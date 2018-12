Pardubický navrátilec Trončinský: Všechno je tady špatně

Po zhruba třítýdenní pauze se do kádru Pardubic, které mají aktuálně na kontě už jedenáct porážek za sebou, vrátil Marek Trončinský. Třicetiletému obránci nevyšlo plánované angažmá ve Vladivostoku, a tak v Dynamu, kde nebyli spokojení s jeho profesionálním přístupem, dostal druhou šanci. Ani s ofenzivně laděným bekem však Pardubice nestačily na Vítkovice a jejich krize se prohlubuje.

Pardubický kouč Ladislav Lubina po utkání s výsledkem 2:5 na tiskové konferenci řekl, že jeho tým mu připomínal skupinu volnomyšlenkářů, kteří si šli jen zabruslit.

"Vím, že mezi ty volnomyšlenkáře většinou patřím já. Musíme si to rozebrat v kabině a nemůžeme už říkat jen 'my', ale musíme si ty chyby říct jednotlivě, abychom se jich vyvarovali," uvedl Trončinský v rozhovoru s novináři. Kde je podle něho největší zádrhel, nedokázal konkretizovat. "Je tady špatně asi všechno, když jsme poslední," namítl Trončinský.

Že ani tentokrát Dynamo ubíjející sérii porážek nezlomí, se začalo ukazovat velice brzo. Vítkovice už po čtyřech minutách vedly 2:0. "V té naší situaci se nemůže stát nic horšího, než že ze dvou střel dostaneme dva góly. Dali jsme sice rychle gól na 1:2, ale pak jsme zase inkasovali," konstatoval Trončinský.

Pardubice celý zápas dotahovaly, navíc Ostravané, které také dusila série porážek, najednou nabrali na sebevědomí a v polovině zápasu vedli už 4:1. "Říkali jsme si, že to ještě zkusíme. Když už nic, tak alespoň vyhrát třetí třetinu a připravit se na další zápas, ale nevyšlo ani to," litoval Trončinský.

O jeho osobě se v posledních dnech i týdnech hodně mluvilo. Na konci listopadu ho Dynamo uvolnilo z kádru, hovořilo se o špatné životosprávě, navíc Trončinský koketoval s odchodem do Kontinentální ligy, kde o něj měl zájem Vladivostok. Z přestupu sešlo a Trončinský dostal v Pardubicích druhou šanci. Musel však podepsat zvláštní podmínky svého působení.

"Pořád jsem tady trénoval, byl jsem připravený hrát. Mně to přijde až moc zmedializované. Můžete si otevřít facebook, tam je v komentářích všechno napsané. Lidé všechno vědí, takže jsem podepsal nějaký papír a ani nevím, co v něm bylo," komentoval ironicky okolnosti svého návratu.

Nejproduktivnější obránce týmu věří, že je schopný pomoci dostat Dynamo z krize. "Chci tu odpovědnost vzít na sebe a pomoci nejvíc, jak to jen jde. Pořád věřím ve své schopnosti a že mám týmu co dát, jinak bych tady nebyl, nebo by mě tady nechtěli," je přesvědčený Trončinský.