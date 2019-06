Plzeň zkouší Malíkova syna Zacka, který se vrátil ze zámoří

Hokejový obránce Zack Malík bude bojovat o místo v sestavě extraligové Plzně. Osmnáctiletý syn bývalého úspěšného beka Marka Malíka, který působil předešlé dvě sezony v zámoří, se zapojil do přípravy západočeského klubu.

"Zack bude s naším týmem trénovat teď na suchu a počítáme s ním i do druhé části přípravy, tedy až se začneme připravovat na konci července na ledě. Je to mladý vysoký bek s velkým potenciálem a budeme rádi, když si vybojuje místo u nás v klubu," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák na klubovém webu.

Mládežnický reprezentant, který v minulém roce startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let, odešel před dvěma lety z Vítkovic do Kanady, kde hrál v juniorské soutěži OHL za Sudbury a North Bay. "Se Zackem jsme si nestanovili žádný konkrétní termín, do kterého se musíme rozhodnout. Teď je to jen na něm, jestli nás přesvědčí," dodal Vlasák.