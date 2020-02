Plzeň přivítá oblíbené Vary. Přeruší v derby sérii proher?

Úterní předehrávka 44. kola hokejové extraligy mezi Plzní a Karlovými Vary načne závěrečný finiš základní části po reprezentační pauze vyhrazené Švédským hrám. V tabulce třetí Škodu tíží série tří proher, ve všech předchozích soubojích se západočeským rivalem v sezoně ale dokázala bodovat a Energii přenechala jen dva body z devíti.

Plzni po nepovedených výkonech a třech porážkách za sebou se ziskem jediného bodu přišla reprezentační přestávka vhod. "V tom minulém týdnu jsme hodně potrénovali. Ať už rovnovážné stavy, souboje, jelo se hodně kondice, bruslilo se. Teď už přišly na řadu herní věci jako založení akce pod tlakem, přesilovky. Je dobře, že se nám dali kluci do kupy zdravotně, už máme zpátky i Petra Straku," pochvaloval si trenér Ladislav Čihák.

Vrátil se s týmem i k nepovedenému období. "Kluci o tom vědí, že to nebylo ono. Individuálně jsme si vše rozebrali, řekli si o chybách, co tam byly, teď se už připravujeme s čistou hlavou na Vary. Věřím, že předvedeme super výkon, abychom vyhráli. Ten zápas by nás mohl přiblížit jistotě první šestky, ale bude určitě třeba hrát naplno až do konce. Ať to utkání dopadne jakkoliv, musíme dál sbírat body," zdůraznil Čihák.

V případě úspěchu mohou Indiáni přeskočit druhou Spartu, na niž ztrácejí dva body. Sehráli přitom o tři zápasy méně. "Hraje se pořád o hrozně moc věcí, jde o všechno nahoře i dole. Já ale nechci nijak moc koukat nahoru nebo dolů. Chci od nás vidět dobrý výkon, aby to mělo nasazení, jaké to má mít. Herní obraz a individuální výkony hráčů, to mě zajímá především," vysvětlil Čihák.

Karlovarští půjdou do západočeského derby jako sedmý tým tabulky. Na šesté místo, které drží Brno, a s ním spojený přímý postup do play-off chybí svěřencům kouče Martina Pešouta pět bodů.

"Boj o šestku? Snažíme se dívat a soustředit hlavně na sebe. Když my budeme sbírat body a vyhrávat, je to všechno na nás, pak bude jedno, jak hrají ostatní. My se musíme snažit sebrat z každého zápasu nějaký bod, nejlépe všechny tři, a pak doufat v co nejlepší umístění," uvedl pro klubový web útočník Tomáš Mikúš.

Plzeňský klub se v duelu zapojí do charitativního projektu "O kapku lepší hokej", jehož cílem je podpora léčby leukémie. Hokejisté nastoupí do utkání se speciálním logem na dresech a oranžovými stužkami, omotávkami na hokejkách nebo přelepkami na helmách.