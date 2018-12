Občas to někomu lízne zadek, komentuje Duda nešťastný gól.

Po dvou měsících se dočkali hokejisté předposledního Chomutova vítězství mimo svůj led a autor jediné trefy v derby na ledě Litvínova Radek Duda si důležitého tříbodového zisku velmi cenil. Na únik baráži ztrácejí Piráti aktuálně 12 bodů a podle devětatřicetiletého útočníka může výhra dodat týmu další víru do bojů o záchranu.

"Já si myslím, že je to perfektní. My jsme potřebovali tři body, ať tu soutěž uděláme ještě zajímavou. Pro nás má to vítězství nesmírnou cenu. Teď kolem Vánoc se rozhodne, jestli pro nás po Novém roce bude o co hrát, nebo už budeme zbrojit zbraně na baráž," řekl Duda.

Vítězný gól dal ve 42. minutě, kdy jeho bekhendovou dorážku brankář Jaroslav Janus vyrazil a útočník Lukáš Válek si puk nešťastně srazil do vlastní branky.

"Takové góly padají. Každý den máme v kabině sestřihy z NHL a padají o hlavu, o trenky, o tkaničku, někomu to lízne zadek... Musí se tlačit puk do brány. Myslím, že je to trošku nešvar českého hokeje, že jsme všichni takoví koutoví hráči a je málo přímočarých. A právě za to občas lížeš smetanu," řekl Duda, který posílil Chomutov na začátku října z prvoligových Benátek na Jizerou.

"Válec (Válek) má skvělou sezonu, hráli jsme proti sobě, i když byl v Litoměřicích. Je to mladý pracovitý kluk, to bude Litvínov v budoucnu potřebovat. Já mu přeju, aby mu to vydrželo. Bohužel po těch 11 banánech, co teď fláknul, dal jeden do svý (branky). Asi se nade mnou slitoval," komentoval svůj šestý gól ve 22. zápase v této sezoně extraligy.

Duda prý při hecování přes střídačku s vedoucím mužstva Litvínova Miroslavem Ryklem branku předpověděl. "Říkal jsem: 'Čigi sleduj, teď tam skočím, dám gól a rozhodnu to. Já už se na to nemůžu koukat'. On se mi smál a pak koukal. Byla v tom samozřejmě velká nadsázka, ale já jsem to tak prostě cítil," prohlásil Duda, který v sezoně 2015/16 za Vervu hrál.

Byl šťastný, že Piráti zápas před vyprodaným Zimním stadionem Ivana Hlinky zvládli. "Myslím, že to byl hezký hokej pro diváky, skvělá kulisa, plný barák. Fanoušci si to užili," uvedl.

"První třetina byla z naší strany taková vlažnější. (Trenér) Vláďa (Růžička) nám dává hrozný dávky v tréninku a trvá, než nohy rozjezdíme. Pak to bylo znát, že jsme nohy prošvihali a začali jsme šlapat ne na dieselový, ale na benzinový motor," komentoval proměnu hry Chomutova mezi první a druhou třetinou.

"Z toho pramenily šance, tlačili jsme se do brány, snažili jsme se střílet a dorážet. Jaro byl fantastický a museli jsme na něj vymyslet něco extra," vrátil se ke šťastné trefě.

Zatímco ve středu doma proti Liberci při prohře 2:4 podle Dudy Piráti doplatili na drobné nedostatky ve hře, tentokrát jeho tým předvedl opět zlepšený výkon. "S Libercem tam byly dva zbytečný góly po nedobruslení. Dneska jsme dobře dobruslovali, rychle jsme otáčeli hru, což je alfa a omega dnešního hokeje. Gólman byl skvělý, pak už to bylo na tom, kdo ten gól dá," pochválil Justina Peterse.

Doufá, že úspěch po předešlých dvou zápasech bez bodu tým znovu zvedne. "Nám to dodá víru do další práce. Teď máme doma Plzeň, která je nesmírně silná s příchodem Kovyho (útočníka Jana Kováře). My si to dneska užijeme a je to odměna za práci celého mančaftu," podotkl Duda.

Podle něj by měl kouč Růžička za dnešní úspěch také přispět do týmové kasy. "Myslím, že to Vláďu bude něco stát. Bylo to v Litvínově, kde dominoval, tak ho to trošku štípne v peněžence, protože v kase jsou myšičky," dodal Duda.