Plzeň vyjela na led. Přivítala posily i staronového trenéra

Hokejisté Plzně v úterý zahájili po pondělních fyzických testech přípravu na ledě. Kouči Ladislavu Čihákovi, který bude mít nově v týmu poslední slovo, se hlásilo kvarteto posil Dominik Frodl, Jan Eberle, Vojtěch Němec a Václav Nedorost. Naopak zatím scházejí Američané Conor Allen, Nick Jones a Ryan Hollweg, kteří se připojí později.

Sedmatřicetiletý Čihák, jenž působil v týmu Indiánů dlouhodobě na pozici asistenta, byl už v minulé sezoně veden jako hlavní kouč. Bylo ale zřejmé, že šéfem střídačky je majitel klubu Martin Straka. Kvůli velké časové vytíženosti se však přesunul zpět do kanceláře a své pravomoci předal Čihákovi.

I ten se těšil na první trénink na ledě. "Letní příprava je vždycky dlouhá, každý je potom rád a těší se, až se poprvé vyjede na led," uvedl Čihák pro klubový web.

Fyzické testy dopadly u většiny hráčů dobře. "I když samozřejmě ještě musíme počkat na přesnější výsledky. U někoho to bylo horší, do začátku extraligy je ale ještě spousta času, takže v srpnu hráči dostanou individuální plány, aby mohli dotrénovávat. Na konci srpna ještě určíme některé, kteří pojedou na kontrolní testy do Prahy znovu," uvedl Čihák.

S týmem jsou v těchto dnech i bývalé velké opory Marek Mazanec, Jan Kovář, Pavel Francouz, Michal Moravčík nebo David Sklenička, které čeká boj o šanci v NHL. "Kluci se připravují s námi, aby doplnili počty při trénincích," vysvětlil Čihák.

Odlišná je situace v případě mladého útočníka Václava Karabáčka, před nímž je poslední rok tříleté smlouvy s Buffalem. V Plzni je na zkoušce, ale právě kvůli platnému kontraktu nemůže hrát přípravné zápasy.

"Bude s námi trénovat a uvidíme ho. Těžko říct, jak se to bude vyvíjet, situace je složitá. Tomáš Vlasák (sportovní manažer klubu) mi říkal, že s ním v prvním týmu v Americe nepočítají, takže pokud by to tam nedopadlo, projevili bychom o něj zájem. Uvidíme, je to mladý hráč, trochu si ho pamatuji ještě z Letňan, je to šikovný kluk," řekl Čihák.

V hlavě už spřádá plány na složení jednotlivých formací. Elitní útok povede z pozice centra Němec, na křídlech ho doplní Nedorost a Milan Gulaš. "Co se týče obrany, klíčovým bekem bude Peter Čerešňák, jistota a bek číslo jedna. K němu bychom chtěli přiřadit nějakého mladšího kluka, Kaňáka nebo Kvasničku. I ke Kubovi Kindlovi budeme dávat nějakého mladého beka," přiblížil Čihák.

"Přemýšlíme, že by nás mohl doplnit ještě jeden hráč, ale zatím uvidíme, nyní řešíme situaci hlavně kolem gólmana. Do konce týdne bychom mohli vědět, jak to dopadne. Jedná se o brankáře ze Slovenska, se kterým jsme v kontaktu, takže uvidíme, co nám sdělí," řekl Čihák.

Herní styl Indiánů by měl zůstat stejný. "Myslím, že to, co nám minulý ročník přineslo úspěch, bylo jádro týmu, které se nám víceméně podařilo udržet. Kluci mají systém zažitý, ideální je něco půl na půl - dobře útočit, ale také hrát poctivě do defenzivy. A hrát chytře, nebláznit na ledě," zdůraznil Čihák.

Prvním soupeřem Plzně v přípravě budou ve čtvrtek 2. srpna České Budějovice. Západočechy čeká také vystoupení v Lize mistrů.