Olomouc je na vlně. Ještě zkusíme prohnat Kometu, řekl Nahodil

Hokejisté Olomouce si v neděli v Brně připsali pátou výhru z posledních šesti zápasů a výrazně se na tom podílel útočník Lukáš Nahodil, který si stejně jako jeho spoluhráč v elitní formaci Hanáků Pavel Musil připsal gól a asistenci. Olomouc se posunula na sedmé místo a na šestou Kometu ztrácí čtyři kola před koncem základní části šest bodů.

"Jsme šťastní, jak jsme si s klukama na ledě i mimo sedli. Nejen s Pavlem, ale i s Lukášem Klimkem. Bavíme se hokejem a jen si přejeme, aby to tak šlo i nadále," řekl Nahodil po výhře Olomouce 4:2, ke které přispěl 16. gólem v sezoně.

Olomouci se v závěru základní části daří a body chce sbírat i nadále. "Věřím, že ještě nějaké korálky tam navlékneme a dostaneme se co nejvýše. Třeba ještě proženeme Kometu v boji o šestku," přál si jednatřicetiletý útočník. "Ještě máme před sebou dost zápasů, abychom to zkusili," řekl.

Nahodil se mezi střelce zapsal v polovině zápasu, kdy tečoval Musilovu střelu na hranici hry vysokou hokejkou. Spornou situaci řešil i videorozhodčí, který nakonec gól uznal.

"Věděl jsem, že jsem se dotknul puku, ale jak vysoko jsem měl hokejku, nevím. Polovina kluků na střídačce říkala, že to bylo v pořádku, polovina, že ne. Bylo to strašně rychlé," řekl Nahodil.

Byl rád, že sudí gól uznali, i proto, že v první třetině video nepotvrdilo jeho branku, kdy se snažil dotlačit puk za záda Karla Vejmelky. "Byl jsem si jistý, že to nebylo za brankovou čárou, ale byla to škoda. Měl jsem to ještě na dorážku, ale vypadla branka. Možná mi to pánbůh vrátil tečí," uvedl Nahodil. "Jsem rád, že alespoň jeden gól platil," pousmál se.

Olomouc navázala na páteční výhru nad vedoucím Libercem, v obou případech se přitom musela obejít bez brankářské jedničky i dvojky. Zraněného Branislava Konráda a nemocného Jana Lukáše nahradil osmnáctiletý Vojtěch Mokrý.

"Vojta chytal fantasticky. V 18 letech chytal druhý zápas v extralize a zkrotil po Tygrech i Kometu, je výborný," ocenil Nahodil výkon Mokrého, který si připsal 23 úspěšných zákroků. "Doufám, že se bude dál rozvíjet a jednou bude chytat ve velkém klubu. Třeba v Olomouci," dodal Nahodil.