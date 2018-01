Plzeň zářila v přesilovkách, třetím Vítkovicím nedala šanci

Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 49. kola extraligy třetí Vítkovice 4:1 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhým Hradcem Králové na 11 bodů. Indiáni zvítězili nad ostravským celkem na domácím ledě již popáté za sebou. Pomohly jim tři využité přesilovky. Brankou a dvěma asistencemi se blýskl nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš.

"Od druhé třetiny jsme podávali dobrý výkon a pomohly nám využité přesilovky. Jsme rádi, že jsme oproti jiným zápasům dokázali proměnit víc šancí. Samozřejmě chceme už v našem postavení v tabulce vyhrát Prezidentský pohár, ale nejdůležitější je udržet pozice, zajišťující v play off začínat doma," řekl s 23 brankami nejlepší střelec extraligy Tomáš Mertl.

Po opatrném úvodu se po zaváhání domácích ve středním pásmu protáhl až mezi kruhy Szturc, ale jeho rychlou střelu stačil gólman Svoboda vyrazit. Na druhé straně pokusem z levého kruhu protáhl Dolejše Jakub Kindl. Jinak vítkovická obrana pracovala spolehlivě a aktivnější Indiány do šancí nepouštěla.

Až ve 12. minutě Kadlec chytrou přihrávkou vybídl ke skórování Stacha, ten ale zblízka Dolejše neprostřelil. Vzápětí se zaskvěl i jeho protějšek Svoboda, který po chybě Schleisse musel zastavit Szturcův samostatný únik a poradil si chvíli nato i s jeho nebezpečnou střelou v pádu.

Začátek prostřední části patřil domácím. Po přihrávce Denise Kindla zpoza branky ale Kratěna trefil jen levou tyčku a Stach po rychlé bekhendové kličce nepřehodil Dolejšův pravý beton. Naopak při přesilové hře ve 25. minutě úspěšně tečoval střelu Lva z levého kruhu Tybor. O 77 vteřin později dokázal početní výhodu zužitkovat i dorážející Mertl, vyrovnal a osamostatnil v čele tabulky střelců před Martinem Růžičkou z Třince.

Poté Indiáni převzali iniciativu, po Kantnerově vybídnutí ale nekrytý Straka ani nadvakrát nepřekonal zblízka Dolejše. Až po polovině utkání po Kracíkově akci dokonal obrat ranou z otočky prvním extraligovým gólem Rubner.

"Těší mě to, že jsem dal gól. Určitě se mi ulevilo. Cítím se líp a trochu se do toho dostávám. Jarda Kracík mi to dal zpoza brány a já jsem se chtěl s tím otočit a vystřelit co nejdřív nahoru. Puk si doma vystavím na poličku," popsal vítěznou trefu devatenáctiletý odchovanec Škody Marek Rubner.

Rychle odpovědět mohl Kucsera, Svoboda však stačil reflexivně zasáhnout vyrážečkou. Plzeňský gólman v závěru druhé třetiny zastavil i přesilovkovou teč Tybora.

Do třetí části vstoupili vítkovičtí hokejisté v oslabení po Barankově faulu a ve 42. minutě toho využil Kracík, který zblízka zakončil do odkryté branky po ideální Mertlově přihrávce. Následně se štěstím zasáhl Svoboda proti střele Kuscery.

Probuzení hostů ukončil nedovolený zákrok Stránského. Jeho vyloučení ve 48. minutě potrestal Gulaš, jenž si při přečíslení dvou na jednoho vyměnil puk s Kratěnou a zvýšil na 4:1. Na zvrat už hosté neměli síly a výsledek nezměnili ani během přesilovky čtyři na tři v závěru. Prohráli tak teprve potřetí z posledních čtrnácti zápasů.

"Nechali jsme se od druhé třetiny zbytečně vylučovat. Plzeň proměnila přesilovky, my jsme je nedali, a proto jsme prohráli. Zápas byl jinak vyrovnaný. Nedali jsme šance, když jsme nevyužili ani několik přečíslení. Když jsme dostali gól na 4:1, tak bylo po zápase," litoval porážky bývalý plzeňský hráč Jakub Lev.