Orsava dal dva góly Spartě a soupeře pro play-off si nevybírá

Dvěma góly se do střelecké listiny ostře sledovaného zápasu se Spartou zapsal útočník Komety Jakub Orsava. Po výměně z Mladé Boleslavi tak má na svém kontě již šest branek ve třinácti zápasech v brněnském dresu. Společně se spoluhráči si pak užil nezvykle dlouhou děkovačku ve vyprodané hale.

"Nevím, jaké jsou tady tradice, vždyť tady nejsem tak dlouho," poukázal Orsava s úsměvem dona svůj lednový přestup. "Ale byl to poslední zápas základní části, vydařil se herně i výsledkově, bylo to proti Spartě, takže nás lidi vyvolávali," řekl po výhře 7:3.

Kometa položila základ jasné výhry v první třetině, kterou vyhrála 4:0. "Povedla se nám. Vyšla nám první přesilovka hned v úvodu a od toho se to pak vyvíjelo. I když musím přiznat, že tam bylo i trochu štěstíčka," přiznal Orsava.

Kometa v odehrála v podobném duchu už více takových pasáží, ale nikdy v sezoně nedala čtyři góly v jedné třetině. Spíše se střelecky trápila. Dnes ne. "Před tím jsme se netlačili tolik do brány, teď jsme si vytvářeli dost šancí a padalo nám to," řekl Orsava.

Obhájce titulu vyhrál pátý zápas po sobě, jen v neděli v Liberci to bylo až v prodloužení. Kometa nabírá formu v pravý čas. "Všichni v to doufáme, že vyladění formy přichází v době, kdy se bude sezona lámat," uvedl Orsava.

Duely se Spartou bývají pro Kometu i její fandy vždy vyhrocené. Orsava zažil duel těchto velkoklubů podruhé, ale poprvé v brněnské hale. "Rozhodla první třetina. Když po ní vedete o čtyři góly, tak je to v dalším průběhu znát. Trochu nám utekl začátek druhé třetiny, ale zase jsme na to odpověděli gólem, takže jsme situaci měli pod kontrolou," připomněl Orsava pasáž hry, kdy se Sparta chtěla zvednout, ale nepodařilo se jí to.

"Asi nejsou v takové formě, v jaké by si představovali. Ale mají silný tým. Pokud budou hrát předkolo, tak se určitě poperou o postup," uvedl Orsava na adresu Pražanů.

Teď se těší na své první play off v dresu úřadujícího mistra. "Kometa bývala vždycky silná, tak jsem ji vnímal jako protihráč. A to se myslím z pohledu soupeřů nezměnilo," řekl. Jestli bude Brno ve čtvrtfinále hrát s Plzní nebo Hradcem Králové, neřeší. ""Já myslím, že je to jedno proti komu budeme hrát. My se musíme soustředit sami na sebe," dodal Orsava.