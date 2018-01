Plzeň uspěla v Olomouci, Litvínov prohrál poosmé v řadě

Hokejisté vedoucí Plzně vyhráli v 42. kole extraligy na ledě Olomouce 4:2 a potřetí za sebou naplno bodovali. Předposlední Litvínov padl na ledě Hradce Králové a zaznamenal osmou porážku v řadě. Nedařilo se ani poslední Jihlavě, která padla v Třinci. V dalších utkáních připravili Bílí Tygři sedmigólový debakl Zlínu, desátý Chomutov porazil deváté Pardubice, Sparta zdolala Vítkovice na nájezdy a Mladá Boleslav zvítězila nad mistrovskou Kometou.

Hanáci začali aktivně. Ve druhém střídání tečoval Burianovo nahození Strapáč, ale Svoboda stačil puk vyrazit. Plzeňský brankář odolal i v polovině úvodní třetiny, kdy Lašovu střelu vyrazil maskou a zlikvidoval také Knotkovu šanci. Potom neuspěl s dělovkou znovu Laš a ani s dorážkami Eberle s Knotkem.

Udeřilo na druhé straně, když skrumáž před Konrádem prostřelil bek Jones. V 19. minutě minul Eberle, ale akce pokračovala a domácí se nakonec dočkali vyrovnání. Po Lašově střele dostal Knotek nahozením zpoza branky puk za Svobodova záda. Došlo sice k posunutí branky, ale sudí si u videorozhodčího ověřili, že gól byl regulérní.

Ve druhé části zahrozila opět první formace Hanáků, ale Svoboda tentokrát situaci ustál. Olomouc měla obrovský tlak, dvě formace se prostřídaly proti jedné plzeňské, ale Svoboda svůj tým podržel i při samostatném úniku Holce.

Ve 26. minutě se radovali naopak hosté při přesilové hře. Při oslabení navíc přišel Knotek o hokejku a Mertl se prosadil po Kaňákově střele z dorážky i s pomocí horní tyče. O šest minut později proměnil lídr další početní výhodu. Knotek tentokrát zlomil hokejku při buly a Gulaš po Kaňákově přihrávce zvýšil už na 3:1. V závěru druhé třetiny mohl snížit v početní převaze Lukáš Galvas, v obrovské šanci ale trefil Svobodu.

Smůla Olomouce pokračovala i ve třetí části a do kabiny šli na šití Jakub Galvas a Jaroměřský. Podle rozhodčích bez zavinění plzeňských hráčů, proto k vyloučení nedošlo. V 50. minutě kryl Svoboda Strapáčův pokus. Tři minuty před koncem zkusila Olomouc při přesilovce hru bez brankáře a Houdek snížil. K další power play sáhli Hanáci 100 vteřin před koncem, ale Mertl trefou přes celé hřiště do prázdné branky pojistil výhru hostů.

Litvínov si připsal osmou prohru v řadě

První třetina však vyzněla vyrovnaně. A to i výsledkově. Hradec se sice dostal do vedení, když první přesilovkový gól dal bekhendovou dorážkou Köhler, ale Litvínov velmi rychle zareagoval. V signalizované výhodě zakončil výbornou kombinaci tvrdou ranou Gerhát.

Jenže druhý celek tabulky se rozjel především v první polovině druhé části. Ve 21. minutě zametl rychle puk do brány Koukal, jenž využil šťastné Látalovo přiťuknutí. K další brance mu pomohla chyba gólmana Kantora, bývalého brankáře Mountfieldu, který pustil Červeného střelu z ostrého úhlu. Do třígólového náskoku se domácí dostali ve 31. minutě, kdy opět Köhler využil přesilovku, znovu skóroval zblízka.

Verva se pak na chvíli vzepjala. I Severočeši ukázali, že zvládají přesilovky, když ve 32. minutě snížil Gerhát, jenž holení tečoval Hüblovo nahození. Favorit ale problémy nepřipustil - další početní výhodu zužitkoval ve 40. minutě ranou pod horní tyč Koukal.

Také ve třetí třetině byli Východočeši lepší a v klidu kontrolovali hru. Ve 43. minutě navíc zvýšil náskok slovenský útočník Cingel, jenž v samostatném nájezdu pokořil střídajícího gólmana Soukupa střelou mezi nohy. Verva poté snížila, po chybě gólmana Rybára se prosadil kapitán Trávníček.

Přesto na zdramatizování utkání neměla. Její snahu definitivně utnul Červený, který ve 47. minutě využil čtvrtou hradeckou přesilovku. Při jeho gólu si připsal čtvrtou asistenci v zápase kapitán Bednář. Hradec přestřelku pak už v klidu dohrál.

Třinec porazil poslední Jihlavu

Třinečtí se od úvodního střídání do svého soupeře zakousli a už v páté minutě vedli o dvě branky. Skóre otevřel Dravecký, jehož střelu si do vlastní sítě srazil Stříteský. U druhého gólu prošlo Adamského nahození od levého mantinelu překvapivě Voldenovi mezi betony.

Jihlavský kapitán Čachotský poté trefil v přesilové hře tyč, ale jinak vyzněla první část jasně pro domácí. Ti soupeře několikrát uzamkli v jeho obranném pásmu a vypálili v této pasáži celkem dvacetkrát. Tlak korunoval třetí trefou Adamský, k němuž se odrazila zblokovaná střela Kováře a pohodlně doklepl puk do prázdné klece.

Jihlava od začátku prostřední části vystřídala gólmany a Voldena stejně jako v pátek doma proti Spartě nahradil Kořenář. Dukla ale v obraně hořela i nadále. Poté, co promarnil šanci ke snížení Hamill, zahodili Oceláři několik přečíslení a šancí. A tak je stihl trest. Dostálek v početní výhodně šikovně tečoval Suchánkovu střelu.

Nováček extraligy tak až ve čtvrtém utkání sezony překonal Hrubce v základní hrací době. Na druhé straně Chmielewski i Svačina těsně minuli a Ondřej Kovařčík neuspěl v úniku s bekhendovou kličkou.

Hosté začali poslední dějství logicky náporem, které podtrhly i dvě přesilové hry, a vytvořili si i šance, ale nebezpečnější byl Třinec. Zaskvěl se Kořenář, který kryl Adamského střelu v přečíslení dvou na jednoho. Poté chytil i gólovku Polanskému.

Jihlava se tlačila dopředu a riskovala, ale z dalšího brejku jim definitivně vzal naději Cienciala. Kořenář, který proti Spartě v extralize debutoval, tak poprvé inkasoval.

Bílí Tygři rozstříleli Ševce

V první třetině měl Liberec více ze hry, častěji držel kotouč, ale větší šance měl Zlín. V polovině úvodního dějství zastavil Will střelu Fořta, která směřovala do napůl odkryté branky. Domácí kontrovali šancí Kvapila, který se proti Kašíkovi na brankovišti tváří v tvář neprosadil.

V jediné přesilovce domácích v první třetině pak měli paradoxně obrovskou šanci hosté. Přečíslení dvou na jednoho zakončil z první Šťastný, ale Will předvedl fantastický zákrok.

Do druhé třetiny vstoupili aktivněji domácí a v 25. minutě začal kanonádu Ordoš, který pohotově dorazil Bližňákovu střelu. V polovině utkání využil svou rychlost Jašek, dostal se za obranu hostí a mazácky si vychutnal Kašíka bekhendovým zakončením mezi betony.

Domácí neustávali v tlaku. Ve 34. minutě tvrdě pálil Jánošík, Kašík zareagoval, ale vyražený puk doklepl do branky Lakatoš. O minutu později vstřelil po Kvapilově přihrávce stý gól Bílých Tygrů v letošním ročníku Bližňák. Ve 37. minutě se prosadil také obránce Šmíd a Kašíka vystřídal Štůrala.

Po 45 vteřinách třetí třetiny se Liberec znovu radoval. Na brankovišti si vychutnal Štůralu Bakoš a překonal jej kličkou mezi betony. Will poté ve spolupráci s Jánošíkem zlikvidoval velikou šanci Robertse Bukartse. Ve 48. minutě vybojovali Bílí Tygři puk v útočné třetině a po Jaškově přihrávce dovršil skóre Lakatoš. V závěrečných minutách se pak Bílí Tygři soustředili na obranu a čisté konto pro Willa.

Sparta otočila duel s Vítkovicemi

Pražané v rámci devátého ročníku projektu Sparta vzdává hold, který podporuje složky integrovaného záchranného sboru, nastoupili ve speciálních maskáčových dresech. Domácímu celku chyběl potřetí v řadě Jaroslav Hlinka, jehož na postu kapitána zastoupil Petr Vrána. Ve sparťanských barvách se v O2 areně poprvé představili útočník Jan Buchtele, staronová posila ze Slovanu Bratislava, a trenér Radim Rulík.

Sparta si ve čtvrté minutě zahrála první přesilovou hru a vítkovický gólman Bartošák v ní musel několikrát zasahovat. Ve 12. minutě si Pech po Formanově pasu najel mezi dva vítkovické hráče a dostal se až před Bartošáka, ale nezakončil optimálně. Na konci úvodního dějství hrála Sparta osm vteřin v pěti proti třem, skórovat však nedokázala. Přestože sparťané v první části přestříleli hosty 20:7, zůstal stav bezbrankový.

Domácí v ostřelování Bartošákovy branky pokračovali i ve druhé třetině, ale z gólu se jako první radovaly ve 27. minutě Vítkovice. Ty sice nevyužily 73 vteřin trvající přesilovku pět na tři, ale čtyři sekundy před koncem druhého sparťanského trestu se prosadil z levého kruhu nikým neobsazený Hrbas, jemuž od pravého mantinelu přesně nahrál Stránský. Vzápětí mohl na rozdíl dvou branek zvýšit Dej, ale finský gólman Aittokallio jeho bekhendový pokus betonem zastavil.

Pražanům se podařilo srovnat v 31. minutě díky důraznému napadání, které narušilo vítkovickou rozehrávku. Volného puku se ujal Černoch, který pokořil Bartošáka. Vítkovice se vrátily do vedení v čase 39:11. Zakončení beka Urbance Aittokallio vyrazil před sebe, ale nepohodl se s vracejícím se Vránou a Lev za to Spartu potrestal gólem.

Kvůli poškozené ledové ploše začala třetí třetina s více než půlhodinovým zpožděním. V 46. minutě ujeli v přečíslení dvou na jednoho hostující útočníci Stránský se Szturcem, který zamířil vedle. O pět minut později sparťané vyrovnali. Jarůšek se protlačil mezi hostujícími hráči a nahrál na najíždějícího Švrčka, jenž se z první nemýlil. Nerozhodný stav trval 77 vteřin. Špatnou rozehrávku domácích na obranné modré vystihl Szturc, který ze samostatného úniku napodruhé dostal puk za Aittokalliova záda.

Sparta se ale nevzdala a Michálek dělovkou v přesilové hře zařídil prodloužení. V nastaveném čase k rozuzlení nedošlo, a tak na řadu přišly samostatné nájezdy, v nichž o bodu navíc pro Spartu rozhodl Černoch.

Chomutov zdolal Pardubice

)Už po pár minutách hry se otřásaly brankové konstrukce. Nejdříve ji trefil hostující Treille hned po buly a na druhé straně pálil Koblasa z prostoru v pravém kruhu. Krátce po polovině úvodního dějství se dostali Piráti do vedení, když Sklenář přenechal puk Dietzovi, jehož dělovka se zastavila až o síť v pardubické bráně.

Vzápětí mohlo Dynamo vyrovnat v nabídnuté početní výhodě, ale samostatný únik nevyužil Koblasa. V 17. minutě zvýšil na rozdíl dvou gólů Havel, který udělal kličku ležícímu gólmanovi Kacetlovi a zavěsil.

Začátek druhé třetiny přinesl nevyužité šance na obou stranách. Chomutovský Smejkal mířil vedle a pardubický Perret nedorazil puk za bezmocného Lukeše. Poté, co Tomeček neproměnil samostatný únik, Smejkal využil jeho dobrou přihrávku mezi kruhy, odkud zvýšil na 3:0.

Po polovině duelu Pardubice snížily zásluhou povedené teče mladíka Kauta. Do konce třetiny se oba celky prosadily v přesilovce. Vondrka našel před brankou Vladimíra Růžičku mladšího, který nezaváhal. Na druhé straně přetavil důraz v gól Marosz a snížil na 2:4.

Piráti si vstup do závěrečného dějství zkomplikovali dvěma vyloučeními krátce po sobě, čehož ale Pardubice nevyužily, přestože měl Svoboda před sebou odkrytou branku. Krátce po polovině závěrečné třetiny ujel Havel, ale blafákem si na Kacetla nepřišel. Neuspěl ani Šťovíček s dorážkou. Během početní výhody hostů, kteří ji nakonec nevyužili, se začalo přitvrzovat. Stav se nezměnil ani v závěrečné power play hostů.

Ve formě hrající Mladá Boleslav porazila i Kometu

Hned první větší šance zápasu skončila gólem v domácí brance. K puku se dostal šťastně v úvodním střídání čtvrté brněnské formace Dočekal a střelou nad vyrážečku překonal Maxwella. Za domácí mohl odpovědět Holík, ale Čiliak si s jeho bekhendovou střelou poradil.

Domácí odpověď přišla v sedmé minutě, kdy se v přesilovce odpoutal od svého strážce Klepiš a z mezikruží se trefil přesně do horní části Čiliakovy branky. Poté dorážel nebezpečně Orsavovu střelu Žejdl, ale puk prošel brankovištěm kolem pravé tyče. Do kabin šli nakonec ale přeci jen s vedením domácí. Obránce Kotvan vystřelil z pravého kruhu a puku do branky ještě pomohla teč Lencovy výstroje.

Hosté zahrozili také ve své úvodní přesilové hře zkraje druhé třetiny, ale v největší šanci početní výhody sjel Eratovi puk z hokejky. Klepiš byl blízko svého druhého gólu v utkání opět v přesilovce, ale ze svého stanoviště na levé straně trefil jenom masku přesouvajícího se Čiliaka.

V polovině zápasu se řítili Brňané do přečíslení čtyři na dva, ale Kotvan jim vypíchl puk a rázem z toho byla situace tři na jednoho na straně druhé. A domácí vyřešili přečíslení podstatně lépe než hosté. Od Kotvana se dostal puk až k Pacovskému, který blafákem mezi nohy překonal brněnského brankáře a zvýšil na 3:1.

Domácí byli při chuti a další skvělý zákrok musel opět při přesunu brankovištěm vytáhnout Čiliak proti Procházkovi. V další šanci už ale kapituloval počtvrté. U pravého mantinelu se skvěle uvolnil Pacovský a sólo zakončil svým druhým gólem večera.

Hosté se dočkali snížení v přesilové hře ve třetí třetině, kdy do branky procedil puk Haščák. Domácí si ale tříbrankové vedení vzali zpět vzápětí, když přesnou střelou zakončil samostatný únik Pabiška. Deset minut před koncem utkání trefil ramenem Pacovského do hlavy Mallet. Utkání skončilo jak pro otřeseného útočníka domácích, tak pro potrestaného Malleta, který inkasoval trest na pět minut a do konce utkání.