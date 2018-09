Plzeň se Spartou začaly suverénně, talent Myšák překonal rekord

Hokejisté Sparty zvítězili v extraligové premiéře německého trenéra Uweho Kruppa nad Hradcem Králové 4:0. Stejným výsledkem vstoupila do sezony doma i Plzeň, která cestu za obhajobou vítězství v základní části zahájila úspěchem proti Liberci. Úřadující vicemistr Třinec prohrál ve Zlíně 2:4. Šampion Kometa Brno hraje první duel v sobotu v Chomutově.

Na tříbodovém zisku Sparty se výrazně podílely posily. Brankář Matěj Machovský zneškodnil 44 střel, obránce Jan Košťálek zaznamenal gól a přihrávku a další zadák Steven Delisle přidal třetí trefu.

Plzeň rozhodla třemi góly již v první dvacetiminutovce. V barvách Západočechů se dvěma góly blýskl útočník Denis Kindl. Brankář Dominik Frodl, posila z prvoligové Slavie, si připsal čisté konto.

Zlín potvrdil, že se mu proti Třinci daří. Proti Ocelářům vyhrál počtvrté z posledních pěti utkání. Berani vedli ve 33. minutě už 3:0, Třinec v závěrečné třetině zápas zdramatizoval, ale osm sekund před koncem pečetil výsledek v power play Pavel Kubiš.

Litvínov, který v minulé sezoně zachránil účast v extralize až v baráži, vstoupil do nového ročníku výhrou v Mladé Boleslavi 4:3. Verva vedla na ledě soupeře ve 35. minutě už 4:1 a přes finiš Bruslařského klubu tříbodový zisk udržela.

Do sestavy Litvínova se zařadil i talentovaný útočník Jan Myšák, který tak debutoval v extralize ve věku 16 let, dvou měsíců a 20 dnů. Překonal 31 let starý klubový rekord Roberta Reichla, jenž byl v roce 1987 při své premiéře v nejvyšší soutěži o sedm dnů starší.

Olomouc začala výhrou nad nováčkem Karlovými Vary 4:1. Dvěma góly zařídil úspěch Hanáků útočník Zbyněk Irgl, který v 25. minutě vstřelil i vítěznou branku.

Vítkovice vyhrály na ledě Pardubic 2:1. Dynamo se dostalo už po 23 vteřinách do vedení, ale Ostravané ještě v první třetině srovnali a po brance obránce Jana Výtiska ve 37. minutě definitivně otočili stav zápasu na svou stranu.