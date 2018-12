Pláněk dostal trest na jeden zápas za faul na Schleisse

Gólem a asistencí pomohl útočník Martin Kaut k vítězství české hokejové dvacítky při vstupu do mistrovství světa ve Vancouveru nad Švýcarskem 2:1 v... více

MS do 20 let

Kanada rozdrtila Dánsko vysokým poměrem

Hokejisté domácí Kanady rozdrtili při vstupu do mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru ve skupině A Dánsko 14:0. Čtyřmi góly se zaskvěl kapitán Maxime... více