Olomoucký Knotek: Jsme spokojení, ale nesmíme být uspokojení

Olomouckým hokejistům se v úvodním utkání předkola play off extraligy podařilo navázat na dobré výkony ze základní části. Před svými diváky porazili Zlín přesvědčivě 5:1. Gólem a nahrávkou se pod první krok směrem ke čtvrtfinále podepsal útočník Jan Knotek, jenž varoval před důležitostí dalšího utkání série.

"Myslím si, že s prvním utkáním v sérii můžeme být relativně spokojení, ale ne uspokojení. Začali jsme dobře, od stavu 3:1 jsme i kontrolovali hru a Zlín hrozil jenom z přesilovek," řekl Knotek po utkání novinářům.

Hanáci měli výborný nástup a v deváté minutě vedli 2:0, jenže Berani bleskově snížili. Velkým zásahem do jejich plánů a myšlenek na obrat byl třetí inkasovaný gól z hole Viléma Buriana ve 35. minutě.

"Myslím si, že právě ta třetí branka rozhodla. Po ní jsme hráli aktivně, v mých očích už jsme toho pak Zlínu ve hře pět na pět tolik nepovolili. Zlín je nepříjemný soupeř, jednou propadnete a je průšvih. Dneska jsme jim toho ale celkově moc nedovolili," hodnotil zápas Knotek.

Sám pak zvyšoval při přesilovce pět na tři v končící 55. minutě na 4:1. "Ve dvojitém vyloučení Zlína jsme to utvrdili a myslím, že pak už to bylo rozhodnuto na sto procent. Z našeho pohledu jsme chtěli pokračovat v dobrých výsledcích ze základní části," podotkl Knotek.

Dvaatřicetiletý útočník si vedle gólu připsal také asistenci. Během základní části měl přitom ze 37 utkání bilanci 10 bodů za pět gólů a stejný počet nahrávek. "Pro mě je těch jedna plus jedna velkým povzbuzením. Pevně doufám, že v play off mi to sedne víc a budu týmu platnější," přál si Knotek.

Tušil, že úvodní porážka soupeře nezlomí. "Velké problémy nám Zlín dělal v přesilovkách, ty mají dobře sehrané a dobře jim to tam lítá. Dneska padly góly po hezkých kombinacích, to je fajn, ale zítra to může být úplně jinak. A my jsme rádi za každý gól. Porazili jsme je jednou, ale ještě musíme dvakrát. Myslím, že ta porážka nemusí Zlín vůbec nijak poznamenat," uvedl Knotek.