Pardubice si i přes prohru zahrají čtvrtfinále play off

Pardubice prohrály s Hradcem Králové 1:3. Domácí skórovali jako první, pak sice do 31. minuty třikrát inkasovali, ale i přesto udrželi šestou příčku a tím i přímý postup do čtvrtfinále, neboť trio pronásledovatelů Liberec, Olomouc a Zlín shodně prohrálo. Mezi nejlepší osmičkou vyzvou Pardubičtí Třinec. Mountfield bude čekat na soupeře z předkola, dnešní výhrou dorovnal bilanci východočeských derby v sezoně na 2:2 na zápasy.

Pardubice si mohly případnou výhrou v základní hrací době zajistit místo přímo ve čtvrtfinále play off. Jakýkoliv jiný výsledek dával šanci soupeřům a Dynamo by se muselo začít ohlížet na ostatní zápasy.

Hned první střídání očekávaného derby dvou velkých rivalů před vyprodaným hledištěm nabídlo šance na obou stranách. Sýkora zblízka neprostřelil Pavelku a Kacetla tvrdou ranou do masky přivítal unikající Koukal. Královéhradečtí následně nevyužili přesilovku a do vedení šlo Dynamo, když Trončinského nahození tečoval Rolinek.

Vyrovnání měl na hokejce krátce nato Kukumberg, ale chybnou rozehrávku soupeře nepotrestal. Gólem skončila až v 15. minutě Smoleňákova dorážka, kterému pomohl i odraz od Čáslavovy brusle. Pardubický bek mohl smolný okamžik napravit, ale jeho šanci v přesilovce zhatil Pavelka. V závěru první části zblízka neuspěl Koukal.

Po pauze byl blízko ke gólu pardubický Wishart a poté pohrdl jasnou šancí Červený. Důležitá pasáž přišla kolem poloviny zápasu. Ve 29. minutě se před branku natlačil Vopelka, položil si Kacetla a mezi betony zasunul kotouč do sítě. Podobnou příležitost poté nevyužil Poulíček, a tak ve 31. minutě tečující Zigo zvýšil na 3:1 pro Hradec. Mountfield byl na koni, další šanci navíc neproměnil unikající Koukal.

Krátce po začátku třetí třetiny mohlo být rozhodnuto, ale Smoleňáka při přečíslení vychytal Kacetl a dorážející Červený trefil tyč. Dynamo tak stále cítilo naději a náskok hostujícího týmu musel hájit Pavelka, který vychytal Mojžíše a přestál i následnou přesilovku Pardubic.

Možná poslední šanci na zvrat zahodil dvě minuty před koncem Treille. V samotném závěru se hráči Mountfieldu zaměřili na defenzívu a soupeře k vážnějším šancím ani nepustili.

52. kolo hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Branky a nahrávky: 8. Rolinek (Trončinský, Marosz) - 15. Smoleňák (Červený, Koukal), 29. Vopelka (Zigo, Zámorský), 31. Zigo (R. Pavlík, Gregorc). Rozhodčí: Šír, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:6. Bez využití: Diváci: 10.194 (vyprodáno). Sestavy: Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Ščotka, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Machala, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký. Hradec Králové: J. Pavelka - Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík, Vydarený, Pláněk, Zámorský - Smoleňák, Koukal, Červený - M. Látal, Kukumberg, Cingel - Köhler, Berger, Šimánek - Vopelka, Zigo, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Hokejisté Vítkovic porazily Liberec 3:2 v prodloužení a uhájily tak čtvrté místo v tabulce. Ve čtvrtfinále se utkají s mistrovským Brnem. O výhře v utkání, ve kterém by s ohledem na ostatní výsledky domácím stačil i bod, rozhodl v 62. minutě Marek Hrbas. Liberec naopak těsně o jeden bod a vinou horších vzájemných zápasů s Pardubicemi nedosáhl na šesté místo a do play off vstoupí v předkole proti Spartě.

"Mrzí nás to trochu, protože jsme k tomu druhému bodu byli dneska hodně blízko. Ale v závěru jsme nezvládli dvě přesilovky, což před play off musíme zlepšit," řekl liberecký útočník Michal Bulíř.

Domácím se už do sestavy vrátila většina opor, ale v první třetině jednoznačně tahal za delší provaz soupeř. Už v čase 1:41 šel do vedení - Bulíř dostal na pravém kruhu kotouč do tandemu od Jánošíka a švihem pokořil Bartošáka. Brzy to mohlo být 0:2, ale Filippi po krásném průniku zblízka Bartošáka překonat nedokázal.

Vítkovice vyrovnaly v deváté minutě díky Oleszovi, který těsně před Willem ze vzduchu šikovně tečoval Hrbasovu střelu. Přesto se nadále hrálo podle libereckých not a hostům rychle vrátil vedení Bakoš, který se také v početní výhodě před brankou zmocnil odraženého puku a dlouhou bekhendovou kličkou zasunul za Bartošáka podruhé.

"V první třetině jsem nehráli moc dobře, jen tak jsme to odehráli. Nebyly tam z naší strany emoce, které se do toho dostaly až ve druhé třetině, když Liberec dohrál nějaké souboje před brankou," řekl Hrbas.

Ještě hned ze startu druhé části volala po gólu příležitost Ordoše, který ale z bezprostřední blízkosti minul síť za ležícím Bartošákem, a ihned byl Liberec ztrestán Szturcem, který ze sóla přesně zamířil nad Willovo rameno.

Vítkovice poté zlepšily pohyb a přebraly aktivitu na své hokejky. Vyrovnaný zápas se opticky mírně nachyloval na jejich stranu, ale gólovou rovnováhu nezměnil Tybor, který ve vyložené šanci před odkrytou brankou promáchl. A tak museli být Ostravané rádi, že Filippi těsně před sirénou zazvonil pouze na Bartošákovu tyč.

Celou třetí část byl zápas nejopatrnější. Nic se moc nedělo až do 58. minuty, zato v závěru to nuda nebyla. Hosté ve snaze strhnout vedení potřebné pro postup do šestky odvolali v přesilovce gólmana, ale z velkého závaru puk za Bartošáka nedostali.

"Chtěli jsme za každou cenu získat tři body a mít jistou šestku, proto jsme šli do rizika v řádné hrací době," vysvětlil liberecký trenér Filip Pešán.

Nepovedlo se jim to ani v pokračující přesilovce v prodloužení, naopak podcenily výpad Hrbase, který v 62. minutě po nenápadné akci prostřelil Willa.

"Chtěli jsme vyhrát a hlavně už hrát takový play off hokej, protože víme, že se to v hlavě nepřeklikne jen tak. O to jsme se snažili. Od druhé třetiny jsme do toho dostali emoce a už to bylo z naší strany lepší než v úvodu. Takový bude hokej v play off. Musíme se na to připravit a mít disciplínu," dodal Hrbas.

52. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 10. Olesz (Hrbas, Dej), 22. Szturc, 61. Hrbas - 2. Bulíř (Jánošík, M. Kvapil), 12. Bakoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 11:10, navíc Výtisk 10 min. a do konce utkání - Bakoš 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7058. Sestavy: Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, S. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Šmíd, Maier, Jánošík, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Jašek, Bližňák, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň porazila v závěrečném kole Zlín 3:2 a vyhrála tak základní část se ziskem 107 bodů, což je nový klubový rekord. Utkání rozhodl gól Tomáše Vracovského v oslabení. Západočeši po utkání převzali Prezidentský pohár.

Úvod zápasu byl z obou stran hodně opatrný a brankáři Svoboda i Kašík nemuseli dlouho řešit žádnou složitou situaci. Domácí Svoboda si zavinil první vážnější zákrok sám chybnou rozehrávkou, kterou zachytil Okál, plzeňská jednička se však stihla vrátit do branky a puk vyrazit.

Až poté zahrozili i domácí, Kodýtek však při signalizované přesilové hře nemířil přesně. Při Freibergsově vyloučení měli hosté hned dvě šance, Ondráček ani Fořt však skóre neotevřeli.

Zlín se ale nakonec přece jen do vedení dostal, při Moravčíkově vyloučení překonal Svobodu Okál. Západočeši však bleskově odpověděli. Již o 20 sekund později vyrovnal Tomáš Kubalík, jehož střílenou přihrávku před branku srazil jeden z hostujících hráčů za Kašíka.

Hned na začátku druhé třetiny mohl vrátit hostům vedení Fořt, svůj brejk ale gólově nezakončil. Zlín následně nevyužil dvě přesilové hry a ve 32. minutě prohrával. Po Kadlecově přihrávce se trefil přesně Stach. Z vedení se však Plzeň radovala 55 sekund, poté Okál vyrovnal.

Při dalším vyloučení Moravčíka se do slibné šance dostal Šťastný, Svobodu však nepřekonal. Sekundu před návratem plzeňského beka na led udeřili Indiáni v oslabení, rychlý protiútok zakončil po Kratěnově přihrávce ideálně Vracovský.

Zlín se tlačil za vyrovnáním, blíže ke gólu však měli domácí. Mertl ve 45. minutě ale Kašíka nepřekonal, při Matějíčkově trestu se neprosadili Indrák ani Kratěna s Mertlem. V 53. minutě měli hosté 32 sekund výhodu přesilové hry pět na tři, srovnat skóre se jim ale nepodařilo. Neuspěli ani při závěrečné power play.

52. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - Aukro Berani Zlín 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Branky a nahrávky: 19. T. Kubalík, 32. Stach (Kadlec, Moravčík), 39. Vracovský (Kratěna, D. Sklenička) - 19. Okál (Roberts Bukarts, Freibergs), 32. Okál (Roberts Bukarts, D. Šťastný). Rozhodčí: Bejček, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7307. Sestavy: Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, D. Sklenička, Kvasnička, Jones, J. Kindl - Indrák, Kratěna, Stach - T. Kubalík, Mertl, Kantner - D. Kindl, Kracík, Schleiss - Hollweg, Kodýtek, Vracovský - Pour. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák. Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Řezníček, Žižka, Valenta, Gazda - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Honejsek - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Kometa Brno splnila roli favorita, když porazila poslední tým tabulky Litvínov 4:0. Obhájce titulu i přes výhru skončil pátý a čtvrtfinále play off začne na ledě Vítkovic.

Brňané si po olympijské přestávce připsali první vítězství, dvěma góly k němu přispěl obránce Jakub Krejčík. Brankář Marek Čiliak udržel pošesté v sezoně čisté konto. Severočeši uzavřeli základní část extraligy nelichotivou bilancí, když v osmnácti zápasech nedosáhli ani jednou na plný bodový zisk. Od ještě vyšší porážky je zachránil brankář Michael Petrásek.

V sestavě Komety dostali volno oba olympionici Erat s Haščákem a také Hruška. Litvínov sice v úvodních minutách několikrát naznačil snahu o otevřenou partii. Ta mu vydržela necelých deset minut a skončila hned po první přesilovce Brňanů, kteří rozehráli ve třetině soupeře kombinační kolotoč. Nápor zakončil úvodní brankou Radim Zohorna. Severočeši se pokoušeli vymanit z tlaku, jejich náznaky o rychlé protiútoky ale do úspěšné koncovky nevedly. Naopak Kometa vyjádřila pět sekund před první přestávkou druhým gólem Krejčík.

Litvínov ve druhé třetině zvýšil důraz v osobních soubojích a částečně srovnal se soupeřem krok. Jihomoravané ale svého protivníka předčili střeleckou aktivitou, vypracovali si několik vyložených příležitostí.

Dvě vyložené šance měl Hynek Zohorna, který si ale nedokázal poradit s výborně chytajícím brankářem Petráskem. Gestem fair play se blýskl domácí obránce Němec, který po souboji s Růžičkou upadl a rozhodčí signalizoval vyloučení litvínovského útočníka za podražení. Brněnský zadák ale opravil výrok s tím, že se o faul nejednalo.

V úvodu závěrečné třetiny Brňané převzali režii zápasu zcela do svých rukou. Ve 41. minutě skóroval nejlepší střelec Komety Mallet, který si připsal svůj patnáctý gól v této sezoně. Vzápětí Petráska překonal tvrdou střelou pod horní tyčku Krejčík. Verva se už na vážnější odpor nezmohla.

52. kolo hokejové extraligy: HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky: 14. R. Zohorna (Horký, Štencel), 20. Krejčík (H. Zohorna, Nečas), 41. Mallet (P. Holík, Vincour), 45. Krejčík (Nečas, Mallet). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7503. Sestavy: Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - P. Kratochvíl, R. Zohorna, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček. Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Šesták, Gula, Baránek, Doudera - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Hokejisté Jihlavy zvítězili proti Olomouci 3:0. Třináctá Dukla se tak vzdálila poslednímu Litvínovu na sedm bodů, Hanáci naproti tomu při ztrátách svých konkurentů promarnili příležitost dosáhnout na šestou příčku a zajistit si tak přímý postup do čtvrtfinále. Místo toho je v předkole čeká Zlín. Dvakrát se v dresu vítězů prosadil útočník Wacey Rabbit, čisté konto vychytal díky 31 úspěšným zákrokům Jakub Škarek.

Dukla po cenné páteční výhře na ledě druhého Hradce Králové začala dobře i na Horáckém zimním stadionu. V 11. minutě Rabbit prostřelil z kruhu pro vhazování Faltra. Jinak se však hrál hodně opatrný hokej.

Hanáci byli aktivnější, ale další gólovou příležitost si na konci 18. minuty vypracovali domácí. Jiránek se Strakou najížděli na obránce Olomouce, jenže Straka přihrávku, po níž byl tváří v tvář Faltrovi, zužitkovat nedokázal.

Olomouc se i v prostřední části hry tlačila za vyrovnáním, avšak narážela na bezchybného Škarka v domácím brankovišti. Navíc Hanáky přibrzdila i dvě vyloučení. V nich ale Dukla potvrdila, že v přesilovkách je nejhorším týmem celé soutěže.

Ani v poslední části hry se obraz hry nezměnil. Olomouc byla aktivnějším týmem, ale Dukle stačily rychlé brejky. Ve 45. minutě ujel Rabbit, hosté ho zastavili v úniku jen za cenu faulu a kanadský útočník si nájezd zopakoval díky trestnému střílení, ve kterém prostřelil Faltra a vstřelil svůj druhý gól v zápase.

Na konci 47. minuty využil chyby v rozehrávce domácích Eberle, ale ani ze samostatného nájezdu nedokázal překonat Škarka. V závěru se na ledě hodně přiostřilo a 110 vteřin před koncem mohlo rozhodnout definitivně duo Straka, Skořepa, jenže ani jeden z nich nedokázal dorazit puk za Faltra.

Olomouc následně zkusila štěstí s hrou bez brankáře, ale 72 vteřin před koncem snahu Hanáků o vstřelení kontaktní branky utnulo vyloučení. Olomouc přesto dál hrála bez brankáře, až se 38 vteřin před koncem trefil Straka a pečetil výsledek.

52. kolo hokejové extraligy: HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky: 11. Rabbit (Hamill), 45. Rabbit z trest. střílení, 60. P. Straka (Stříteský, Šidlík). Rozhodčí: Pavlovič, M. Petružálek - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3978. Sestavy: Jihlava: Škarek - Šidlík, Stříteský, Váňa, Suchánek, Kajínek, J. Zdráhal, Půža - Čachotský, A. Zeman, F. Seman - P. Straka, Skořepa, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman. Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Chomutov porazil Spartu 4:2, přestože ještě po druhé třetině prohrával 1:2. Piráti si tak zajistili nejlepší výchozí pozici pro boje ve skupině o umístění, Pražané zůstali na desáté pozici a v předkole vyzvou obhájce stříbra Liberec. Hosté přijeli na sever Čech v omlazené sestavě. Mezi několika debutanty se nejlépe prezentoval Vojtěch Kropáček, který dal první gól v extralize. Dvakrát mu odpověděl domácí Martin Šťovíček.

Utkání začalo ve značném tempu, jelikož se hned od druhé minuty hrálo ve čtyřech proti čtyřem. Většího prostoru na ledě využil nejproduktivnější obránce Pirátů Flemming, který z levé strany trefil bližší horní roh branky. Ve druhé polovině úvodního dějství měl na holi gól Říčka, jenž z těsné blízkosti nedorazil kotouč, stejně dopadl na druhé straně Skokan. Po ubráněném oslabení stál v ideální pozici Uher, ani ten z těsné blízkosti Lukeše neprostřelil.

Pozvolný začátek druhé třetiny nezpestřila ani přesilovka domácích, kteří si nevytvořili žádnou nadějnější šanci. Akce přišla až po polovině hrací doby, když při přesilovce napřáhl Voráček, jehož rána po dlouhém zámku zapadla do chomutovské branky. Přestože následující početní výhodu zahráli Piráti dobře, radovali se opět Pražané. Chybné Lukešovy rozehrávky využil Kropáček, jenž vstřelil při debutu premiérový gól.

Do závěrečné třetiny se přenesla část Dietzova trestu, který ještě na 51 vteřin protnulo vyloučení Fleminga. Sparta dlouhou početní výhodu nevyužila a sama se musela bránit, čehož Piráti využili. Hlavovo nahození tečoval v přesilovce Šťovíček, jenž si připsal o pár momentů později i třetí a vedoucí branku domácích, tentokrát ve vlastním oslabení. V závěru to Pražané zkoušeli v šesti proti čtyřem, čehož využil Lauko, který kosmeticky upravil skóre na 4:2.

52. kolo hokejové extraligy: Piráti Chomutov - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) Branky a nahrávky: 2. Flemming, 46. Šťovíček (Hlava, Slovák), 52. Šťovíček (Lauko, Dietz), 59. Lauko (Vantuch) - 34. T. Voráček (Jarůšek, A. Kudrna), 37. Kropáček (Černoch). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5, navíc Švrček (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3825. Sestavy: Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Knot, Slovák, Szathmáry, J. Mrázek - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Skokan, Koblasa - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek. Sparta: Laco - T. Pavelka, Voráček, J. Mikuš, Jandus, Jeřábek, Švrček, Eliáš - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Pšenička, Říčka - Uher, Černoch, Kropáček - O. Procházka, Komárek, Wojnar. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Mladá Boleslavi porazila v posledním kole Třinec 3:2 po samostatných nájezdech. Oceláři počtvrté za sebou prohráli, Středočeši naopak utnuli sérii pěti porážek. Před nejnižší návštěvou dosavadního průběhu sezony 1226 diváků vstřelil vítězný gól útočník Radan Lenc. Třinec skončil přes porážku třetí a ve čtvrtfinále play off se utká s Pardubicemi.

Hrálo se v komorní atmosféře. Domácí "kotel" za jednou z branek navíc vyhlásil z důvodu špatných výkonů, které poslali Bruslaře jenom do boje ve skupině play out, celozápasový bojkot, a tak ve Ško-Energo Aréně fandila pouze desítka příznivců Třince.

Svou cestu za atakem prvního místa v tabulce střelců mohl zkraje zápasu zahájit hostující Martin Růžička, ale puk po jeho úniku našel v lapačce jeho jmenovec v boleslavské brance Jan. Na druhé straně pálil v touze po svém prvním gólu sezony dvakrát nebezpečně domácí kapitán Jan Hanzlík. Po skončení úvodní přesilovky hostů pak dokonce rozezvučel tyčku za Růžičkou střelou zblízka Dravecký.

První branka padla hned po startu druhé třetiny, kdy si na nabídku Valského sjel před Hrubce nejlepší mladoboleslavský střelec Orsava a překonal třineckého brankáře. Vyrovnání přišlo před polovinou zápasu, kdy si s celou boleslavskou obranou i brankářem poradila zkušená dvojice Polanský, Adamský a Polanský uklízel puk do téměř prázdné branky.

V první velké šanci třetí části se ocitl Pacovský, ale po Orsavově pasu trefil pouze přesouvajícího se Hrubce. Bruslaři poté nevyužili dlouhou dvojnásobnou přesilovku, naopak na jejím konci šli sami na trestnou lavici. Po dalším vyloučení, kdy se provinil Klepiš, následovala přesilovka čtyř Ocelářů proti třem Bruslařům. Ani hosté s ní však nedokázali naložit gólově, i kvůli tomu, že kanonýr Martin Růžička zlomil při svém pokusu hůl.

V pokračující početní výhodě pěti proti čtyřem už byl ale třinecký střelec na svém místě a poslal hosty tři minuty před koncem třetí třetiny do vedení. Domácí ještě reklamovali ofsajd, ale neúspěšně. Následovalo třinecké vyloučení, odvolání gólmana a vyrovnávací branka Pacovského.

V následném prodloužení ani přes řadu dobrých příležitostí branka nepadla a šlo se do nájezdů. V nich domácí Jan Růžička neinkasoval ani jednou, zatímco na druhé straně hřiště se prosadili Lenc a Žejdl.