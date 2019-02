Brnu stačil proti Třinci jediný gól. Birner řídil výhru Liberce

Hokejisté Třince podlehli ve 45. kole extraligy Brnu 0:1. V repríze loňského finále dal jediný gól už v čase 1:41 obránce Ondřej Němec. Gólman Komety Marek Čiliak chytal po návratu z KHL třetí zápas a udržel první čisté konto. Oceláři promarnili v utkání i 106 sekund dlouhou výhodu pět na tři a prohráli po reprezentační přestávce tento týden doma všechny tři zápasy se skóre 3:11.

Třinecký trenér Varaďa oproti minulému zápasu s Hradcem Králové znovu pozměnil složení všech formací. I proto, že postrádal pět hráčů základní sestavy (Krajíček, M. Doudera, Adamský, Cienciala, Polanský), vyslal do hry i v extralize debutujícího Jonáše Peterka, sedmnáctiletého syna sportovního ředitele Ocelářů. V brance nahradil jedničku Hrubce Kantor.

Třinecký gólman lovil puk ze sítě už ve druhé minutě, kdy měl v oslabení zakrytý výhled při střele Němce od modré čáry. Oceláři po předchozím utkání avizovali, že proti Brnu musí zjednodušit hru a posílat puky na branku, ale v jejich herním projevu nebyl znát rozdíl. Trápení podtrhli v závěru úvodní třetiny ve dvou početních výhodách, v nichž vůbec nevystřelili. To hosté ještě mohli zvýšit Vondráčkem, ale zblízka ho vychytal Kantor.

Brno v prostřední třetině zahrozilo Muellerem, který se dostal dvakrát do sóla. Nejlepší extraligový střelec nejdříve obral o puk Adámka, ale Kantora nepřekonal střelou mezi betony. Při druhém úniku mu zabránil v zakončení vracející se Chmielewski. Největší šanci si Třinec vypracoval paradoxně ve vlastním oslabení, ale Marcinko v nájezdu neuspěl s bekhendovou kličkou.

Na přelomu druhé a třetí třetiny měl Třinec po faulech Malleta a Malce výhodu 106 sekund dlouhé přesilové hry pět na tři. Čiliak v ní chytil střely Hrni, Vrány a Růžičky, další pokusy domácích zastavili obětavými zákroky bránící hráči.

V přečíslení dvou na jednoho nevyzrál Ondřej Kovařčík na brněnského gólmana. Obhájce titulu těsnou výhru udržel i při minutové power play, v níž přečkal šanci Chmielewského, a upevnil si místo v první šestce.

Sparta vydřela výhru v prodloužení

Sparta porazila Chomutov na jeho ledě 3:2 v prodloužení. Pražané sice promarnili vedení 2:0 po dvou třetinách, ale po 61 vteřinách nastavení rozhodl útočník Lukáš Pech. Hosté tak navázali na těsnou páteční výhru z Mladé Boleslavi a drží si pozice, které zaručují účast v předkole play off. Piráti bodovali potřetí za sebou, ale zůstávají předposlední.

Sparta měla výborný vstup do utkání, když Chomutov v úvodních sedmi minutách téměř nepustila z pásma. Gól z drtivého tlaku nevytěžila, takže se hra srovnala a i Piráti se dostali k ohrožení Machovského. V 15. minutě poslal Pražany do vedení Rousek, jenž tečoval Blainovu ránu a využil tak přesilovku. O chvíli později Jarůšek vybídl Bukartse, ten ale tváří v tvář proti Petersovi selhal.

Na začátku prostřední třetiny Jank zlomil u modré čáry hůl, kupředu vyrazil Jarůšek, ale vedení Sparty nezvýšil. V dalším průběhu Piráti nevyužili tři po sobě jdoucí přesilovky, ve kterých měl největší šanci Jank na hranici brankoviště, Machovský však puk se štěstím vyrazil. V pokračujícím tlaku domácí nesrovnali, takže mohl Buchtele 90 vteřin před druhou sirénou zvýšit náskok hostů.

Do třetího dějství vstoupili bleskurychle Piráti a už ve 24. vteřině Klhůfek po buly vymetl horní roh sparťanské branky. O tři minuty později navíc srovnal po individuálním úniku z bekhendové kličky Koblasa. Před polovinou třetí části Klíma v úniku tří na jednoho nabídl puk Rouskovi, jenž však před odkrytou brankou promáchl.

Na druhé straně Marjamäkiho střela vypadla do brankoviště, ale hosté puk dostali do bezpečí. Tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby ujel Kudrna, ale Peters ho při forhendové kličce vychytal. Vyhrocený závěr se přenesl do prodloužení, v němž z dorážky rozhodl Pech.

Birner řídil výhru Liberce v Boleslavi

Vedoucí Liberec napravil páteční domácí zaváhání se Zlínem a vyhrál na ledě nedalekého rivala Mladé Boleslavi 4:1. U všech gólů Bílých Tygrů byl útočník Michal Birner; jeden sám dal a na další tři přihrál. Středočeši po sérii pěti výher podruhé za sebou nebodovali a zásluhou lepšího skóre je na sedmou příčku přeskočila Sparta.

Skóre se poprvé měnilo už po 14 vteřinách hry, kdy se k puku na kruhu dostal Lenc a bekhendem přetavil proti svému bývalému týmu hned první střelu zápasu v liberecké vedení.

To však trvalo jen minutu a 19 vteřin. Bruslaři totiž využili hned vzápětí přesilovku při vyloučení Šmída, když se také z mezikruží přesnou ranou prosadil Žejdl. Vedení Tygrům mohl vrátit v jejich úvodní přesilové hře Hudáček, jenže odražený puk nedokázal do odkryté branky nasměrovat přesně.

Liberec si přeci jen vzal vedení zpátky. Těsně před polovinou zápasu našel u pravé Růžičkovy tyče Birner volného Hudáčka, který pohodlně zasunul puk do domácí branky. A Bílí Tygři své vedení dokonce navýšili, když se v přesilové hře po závaru před domácím brankovištěm dostal puk až k Valskému, který upravil na 3:1 pro hosty.

Další šance si Severočeši vytvořili už ve třetí třetině, kdy při hře čtyři na čtyři ztratil hůl domácí obránce Kovačevič a nebezpečně střílel Hudáček. Liberec pak ve zbytku zápasu zodpovědně bránil modrou čáru a domácí se nemohli dostat do potřebného tlaku. Naopak si museli dávat pozor na nebezpečné liberecké kontry.

Závěrečné drama nepřišlo. I proto, že v končící 59. minutě ještě zpečetil výsledek gólem do prázdné branky Birner.