Plzeň získala Prezidentský pohár, Vítkovice porazily Hradec

Hokejisté Plzně získali v dnešním 50. kole Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy. Definitivně o tom již v průběhu duelu Škody na ledě obhájce titulu Brna rozhodla prohra Hradce Králové v Ostravě. Vítkovice porazily Mountfield 4:2.

Plzni, která loni skončila po úspěšně zvládnutém předkole ve čtvrtfinále play off po sérii s Libercem, se podařilo ovládnout dlouhodobou část podruhé v samostatné české extralize. Poprvé to bylo v sezoně 2009/10, kdy se Prezidentský pohár uděloval poprvé. Základní část dokázala Plzeň vyhrát jednou také ve federální lize v ročníku 1991/92.

Hokejisté Vítkovic se po reprezentační přestávce vrátili do extraligy vítězstvím 4:2 nad svým obávaným soupeřem z Hradce Králové. Na prvním bodovém zisku proti Východočechům v aktuální sezoně se premiérovým extraligovým gólem podílel šestnáctiletý dorostenec Jaromír Pytlík. Hradec ztroskotal po čtyřech výhrách v řadě, Vítkovice vyhrály počtvrté z posledních pěti zápasů.

Indispozice marodů Květoně, Tybora, Mahboda i potrestaného Romana dala ve vítkovických barvách víc prostoru mladým hráčům druhého sledu a jeden z nich, šestnáctiletý Pytlík, převážil po vyrovnaném úvodu misky vah na domácí stranu. Vítkovický talent se ve skrumáži před brankou ve 14. minutě prodral k odraženému kotouči a doklepl ho do odkryté brány. Přihrál mu další junior a debutant v nejvyšší soutěži Toman. "Trochu jsem se bál, abych to trefil, ale povedlo se," uvedl Pytlík.

Do druhé části vstoupili aktivněji Východočeši a domácí vedení mělo několikrát na kahánku. Červeného ránu ale olympionik Bartošák kryl a Koukal zblízka akci nedokázal dotáhnout ke zdárnému konci. Tak se zase prosadily Vítkovice, které ve 28. minutě v přesilovce pět na tři poslal do gólového trháku Dej. Exhradecký útočník zblízka pohotově zasunul za Rybára vyraženou bombu Lva. "Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme dostali dva góly rychle za sebou v oslabení. Domácí utekli na tříbrankový rozdíl," řekl královehradecký asistent trenéra Tomáš Martinec.

Dvě slepená vyloučení před polovinou zápasu stála hosty celý zápas. Ještě v pokračující klasické přesilovce pět na čtyři nejprve Trška zazvonil na tyčku, a pak se z kruhu švihem trefil i přesně do horních partií hostující branky. Koukal před koncem druhé části spálil nájezd na Bartošáka, gólu se tak hosté dočkali až ve 41. minutě zásluhou Džerinše, který projel středem kluziště mezi domácími beky jako nůž máslem a Bartošáka prostřelil mezi betony.

"Vedli jsme 3:0 a trošku jsme ustoupili od naší hry, kterou jsme hráli dvě třetiny, a Hradec se do toho dostal. Tam byla ta chyba," řekl vítkovický útočník Rostislav Olesz.

Východočeši pookřáli a zdánlivě vyřešený duel dostal nový náboj. Po závaru před Bartošákem ve 46. minutě dokonce zasahoval videorozhodčí, ale podle něj puk nepřešel brankovou čáru. Zato po Dragounově parádní ráně v 53. minutě zápěstím nebylo pochyb a domácí tím více muselo mrzet nevyužité přečíslení Tršky s Oleszem. "Přestože jsme třetí třetinu odehráli velmi dobře a domácí jsme dostávali pod tlak, už se nám podařilo jen snížit," konstatoval Martinec.

Hradec tlačil a byl kousek od vyrovnání, ovšem zapomněl na zadní vrátka a v 58. minutě dostal z Hrbasovy hole rozhodující čtvrtý úder. "Věděli jsme, že hokejovostí to proti nim asi moc nepůjde. Věděli jsme, co jim dělá problémy, šlo to vidět. Šli jsme za tím," řekl Olesz.

50. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Branky a nahrávky: 14. Pytlík (Výtisk, Toman), 28. Dej (Lev, Trška), 30. Trška (Olesz, Dej), 58. Hrbas (Lev, P. Zdráhal) - 41. Džerinš, 53. Dragoun (Köhler, Cibulskis). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Kis, Pešek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 5504. Sestavy: Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Bartovič, Kolouch, Szturc - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Š. Stránský, Kurovský - Pytlík, Jáchym, Toman. Trenéři: Petr a Trnka. Hradec Králové: Rybár - Gregorc, Zámorský, Cibulskis, Pláněk, Graňák, F. Pavlík, Vydarený - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - M. Látal, Koukal, Červený - Köhler, Dragoun, Berger - R. Pavlík, Kukumberg, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Hokejisté Olomouce vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3 v prodloužení, přestože prohrávali po dvou třetinách 0:3. Zajistili si tak definitivně účast v play off. Vítěznou branku vstřelil minutu před koncem nastavení útočník Petr Strapáč.

"Stav 3:0 po dvou třetinách by mělo zkušené mužstvo pohlídat. Nedokážu pochopit naši hru ve třetí třetině, co se s hráči stalo. Nevím, jestli si nevěří, ale v takovém případě nemůžou hrát extraligu. My jsme sami nabídli Olomouci, že se stav zvrátil. Každý z hráčů si musí sáhnout do svědomí, co pro to všechno udělal," zlobil trenér Mladé Boleslavi Vladimír Kýhos, jehož tým na 12. místě ztrácí na desátou Spartu dvě kola před koncem pět bodů.

Mladoboleslavští nastoupili ve speciálních dresech k oslavě 110. výročí založení klubu. Ve třetí minutě se dostali do první šance, ale osamocený Kousal ztroskotal na Konrádovi. Další minuty patřily Olomouci, ale její pokusy končily u Maxwella.

V polovině úvodního dějství se naopak radovali z vedení domácí. Po Orsavově průniku se dostal k puku před bránícím útočníkem Skladaným Valský a překonal Konráda. Další možnost měl Orsava a v 17. minutě zahrozili Středočeši i ve vlastním oslabením, ale po akci Valského neuspěl proti olomouckému brankáři Žejdl.

V úvodu druhého dějství se hosté ubránili při Stapáčově trestu. Na druhé straně zahrozil Eberle. Ve 28. minutě mohl zvýšit Pabiška, ale bekhendovým zakončením minul. Domácí měli navrch, ale nezužitkovali ani další přesilovku při Ondruškově trestu a v 35. minutě u levé tyče nedokázal proměnit Pacovského přihrávku osamocený Němec.

V čase 37:39 se už Mladoboleslavští dočkali. Po chybě Jaroměřského se dostali do přečíslení tří na jednoho a Klepiš dokázal propasírovat puk za Konráda. A za 50 vteřin udeřil znovu, když po přihrávce Pacovského oklamal Konráda, objel branku a zasunul puk u pravé tyče.

Olomouc se ale ve třetí třetině rychle dostala do hry. Ve 43. minutě vyrazil Maxwell Škůrkovo nahození před Holce, který mu zblízka pokazil čisté konto.

Za čtyři a půl minuty při Kousalově vyloučení inkasoval Maxwell znovu a hodně kuriózně. Ztratil hokejku, od které se mu odrazilo za záda lehké nahození Laše z poloviny hřiště. "Jenom jsem nahazoval kotouč a dostal se dost nepochopitelně do brány," popsal gól útočník Marek Laš.

Domácí kouč Kýhos reagoval oddechovým časem. Vzápětí mohl uklidnit domácí Nahodil, ale zblízka neuspěl. Olomouc se ubránila i při Škůrkově trestu a Konrád pak zlikvidoval i Žejdlovu šanci. Zmar Mladé Boleslavi dovršila 57. minuta, když po průniku Eberleho dorazil puk Laš. Puk nestihl odvrátit Valský. "Šli jsme všichni do brány, cítili jsme, že je tam šance a byl z toho gól," pochvaloval si Laš.

Mladé Boleslavi se naskytla 29 sekund před koncem třetí dějství přesilová hra po faulu Lukáše Galvase, ale nevyužila ji. Naopak v nastavení se v oslabení dostal do šance Jaroměřský. Další možnost měl Irgl a nakonec rozhodl z úniku Strapáč.

"Nevím, z jakého důvodu jsme přestali ve třetí třetině úplně hrát. Ten druhý inkasovaný gól byl smolný, ale to se stává. Max (Maxwell) tam chytil jiné věci. Určitě mu to nikdo nemá za zlé. My jsme si to zkazili sami, že jsme přestali bruslit a nehráli jsme to, co první a druhou třetinu. Nedokážu si vysvětlit proč," prohlásil útočník Jakub Klepiš.

50. kolo hokejové extraligy: BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:4 v prodl. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1) Branky a nahrávky: 10. Valský, 38. Klepiš (Nahodil, Pacovský), 39. Klepiš (Pacovský) - 43. Holec (Škůrek), 47. Laš (Eberle, J. Galvas), 57. Laš, 64. Strapáč (Ondrušek). Rozhodčí: Pešina, Šír - Gebauer, Komárek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 2331. Sestavy: Mladá Boleslav: Maxwell - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Dlapa - Valský, Žejdl, Orsava - Klepiš, Nahodil, Pacovský - Lenc, V. Němec, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, P. Musil. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka. Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, B. Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Hokejisté Sparty porazili Zlín 3:2 a ukončili sérii pěti porážek. Pražané sice ve třetí třetině ztratili dvoubrankový náskok, v 56. minutě ale o jejich výhře rozhodl Juraj Mikuš. Sparta udržela desáté místo v tabulce, které zajišťuje poslední postupové místo do předkola play off. Zlín klesl na 9. místo.

Spartě vstup do utkání ulehčil Žižka, protože byl již po 74 sekundách hry vyloučen a domácí hned první přesilovou hru využili. Michálkovu střelu od modré Kašík jen vyrazil a Jarůšek puk pohotově dorazil do branky.

Následně hráli hned dvakrát v početní výhodě hosté, vyrovnat však nedokázali. Šance si Zlín vypracoval až při hře pět na pět, Sedláček ani Illo však Aittokallia nepřekonali. Ve 14. minutě byl vyloučen Okál a Sparta i druhou přesilovku využila. Pech našel před brankou zcela volného Buchteleho a Pražané vedli 2:0.

Hned na začátku druhé třetiny si oba celky vytvořily velké příležitosti, Kašík i Aittokallio ale své týmy podrželi. Sparta měla střeleckou převahu, neustále si však musela dávat i pozor na protiútoky soupeře. Ideální šanci snížit měl ve 32. minutě Ondráček v přesilovce, finského gólmana v dresu Pražanů však pokořit nedokázal.

Ve 42. minutě mohl přiblížit Spartu výhře a ukončení série nezdarů Pech, nedokázal však zakončit přesně. Následně byli aktivnější hosté, kteří dokázali v předešlých dvou zápasech na ledě O2 areny vyhrát. A ve 46. minutě se jim podařilo snížit, když Aittokallia překonal Fryšara.

Před polovinou třetí třetiny se domácí rozhodli mstít za atak Šťastného na Michálka, který ale rozhodčí neoznačili za nepovolený a následně se museli bránit ve třech proti čtyřem. Zlín však výhodnou přesilovku k vyrovnání nevyužil. Hosty to ale dlouho mrzet nemuselo. Šťastný po návratu z trestné lavice totiž Aittokallia překonal sám.

Pražané se nicméně po ztrátě náskoku nepoložili a získali vedení zpět. Mikušovu přihrávku před branku srazil jeden ze zlínských hráčů za Kašíkova záda. Těsný náskok tentokrát již domácí udrželi i při závěrečné power play soupeře.

50. kolo hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Aukro Berani Zlín 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) Branky a nahrávky: 2. Jarůšek (Z. Michálek, J. Hlinka), 15. Buchtele (Pech, Forman), 56. Mikuš (Buchtele, Forman)- 46. Fryšara (Klhůfek, Roberts Bukarts), 54. D. Šťastný. Rozhodčí: Hodek, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:0. Diváci: 7164. Sestavy: Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Voráček, Kulda, Piskáček - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Pech, Buchtele - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Uher, Černoch, Pšenička. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček. Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, Fořt, J. Ondráček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Popelka, P. Sedláček - Klhůfek, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Hokejisté Plzně získali Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy. V 50. kole vyhráli v Brně po nájezdech nad úřadujícím mistrem Kometou 5:4. Rozhodující nájezd proměnil Ondřej Kratěna. V utkání bohatém na zvraty Plzeň získala po druhé třetině náskok 4:1, o který ale v závěrečném dějství po velkém tlaku Komety přišla. Před druhým Hradcem Králové, který klopýtl ve Vítkovicích, mají svěřenci trenéra Martina Straky dvě kola před koncem osmibodový náskok.

"Pogratulovali jsme si a řekli, že to tím skončilo. A nyní nás čeká play off. Ale pohár má pro nás váhu. Nyní se to smázlo, všechno začne v play off znovu," řekl novinářům plzeňský kapitán Petr Kadlec, který naskočil do extraligy po sedmitýdenní přestávce. V sestavě naopak chyběl zraněný nejproduktivnější hráč Gulaš.

Úvodní třetinu poznamenala čtyři plzeňská vyloučení. Po necelých pěti minutách dostal za zranění Hrušky dvojnásobný trest Schleiss. Většinu početní výhody odehráli Erat s Nečasem, jenž se marně pokoušel prostřelit brankáře Svobodu. Skóre ale pak při další přesilovce otevřel právě Nečas, který v 11. minutě vrátil odražený puk po Krejčíkově střele pohotově do sítě. "Tolik gólových šancí jsem letos ještě neměl. Bohužel mi tam padl jen jeden gól," uvedl Nečas, který si dnes připsal osm střel na branku.

Zvrat přinesla hned první přesilovka Indiánů v úvodu druhé třetiny, kdy po Indrákově průniku mezi domácími zadáky srovnal skóre Kratěna. I když domácí hokejisté dřeli, jejich hodně těžkopádné hře navzdory územní převaze chybělo hlavně přesnější zakončení. Západočeši trestali každou chybu soupeře v útočném pásmu rychlými protiútoky.

V polovině zápasu za pouhých 110 sekund přidali Kodýtek a Stach další dva góly. Po nich upadli Brňané do útlumu a vůbec se jim nedařil přechod středního pásma. V závěru druhého dějství překvapil domácího brankáře Langhamera Denis Kindl a přidal čtvrtý gól hostů.

Kometa ale nerezignovala. V rozmezí necelých dvou minut v úvodu poslední třetiny se po velkém tlaku brankami Malleta a obránce Štencela vrátila do zápasu. V přesilovce Komety trefil Nečas tyč a po návratu vyloučeného Denise Kindla srovnal skóre Dočekal. Vzápětí ještě nastřelil tyčku Zaťovič.

"Po kontaktním gólu jsme se chytli, postupně vyrovnali skóre. Měli jsme další šance. V závěru jsme ale měli štěstí, neboť Plzeň mohla strhnout vítězství na svou stranu. Prodloužení bylo atraktivní pro diváky. Musíme se po přestávce dostat do lepšího tempa," poznamenal trenér Komety Kamil Pokorný.

Drama pokračovalo v prodloužení a nakonec dospělo do nájezdů. Kodýtek jako první neuspěl, Mallet posunul do vedení Brno. Ve třetí sérii vyrovnal Stach, během čtvrté uspěli Kantner i Haščák. Poté dal i třetí Indián v řadě Kratěna, pokus dnešního smolaře Zaťoviče skončil opět pouze na tyči.

"Druhá třetina byla z naší strany výborná. Bohužel ve třetí třetině jsme opět chybovali. Kometa je kvalitním soupeřem a dokáže zaváhání potrestat. Vyhrát v Brně je vždy těžké a za dva body jsme proto rádi. Prezidentský pohár je pro kluky oceněním za dobrou práci po celou sezonu," dodal asistent trenéra Plzně Ladislav Čihák.

50. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 0:4, 3:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 11. Nečas (H. Zohorna, Krejčík), 44. Mallet (P. Holík, Zaťovič), 46. Štencel, 49. Dočekal (Štencel, O. Němec) - 22. Kratěna (Indrák, Stach), 31. Kodýtek, 33. Stach (Čerešňák, J. Kindl), 36. D. Kindl (Indrák, Kratěna), rozhodující sam. nájezd Kratěna. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Ganger. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:1. Diváci: 7512. Sestavy: Brno: Langhamer - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, Vincour - H. Zohorna, Nečas, Mallet - R. Zohorna, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček. Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička - Indrák, Kratěna, D. Kindl - Schleiss, Mertl, Stach - M. Chalupa, Kracík, Kubalík - Kantner, Kodýtek, Vracovský - Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Hokejisté Pardubic porazili na domácím ledě Litvínov 2:1 a dvě kola před koncem základní části mají jistý postup do předkola play off. Dlouho se zdálo, že zápas rozhodne jediná branka Kauta z 22. minuty, ale závěr byl ještě napínavý a Litvínov při hře bez brankáře bojoval o prodloužení. Dynamo si ale výhru nenechalo vzít a plným tříbodovým ziskem posílilo navíc i naději na přímý postup do čtvrtfinále - po porážce Zlína na Spartě je šesté.

Pardubičtí hokejisté do utkání vstupovali s vědomím, že jakákoliv výhra jim zajistí místenku v předkole play off. Zápas byl v první třetině z obou stran poměrně opatrný a ke gólu nepomohly ani přesilovky. Petrásek si poradil se solidními střelami Marosze a Rolinka, na druhé straně tečoval kotouč nad branku osamocený Růžička. Další pokusy už oba brankáři kontrolovali s jistotou.

O poznání nebezpečnější začaly být útoky obou týmů až po přestávce. Ve 22. minutě Sýkora po návratu z trestné lavice vyslal do úniku Kauta a ten střelou pod vyrážečku otevřel skóre. Litvínovské hráče jednogólová ztráta popohnala k vydatnější ofenzívě a v krátkém sledu měli tři "tutovky". Dvakrát během jednoho střídání neuspěl zblízka Vandas, poté si na Kacetla nepřišel ani Hübl.

Dynamo po krátkém útlumu vrátil do dění Rolinek, kterého v čisté gólovce vychytal Petrásek. Krásná individuální akce Treilleho následně skončila na tyči a druhý gól v zápase sebral Kautovi opět jistý Petrásek. Litvínovský brankář si se čtveřicí spoluhráčů pohlídal i pardubickou přesilovku, na jejímž konci navíc mohl Hübl vyrovnat, ale nájezd zakončil střelou vysoko nad branku.

Litvínov tak potřeboval ve třetí třetině útočit, ale přes zhuštěnou obranu Dynama se k šancím vůbec nedostával a k vyrovnání nevedla ani přesilovka. Náskok Pardubic mohl naopak navýšit Poulíček a Petrásek měl co dělat, aby jeho střelu udržel před brankovou čarou. Tolik štěstí už neměl litvínovský brankář při střele Marosze v 57. minutě a zdálo se, že je rozhodnuto.

Jenže poslední Verva zápas ani při dvoubrankovém manku nezabalila a 70 vteřin před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře snížila, když se zblízka trefil Juraj Mikúš. Poslední minutu už si ale Dynamo pohlídalo a zajistilo si postup do předkola play off.

50. kolo hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 22. M. Kaut (P. Sýkora, Mojžíš), 57. Marosz (Rolinek, Čáslava) - 59. J. Mikúš (Trávníček, V. Hübl). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 7661. Sestavy: Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Ščotka, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký. Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Kubát, Baránek, Šesták, L. Doudera - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Hokejisté Chomutova porazili Třinec 3:2 v prodloužení a nadále drží naději na kýžené předkolo play off. Piráti vedli na začátku třetí třetiny 2:0, jenže Oceláři snížili a sedm vteřin před koncem základní hrací doby vyrovnal Ondřej Kovařčík. Rozhodující branku však v čase 60:41 zaznamenal útočník Vladimír Růžička mladší.

Piráti vstoupili do utkání aktivně, což vygradovalo s první početní výhodou, během té ale neuspěl s několika pokusy Valach a poté Flemming. Jelikož o chvíli později Lukeš vychytal v dobré pozici Hrňu, mohli Chomutovští pokračovat v tlaku během další přesilovky. Druhá polovina třetiny patřila Třinci, který postupně získal převahu, přesto měl největší šanci Poletín, jenž z levého kruhu minul.

Do druhé části se přenesla téměř celá přesilovka hostů, kteří se ale nedostali ke střele, až s návratem Skokana pálil Polanský z těsné blízkosti. Po vyrovnané pasáži bez šancí si Oceláři vybojovali početní výhodu, která zrcadlila přesilovku z úvodu dějství. Na začátku 37. minuty bylo čekání na gól u konce: Šťovíček zpoza brány našel Hlavu, který z mezikruží zavěsil do horního rohu třinecké branky.

Po 37 vteřinách hry v závěrečném dějství Skokan přihrál v situaci dva na jednoho Koblasovi, který zvýšil na rozdíl dvou gólů. Piráti se však dlouho neradovali, jelikož za 73 vteřin odpověděl Petružálek - 2:1. Po velké šanci Růžičky získal Chomutov na 76 sekund dvojnásobnou početní výhodu, Třinec však všechny podoby oslabení ubránil a držel naději.

Sedm vteřin před koncem základní hrací doby Kovařčík využil výhodu přesilovky v součtu s power play po odvolání gólmana Hrubce z branky a poslal duel do prodloužení. Už v jeho první minutě rozhodl chomutovský forvard Růžička, který zakončil únik gólově mezi Hrubcovy betony.