O2 TV chystá k zápasům hráčské porty i virtuální grafiku

Hokejového fanouška čekají v příští sezoně velké změny. Od ročníku 2018/2019 bude moci sledovat až pět přímých přenosů Tipsport extraligy týdně. Tři z nich bude mít na starosti nový vysílatel O2 TV, který tak bude konkurovat zaběhlé České televizi. Oproti známému pořadu Buly - hokej živě chce komerční médium nalákat diváky především na porty u hráčů, virtuální grafiku či rozhovory s hokejisty během třetin.

O2 TV začala vyjednávat o televizních právech na podzim 2016. Po roce a půl se dočkala a se společností BPA sport marketing uzavřela smlouvu na pět let až do roku 2023. Podle slov výkonného ředitele televize Marka Kindernaye nechce nový vysílatel soupeřit s Českou televizí, ale naopak dát hokeji v Česku nový impulz. I tak už má ale v hlavě novinky, které by mohly okořenit přímé přenosy na komerční stanici počátkem nadcházející sezony. Nejvíce se hovoří o mikroportech připnutých na hokejistech. "Jsou to zatím nápady. Budeme je ještě muset řešit s vedením ligy, ale přijde mi to jako velmi atraktivní možnost, jak sledovat hráče v průběhu celého zápasu," řekl na tiskové konferenci Kindernay.

Na porty už jsou televizní diváci zvyklí. Česká televize je připíná arbitrům utkání. O2 TV je chce dát hráčům, a jelikož sází na atraktivitu, tak především hvězdám extraligy a kapitánům týmů. "Oni nejvíce komunikují s hlavními rozhodčími. Diskuze mezi nimi mohou být velmi zajímavé," vysvětluje Kindernay. "Porty u sudích jsou velkým zpestřením televizních zápasů," dodal výkonný ředitel O2 TV.

Šéf komerční televize však připustil, že zatím nemají úplně dokončenou myšlenkou v případě portu u hráčů, kteří během zápasu často používají jiné výrazy, než má spisovná čeština. Někdy mluví v emocích vulgárně nebo používají slovník, kterým by nemusel běžný fanoušek rozumět. "V multidimenzi bychom museli být určitě na danou situaci připravení. Přeci jenom máme licenci, tak abychom byli opatrní v tom, že v komentářích hokejistů nepadnou žádná sprostá slova," byl si vědom Kindernay. "I přesto si myslím, že se může jednat o zajímavé rozšíření zápasu," konstatoval sebejistě vzápětí.

Podobně jako Česká televize, i O2 TV bude mít krom komentátorů při zápasech vlastní lidi, kteří nebudou zpovídat pouze hlavní aktéry o přestávkách, ale i ty, kteří se do utkání příliš nezapojují. "Reportéři budou dělat rozhovory s hráči, kteří momentálně nehrají, nebo s náhradním gólmanem. To je určitě oživení přenosu a pro nás zajímavé," vysvětlil Kindernay, jenž prozradil, že velkou inspirací jsou přenosy ze zámořské NHL. "Divák tak pocítí atmosféru zápasu i ze střídačky," prohlásil ihned poté.

Další odlišností v přenosech O2 TV oproti ČT by měla být virtuální grafika, kterou veřejnoprávní médium nevyužívá, či multidimenze, na niž si zvykli diváci komerční televize například u fotbalových přenosů. Stejnou možnost budou mít lidé i u hokeje, dostanou možnost pozorovat na svých obrazovkách on-line statistiky v průběhu utkání. "Fanoušci je hodně sledují a napadlo nás, že by jedna stránka z multidimenze mohla být věnována právě jim," konstatoval Kindernay, který se netajil tím, že v baráži o extraligu fandí kladenským Rytířům, protože postup středočeského celku i s majitelem Jaromírem Jágrem do nejvyšší soutěže by následně zvýšil i sledovanost přímých přenosů na O2 TV.