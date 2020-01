Plzeň se může přiblížit Liberci, potvrdí Vítkovice nadějný výkon?

Hokejisté Plzně si mohou v úterním 41. kole extraligy upevnit druhou pozici a přiblížit se vedoucímu Liberci, který nastoupí na ledě třetí Sparty až ve středu. Indiáni se představí na stadionu předposledního Litvínova, který se bude snažit udržet před Pardubicemi. Dynamo zavítá do Karlových Varů.

Litvínov v neděli vedl v Brně nad Kometou 3:0, ale nakonec se musel spokojit jen s bodem po porážce 3:4 po samostatných nájezdech. Z posledních devíti zápasů má osm porážek. "Klíč k úspěchu bude v disciplíně, musíme se vyvarovat zbytečných faulů, pak můžeme zápas dotáhnout do vítězného konce," uvedl asistent Litvínova Jindřich Kotrla.

Severočeši se v boji o záchranu drží jen o skóre před Dynamem. "Nemáme špatnou psychiku. V Brně jsme pokazili jeden zápas, vlastně jen jeho druhou polovinu. To nás nesrazí. Výkony se zlepšují, jdeme nahoru a od toho je třeba se odrážet," doplnil útočník Lukáš Válek.

Plzeň vyhrála osm z posledních deseti zápasů, ale venku dvakrát za sebou nebodovala. Litvínov porazila v osmi z devíti soubojů. "Litvínov bojuje o každý bod. Letos se navíc sestupuje. Jsou dole a není to pro ně jednoduché. Myslím si, že to nebude tak pohledný hokej. Bude to hodně bojovné. Musíme na to být připravení a hodně odolní. To bude rozhodující," uvedl kouč Plzně Ladislav Čihák.

O posun z posledního místa budou usilovat Pardubice v Karlových Varech, které doma vyhrály jediný z posledních čtyř utkání, ale ztráty napravily díky třízápasové vítězné sérii venku. "Pardubice posílily a hrají dobrý hokej. Porazily Kometu Brno, a i když s Boleslaví prohrály po prodloužení, budou u nás chtít urvat tři body. Čeká nás těžký zápas," uvědomuje si útočník Ondřej Beránek.

Dynamo třikrát za sebou bodovalo, ale jen jednou z toho slavilo výhru. V neděli doma s Mladou Boleslaví ještě v 59. minutě vedlo 2:1, ale nakonec prohrálo 2:3 v prodloužení. "Nikdo nemá svěšenou hlavu, chyběl jen kousíček, takže jsme si to řekli v kabině a jedeme dál. Proti Karlovým Varům jsem hrál nedávno za Boleslav, takže k nim něco vím. Sedneme si nad to a snad vyhrajeme," prohlásil útočník Michal Vondrka, nejvýraznější akvizice Východočechů.

Vítkovice chtějí navázat na povedený výkon

Jen o dva body před Litvínovem a Pardubicemi se v záchranářském boji drží Vítkovice. A to díky tomu, že v neděli vyhrály v Olomouci 5:4 po samostatných nájezdech. Ostravané hostí Zlín a budou se snažit spravit chuť svým fanouškům po třech duelech bez bodu v Ostravar Aréně.

"Musíme hrát tak, jako jsme hráli první dvě třetiny v Olomouci. Navázat na to. Budeme bojovat, budeme dodržovat to, co máme a urveme další body, tentokrát doma. Chceme potvrdit, že to nebylo jen tak, že jsme získali v Olomouci dva body, ale že na to navážeme. Věříme, že můžeme udělat nějakou šňůru," uvedl kapitán Vítkovic Jan Výtisk.

Zlín bodoval ve čtyřech z posledních pěti zápasů, z nichž tři vyhrál. V boji o předkolo má na osmém místě osmibodový náskok na jedenácté Kladno, na první šestku pro přímý postup do čtvrtfinále ztrácí šest bodů. "Vítkovice potřebují každý bod, jejich forma stoupá. Ale my víme, jak se na ně připravit," uvedl trenér Beranů Robert Svoboda. Chybět mu budou stále obránci Daniel Gazda a Lukáš Buchta.

Kometa přivítá ve šlágru Třinec

Šestá Kometa ve druhém ze série tří domácích zápasů hostí mistrovský Třinec. Před vlastním publikem devětkrát za sebou bodovala a z toho osmkrát vyhrála. Brňané si ale chtějí vzít ponaučení z nevydařené téměř poloviny utkání s Litvínovem, kdy prohrávali ve 27. minutě 0:3.

"Hrát takhle i v dalších utkáních, bylo by to bez bodu," uvedl asistent Kamil Pokorný před duelem s Třincem. Kometa má po nedělní partii možnost klidné přípravy na vlastním ledě bez cestování. "To je ta největší výhoda, že nemusíme nikam jezdit. Doma musíme bodovat," doplnil kapitán Martin Zaťovič. Chybět budou Brnu zranění útočníci Petr Holík a Tomáš Vincour.

Třinec zakončí čtyřzápasovou venkovní šňůru po utkáních v Mladé Boleslavi (2:1), v Plzni (2:5) a v Kladně (2:1) a následně se po týdnu vrátí domů. "Je to super pro hokej, nemusíte cestovat přes celou republiku tam a zpátky. Takhle přejedeme dvě hodinky a jsme na dalším místě," pochvaloval si los útočník Ocelářů Erik Hrňa.

Ševc nabádá k trpělivosti

O dva body za čtvrtým Třincem se drží Mladá Boleslav, která přivítá Olomouc. Bruslařský klub zvítězil v Pardubicích 3:2 v prodloužení, zabral po dvou prohrách a připsal si pátou výhru z posledních sedmi duelů. "Každý bod je teď pro všechny týmy důležitý. Víme, že Olomouc má dobrou defenzivu, takže musíme jít do zápasu hlavně trpělivě," prohlásil obránce Martin Ševc.

Olomouc bodovala šestkrát za sebou a na desátém místě unikla jedenáctému Kladnu na rozdíl pěti bodů. "Je dobře, že se hraje hned v úterý a snad natáhneme šňůru a proti Bolce to bude za tři body," prohlásil olomoucký útočník Vilém Burian.

Upevnit si svou pozici v boji o play-off bude chtít i devátý Hradec Králové, který hostí Kladno. "Víme, jaká je tabulka a zápasy jsou pro nás poslední dobou hodně důležité. Víme, jak je to před námi a za námi. Neřekl bych, že to bude jiné utkání o víc bodů, nebo jak se to říká, ale je to strašně důležité," uvedl útočník Michal Dragoun.

Kladno třikrát nebodovalo a na sestupovou pozici má nováček náskok deseti bodů. "Teď hrajeme proti silnému Hradci, ale každý zápas je hratelný. Musíme se vyvarovat špatných začátků a něco získat," podotkl hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr.