud mu není lhostejný. "Nepřeju jim, aby spadly, ale to nemění nic na tom, že v neděli chci vyhrát," podotkl.