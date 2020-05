Pohyby v extralize: Godla do Litvínova, velké změny v Liberci

Prvního května se otevřelo v české hokejové extralize přestupové okno. A týmy nezahálí. Zajímavé příchody i citelné ztráty hlásí Sparta, Plzeň, Liberec či Mladá Boleslav.

Litvínov

Hokejový útočník Viktor Hübl bude i nadále působit v Litvínově. Jednačtyřicetiletý centr podepsal novou roční smlouvu a v nadcházející sezoně může zaútočit na klubový rekord v počtu bodů, který drží Ivan Hlinka. Novou tváří v týmu je slovenský reprezentační brankář Denis Godla, který bude i po sestupu Kladna dál chytat v extralize. Se Severočechy se dohodl na roční smlouvě s opcí.

"Těší mě, že noví trenéři projevili zájem, abych pokračoval. Body teď už neřeším, člověk chce být prospěšný týmu. Je pěkné, že se mi v Litvínově dařilo, a doufám, že ještě přispěji nějakými body, aby nová sezona byla lepší," uvedl Hübl v tiskové zprávě litvínovského klubu.

V uplynulé sezoně byl s 37 body z 52 zápasů druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a s 19 brankami druhým nejlepším střelcem. Lépe si vedl jen Richard Jarůšek s 38 body a 22 góly. Bývalý hráč Slavie a Českých Budějovic Hübl se může chystat už na 13. sezonu za sebou a celkově osmnáctou v dresu Litvínova. V nejvyšší soutěži ho čeká 23. ročník.

S 1167 zápasy, 841 body, 380 brankami i 461 asistencemi vládne Hübl statistikám soutěže mezi aktivními hráči. "Podepsat Viktora bylo naší prioritou, na které jsme od začátku s trenéry shodli. Je hrající legendou litvínovského hokeje a věk je u něj jen číslo," podotkl generální ředitel Pavel Hynek.

Hübl může útočit i na další klubový rekord. Za Litvínov odehrál 879 zápasů, ve kterých vstřelil 289 gólů a přidal 371 asistencí. Se 660 body je o 20 bodů druhý za Hlinkou. V počtu asistencí klubové statistiky vede.

Pětadvacetiletý Godla patřil mezi největší opory kladenských Rytířů. Ve své první extraligové sezoně nastoupil do 40 utkání, vychytal 17 výher, v průměru inkasoval 3,05 branky na zápas a úspěšnost zákroků měl 90,89 procenta. Dvakrát uhájil čisté konto.

"Denise jsem sledoval delší dobu. Je to perspektivní brankář, který na sobě pracuje. Má zkušenosti s mezinárodním hokejem. Ve Finsku i v extralize podával dobré výkony. Jsem rád, že se povedlo vedení klubu se s ním dohodnout," uvedl trenér brankářů Zdeněk Orct.

V kádru Vervy již nebudou pokračovat brankář Jaroslav Janus, obránci Akim Aliu, Michal Moravčík a útočníci Edwin Hedberg a Chris Langkow.

Litvínov také doplnil realizační tým po angažovaní nového trenéra Vladimíra Országha a asistenta Václava Sýkory. Trenérem brankářů zůstává reprezentační trenér Orct. Novým kondičním trenérem bude Petr Švehla, mistr Evropy v řecko-římském zápasu z roku 2001. Na nové pozici sportovně technického analytika bude působit Tomáš Vrábel.

Liberec

Vedení hokejistů extraligového Liberce potvrdilo, že v týmu Bílých Tygrů již nebude v příští sezoně hrát slovenský útočník Libor Hudáček. Vedle něho skončilo angažmá pod Ještědem také kanadskému brankáři Justinu Petersovi, obráncům Romanu Graborenkovi s Oldrichem Kotvanem či dalšímu útočníkovi Rostislavu Maroszovi. Klub o odchodech informoval na svém webu.

O možném Hudáčkovu konci pod Ještědem se hovořilo nahlas již několik týdnů. Devětadvacetiletý útočník, který byl v uplynulé zkrácené sezoně o jediný bod druhý v týmové produktivitě díky 60 bodům (31+29) v 50 zápasech, se nedomluvil se Severočechy na podmínkách nové smlouvy. V příští sezoně by rád působil v KHL nebo ve Švýcarsku.

Velké změny nastaly v brankovišti. Již před měsícem byl avizován návrat Dominika Hrachoviny do Tappary Tampere. Pro přestěhování z Liberce do týmu nedalekého rivala Mladé Boleslavi se rozhodl Marek Schwarz a odchází i zkušený Peters, jenž byl od konce roku na hostování právě v Mladé Boleslavi.

Bělorusovi Graborenkovi se Slovákem Kotvanem neprodloužil klub po jejich první sezoně v Liberci smlouvy. Jen jediný ročník strávil pod Ještědem rovněž Marosz. Již dříve oznámil vítěz základní části minulého ročníku extraligy odchody útočníků Lukáše Krenželoka a Jana Ordoše.

Novou posilou obranných řad je Slovák Mislav Rosandič z Hradce Králové, jenž od ledna hostoval ve Vítkovicích.

Karlovy Vary

Hokejový obránce Lukáš Pulpán bude po skončení angažmá v Plzni působit v extralize v barvách Karlových Varů. Čtyřiatřicetiletý hráč podepsal s Energií dvouletou smlouvu. Počítat mohou v klubu nadále s útočníkem Jiřím Černochem, který bude na západě Čech i v nadcházejícím ročníku hostovat z pražské Sparty.

Pulpán opouští Plzeň po šesti sezonách. V extralize, kterou hrál také za Chomutov, si ve 461 zápasech připsal 132 bodů za 29 branek a 103 asistencí. "Lukáše jsem poznal už během společného působení v Chomutově. Je to tvořivý hráč, který nám hodně pomůže směrem do ofenzivy a velice platný je i v přesilových hrách, na nichž nastupoval pravidelně i během posledních sezon v Plzni," řekl klubovému webu hlavní trenér a sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout.

"Jednání s Karlovými Vary probíhala už před minulou sezonou, tehdy to ale ještě nedopadlo. Jsem rád, že tentokrát už ano. Jiné nabídky už jsem tak neřešil, když jsem věděl, že se domluvím tady," uvedl Pulpán. "Určitou roli v přestupu hrál i trenér Martin Pešout, se kterým se znám už z Chomutova. Věděl jsem tak, do čeho jdu," dodal 173 centimetrů měřící bek.

Třiadvacetiletý Černoch má na kontě v extralize ze 177 zápasů 35 bodů za 21 tref a 14 asistencí. Do Karlových Varů přišel v polovině listopadu a ve 29 duelech nasbíral 12 bodů za pět tref a sedm asistencí.

"V závěru poslední sezony patřil mezi klíčové hráče týmu a naše nejlepší dva centry. Věříme, že na svoje výkony naváže i v nadcházející sezoně," prohlásil Pešout. "Sparta na mě neuplatnila opci a tak jsem té nabídky rád využil. Chtěl jsem v mužstvu zůstat," uvedl Černoch.

Plzeň

Novými posilami hokejistů Plzně jsou švédský obránce Viktor Lang a útočníci Pavel Musil, Filip Suchý a David Stach. Klub rovněž prodloužil smlouvy s beky Vojtěchem Budíkem a Romanem Vráblíkem a útočníky Filipem Přikrylem, Lubošem Robem a Jaroslavem Kracíkem.

Pětadvacetiletý Lang se dohodl se Západočechy na ročním kontraktu. Uplynulou sezonu strávil v prvoligovém Chomutově, kde si v 54 zápasech připsal 17 bodů za pět gólů a 12 asistencí.

"Hodně si od něho slibuji. V Chomutově podával vynikající výkony. Je to takový typický švédský bek. Dobře bruslí i s přihlédnutím na jeho výšku, hraje silně pozičně a může být vidět i do ofenzivy. Velkého beka jsme potřebovali," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák v tiskové zprávě.

Kontrakt na následující sezonu s opcí na další rok uzavřel s klubem sedmadvacetiletý Musil. "Pamatuji si ho už z lajny z Mladé Boleslavi, když hrál s Lencem a Hykou. Už tam prokazoval potenciál a po výměně do Olomouce explodoval," řekl Vlasák.

Musil hostoval z Mladé Boleslavi v Olomouci od konce října. Odchovanec Kolína má v extralize, kterou poprvé okusil v Pardubicích, na kontě 304 utkání a 133 bodů za 58 gólů a 75 přihrávek.

Osmadvacetiletý Stach působil v Plzni v letech 2016 až 2019 a nyní se vrací po sezoně strávené v Kladně. V extralize oblékl i dres Chomutova a v celkem 192 duelech nasbíral 114 bodů za 48 tref a 66 přihrávek. "Hokejista je skvělý, ale musí to dokázat na ledě a projít celou přípravu. Věříme, že na roky, které tu strávil, naváže a že se může posunout i dopředu," uvedl Vlasák.

O šest let mladší Suchý je odchovancem Plzně. V minulé sezoně jí vypomáhal v osmi zápasech z prvoligového Chomutova a připsal si jednu asistenci. Dohromady má na kontě v extralize 24 utkání a dvě přihrávky.

Indiáni prodloužili o rok kontrakt i se sedmatřicetiletým Kracíkem. "I když Jardu letos trápila zranění, znovu a znovu dokazoval, jak je platným členem týmu. I pro jeho herní kreativitu jsme moc rádi, že u nás ještě prodloužil smlouvu," podotkl Vlasák.

Pokračovat v Plzni nebudou brankář Jaroslav Pavelka, obránci Bohumil Jank, Adam Jánošík, Lukáš Pulpán a útočníci Miroslav Indrák, Martin Heřman, Vojtěch Němec a Patrik Zdráhal.

Hradec Králové

Defenzivu hokejistů Hradce Králové posílili Kanaďan Jérémie Blain ze Sparty a Bohumil Jank z Plzně. Osmadvacetiletý Blain působí v extralize dva roky od příchodu z Innsbrucku z EBEL. O rok mladší Jank se vrací do Mountfieldu po téměř čtyřech letech poté, co na konci ledna 2016 zamířil do Třince.

Blain za dvě sezony v dresu Sparty nasbíral v extralize ve 104 zápasech 44 bodů za 15 branek a 29 asistencí. "Jérémie projevil velkou chuť hrát za náš klub, kde se dobře zná s několika hráči. Jelikož se jedná o fyzicky dobře disponovaného obránce, který má kvalitní střelu, je použitelný i na přesilové hry a velmi dobře zná českou extraligu, naše volba byla vcelku jednoznačná. Navíc jsme se poměrně rychle domluvili na všech aspektech spolupráce," řekl klubovému generální manažer Aleš Kmoníček.

Jank, který je odchovancem Milevska, hrál v extralize také za České Budějovice a Chomutov. V nejvyšší soutěži má na kontě 336 utkání a 57 bodů za 21 gólů a 36 přihrávek.

"Po odchodu Tomáše Linharta jsme chtěli přivést do týmu důrazného obránce, který umí přitvrdit a doplnil by tak v této činnosti Ríšu Nedomlela. Bohouš má navíc rodinu v Hradci Králové, takže naše dohoda byla také velmi rychlá. Výhodou je, že ho velmi dobře zná i (trenér) Vláďa Růžička, který si jeho příchod také přál," uvedl Kmoníček.

Z obránců skončil v Hradci Králové vedle Linharta, Oskarse Cibulskise, Oscara Eklunda a Petra Šidlíka také Slovák Mislav Rosandič, který od ledna hostoval ve Vítkovicích. Podle webu hradeckého klubu se nevrátí, protože se dohodl na předčasném ukončení kontraktu a přesouvá se do Liberce.

Nové smlouvy Mountfield nenabídl útočníkům Michalu Dragounovi a Patriku Miškářovi. Otazník visí nad další budoucností Lukáše Žejdla, kterou aktuálně řeší právníci. Smírčí komise Českého svazu ledního hokeje označila za neplatnou výpověď, kterou Žejdl stejně jako Šidlík dostal od klubu z důvodu zásahu vyšší moci či přerušení ligy.

Vedení klubu chce ofenzivu ještě posílit. "Domnívám se, že útok máme poměrně kvalitní, ale vzhledem k tomu, že naší největší slabinou byla produktivita, rádi bychom ještě do začátku sezony přivedli minimálně jednoho produktivního útočníka," prohlásil Kmoníček. "Nejsme však v situaci, že bychom ho museli podepsat ihned, zvlášť v současné nepříznivé situaci spojené s pandemií," dodal generální manažer.

Brno

Hokejisty Brna posílili lotyšský obránce Ralfs Freibergs ze Zlína a rakouský útočník Peter Schneider ze švýcarského Bielu-Bienne. Ze zámoří se po třech sezonách vrací bek Libor Zábranský, syn majitele klubu.

Osmadvacetiletý Freibergs odehrál za Zlín tři extraligové sezony bez jediné absence. Ve 167 utkáních včetně play off si připsal 78 bodů za 12 branek a 66 asistencí, z toho v posledním ročníku měl účastník pěti světových šampionátů bilanci 54 startů a 23 bodů (3+20).

"Existuje mnoho důvodů, proč bylo mou prioritou dostat se do Brna a v první řadě to byli fanoušci. Upřímně, jsou to pro mě nejhlasitější a nejzajímavější fanoušci v lize. Viděl jsem je, jak čekali před brněnským stadionem více než dvě hodiny před zápasem - to je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální," prohlásil Freibergs.

Devětadvacetiletý účastník posledních dvou mistrovství světa Schneider už v Česku působil v letech 2007 až 2010 v mládežnických týmech Českých Budějovic a Znojma.

Do švýcarské ligy přišel Schneider před uplynulou sezonou a připsal si v 38 zápasech 23 bodů za 12 branek a 11 asistencí. Předcházející dva ročníky strávil v EBEL v dresu Vídně a loučil se jako vítěz produktivity dlouhodobé části s 69 body za 35 branek a 34 asistencí z 54 utkání.

"Na Kometu se moc těším. Hodně se mi líbilo hrát v České republice. Naučil jsem se jazyk, maturoval jsem tady. Bude to něco jako příchod domů," uvedl Schneider. "O extralize jsem slyšel dobré věci, bude to super zkušenost. Znám Petera Muellera, proti kterému jsem hrál v EBEL lize. Znám i Petra Holíka a samozřejmě Tomáše Plekance. Toho zná snad každý hokejista. Těším se na sezonu a na kluky v kabině."

Devatenáctiletý Zábranský strávil poslední tři sezony ve WHL, v sezoně 2018/19 okusil také další juniorskou soutěž USHL. Ve WHL odehrál včetně vyřazovacích bojů 163 utkání a připsal si 49 bodů (8+41), v USHL stihl za 32 startů včetně play off čtyři góly a 12 asistencí.

Sparta

Hokejoví útočníci Ladislav Zikmund z Kladna a Tomáš Šmerha ze Slavie budou hrát za pražskou Spartu. Pětadvacetiletý Zikmund byl v uplynulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem Kladna a nastupoval v útoku s majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem. O tři roky mladší Šmerha se stal třetím nejlepším střelcem první ligy a v jednom zápase si odbyl extraligové debut za Kladno.

Zikmund má za sebou také první sezonu v extralize, v 51 zápasech si připsal 30 bodů za 15 branek a stejný počet asistencí. Rodák ze Sokolova a odchovanec Karlových Varů působil v Kladně, které po roce v nejvyšší soutěži sestoupilo, uplynulé čtyři sezony.

"Dlouho jsme ho sledovali, hrál jsem s ním svou poslední sezonu na Kladně. Dokáže skvěle pracovat před brankou soupeře, umí být velice nepříjemným soupeřem. Na druhou stranu je to vynikající kluk do kabiny a stále mladý a perspektivní hráč. Věříme, že v týmu dokáže nahradit odcházejícího Jiřího Smejkala," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

"Měl jsem více nabídek, ale Sparta pro mě byla nejlepší volbou. V týmu je velká konkurence, což mě láká, bude mě to neustále motivovat. Jsem připraven si své místo vybojovat," prohlásil Zikmund, jehož předčil v kladenském týmu v produktivitě jen obránce Brady Austin.

Mladá Boleslav

Novými posilami hokejistů Mladé Boleslavi se stali brankář Marek Schwarz z Liberce, obránce Petr Šidlík z Vítkovic a útočníci Jakub Strnad z Kladna, Kanaďan Brandon Alderson z Trenčína, Fin Joona Jääskeläinen z Banské Bystrice a Jakub Kotala z Havířova. Nové smlouvy s Bruslařským klubem uzavřeli obránci Markek Hrbas a Ondřej Dlapa a útočníci Adam Zbořil, Maris Bičevskis a Jan Grim.

Vedle Pavola Skalického (Lukko Rauma) a Radima Zohorny (Pittsburgh) odchází další útočník Lukáš Pabiška, který v Mladé Boleslavi působil 11 sezon, Slovinec Žiga Jeglič a kanadský brankář Justin Peters. Smlouvy skončily také útočníkům Jakubu Klepišovi, Lukáši Kašparovi a obráncům Jiřímu Kurkovi a Františku Hrdinkovi. Jejich odchody ještě nejdou definitivní.

"S kluky i jejich agenty zůstáváme v kontaktu. Do září je ještě dlouhá doba, takže třeba ještě naše dresy obléknou," řekl klubovému webu sportovní ředitel Radim Vrbata.

Čtyřiatřicetiletý mladoboleslavský odchovanec Schwarz, který má na kontě i šest zápasů v NHL za St. Louis, plnil v Liberci v posledních dvou sezonách roli dvojky a chytal i za prvoligové Benátky nad Jizerou. V extralize získal titul v roce 2006 se Spartou a o deset let později s Libercem. Chytal za TPS Turku a Znojmo. "Doplní náš brankářský tandem Krošelj - Růžička a zároveň se zapojí i do výchovy mladých brankářů u mládeže," uvedl Vrbata.

O dva roky starší Šidlík hostoval od druhé poloviny ledna z Vítkovic v Hradci Králové. V extralize odehrál i za Karlovy Vary, Chomutov a Jihlavu 208 utkání a nasbíral 41 bodů (7+34). "Je typem pracovitého obránce a výborný do oslabení," podotkl Vrbata.

Osmadvacetiletý Alderson působí v Evropě tři sezony. Po angažmá v německém druholigovém Heilbronnu zamířil do Villachu do EBEL a následně do Trenčína. Ve slovenské lize si připsal ve 48 zápasech 42 bodů (26+16).

"Je to výborný bruslař i střelec, který umí i přitvrdit. Po odchodu Skalického je to typologicky podobný hráč se stejnými parametry," řekl Vrbata.

Třiadvacetiletý Jääskeläinen, který hrál ve finské nejvyšší soutěži za Lappeenrantu a Jukurit Mikkeli, strávil v Banské Bystrici jednu sezonu. V 53 zápasech nasbíral 46 bodů (23+23). "Je to výtečný bruslař, který má skvělou střelu a výběr místa. Věříme, že by mohl být hlavní postavou našich přesilovek a doufáme, že naváže na své střelecké výkony z posledních sezon," prohlásil Vrbata.

O pět let starší Strnad byl kapitánem Kladna, za Mladou Boleslav nastoupil v jednom utkání v sezoně 2018/19. V extralize se objevil i v barvách Litvínova, ve 122 duelech v nejvyšší soutěži zaznamenal 28 bodů (16+12).

Čtvrtý tým uplynulé sezony, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru, si také pojistil služby Marka Hrbase, Ondřeje Dlapy, Adama Zbořila, Lotyše Marise Bičevskise a Jana Grima.

Třinec

Obránce Jan Jaroměřský se stal posilou hokejistů Třince, kam přestoupil po skončení smlouvy z Olomouce. Oceláři získal také brankáře Ondřeje Raszku z polského Jastrzebie, který ale bude nastupovat v prvoligovém Frýdku-Místku. Nové smlouvy uzavřeli útočníci Matěj Stránský, Erik Hrňa a obránci Marian Adámek, Guntis Galvinš, Filip Haman a Ondřej Hrachovský. Klub naopak opouštějí brankář Petr Kváča, obránce Vladimír Roth a útočníci Roman Szturc a Jan Hladonik.

Jednatřicetiletý Jaroměřský opustil Olomouc po sedmi letech. V uplynulé sezoně si připsal ve 49 zápasech 11 bodů za čtyři branky a sedm asistencí. Rodák z Turnova a odchovanec Mladé Boleslavi má na kontě v extralize 259 zápasů a 56 bodů za 17 gólů a 39 asistencí.

"Stal se z něj výborný obránce, nabral herní zkušenosti, dovede číst hru, ale dokáže i v pravý čas podpořit útok. Jeho čísla hovoří jasně. Loni byl během 49 zápasů na ledě jen u 22 inkasovaných branek Olomouce při rovnovážném stavu na ledě, to je naprosto fantastický výsledek," řekl klubovému webu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Třicetiletý Raszka, který má polské občanství, je odchovancem Třince. Za Oceláře nastoupil v sezoně 2008/09 v jednom zápase v extralize. V Polsku působil od roku 2010, nastupoval i za tamní reprezentaci.

Oceláři si pojistili také služby šesti hráčů v čele s nejproduktivnějším členem týmu z uplynulé sezony Stránským. Nové smlouvy mají i asistent trenéra Václava Varadi Marek Zadina a trenér brankářů Jaroslav Kameš.

"Naší velkou prioritou bylo udržet co nejvíc stávajících hráčů. O nejlepší hráče úspěšných klubů je vždy zájem, zejména v zahraničí. Prošla si tím v minulosti Kometa, Sparta i Liberec. To je prostě daň za úspěch," uvedl Peterek. "A nám se podařilo udržet všechny reprezentanty včetně našeho nejproduktivnějšího hráče loňské sezony Matěje Stránského, o kterého byl zájem například ve Švýcarsku. To vnímám jako super úspěch, není to samozřejmost," doplnil Peterek.

Po konci smlouvy opouštějí Oceláře Kváča, Roth, Hladonik a Szturc. "U některých jsme dospěli k názoru, že už by pro nás nebyli tak platní, jak bychom potřebovali. Dalším jsme nabídku na nový kontrakt předložili, ale oni se nakonec rozhodli podepsat smlouvu s jiným klubem. Mrzí nás zejména odchody Petra Kváči a Honzy Hladonika," prohlásil Peterek.

Jasno zatím není o působení brankáře Lukáše Danečka, obránců Jakuba Matyáše, Lukáše Krajíčka a útočníků Wojtka Wolského, Martina Adamského, Jiřího Polanského a Štěpána Novotného. "Lukáš Krajíček a Štěpán Novotný se rozhodli přerušit své kariéry. V klubu mají tedy aktuálně pozastavené smlouvy," řekl Peterek.

"S Lukášem Danečkem a Kubou Matyášem se o případné spolupráci jedná. Nabídku na novou smlouvu dostal i Wojtek Wolski, ale jeho původní finanční nároky byly velmi vysoké už v době, kdy jsme nevěděli, že budeme mít nižší rozpočet. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. My i Wojtek budeme určitě reagovat na to, co nám příští dny a měsíce přinesou, nicméně definitivní ne jsme si neřekli," uvedl Peterek.

Osmatřicetiletý Polanský dostal od klubu nabídku působit v partnerském Frýdku-Místku s tím, že by mohl Třinci vypomáhat. "V podobném duchu jednáme i se stejně starým Martinem Adamským. Rozpočet je ovšem neúprosný a je těžké mít v týmu všechny hráče, které bychom si přáli, nebo si to zasloužili. Takže také zde čekáme, jak se celá situace vyvine."

Oceláři, kteří loni získali titul a v uplynulé nedohrané sezoně kvůli koronaviru skončili druzí v základní části, kvůli nejistotě s ekonomickými dopady pandemie s dalším posilováním vyčkávají. "Je to bezprecedentní stav, kdy se spousta věcí mění ze dne na den anebo v samotných počátcích pandemie dokonce z hodiny na hodinu. Ani lékaři, ani politici s jistotou neví, jak to bude dál. Stejně tak naši partneři a sponzoři úplně přesně netuší, jak na tom budou ekonomicky. Proto pro příští sezonu pracujeme s nižším rozpočtem," uvedl Peterek.

Přesto chce klub ještě posilovat. "Už v minulosti se nám podařilo přivést borce jako Wojtek Wolski, chvíli tu byl Andrej Nestrašil a další. Byl bych rád, kdyby se nám opět povedlo něco podobného," řekl Peterek.

"S některými jmény z této kategorie výrazně nadstandardních hráčů jsme v kontaktu, ale musíme si uvědomit, že jde o opravdu rozdílové hokejisty, o které je velký zájem a kteří si mohou vybírat. Netlačí je čas, aby měli podepsáno hned k 1. květnu," dodal Peterek.

České Budějovice

Slovenský brankář Marek Čiliak z Komety Brno posílil nováčka hokejové extraligy Motor České Budějovice. Vedle třicetiletého majitel zlatých medailí z české nejvyšší soutěže z let 2017 a 2018 míří na jih Čech obránce Ondřej Slováček s útočníkem Vítem Jonákem ze Vsetína. Útok posílí také Miroslav Indrák z Plzně a Daniel Voženílek, který byl v uplynulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem první ligy v dresu Litoměřic.

Čiliak opustil Brno, kde chtějí sázet na Karla Vejmelku. S Motorem podepsal účastník dvou mistrovství světa tříletý kontrakt. Už v uplynulé sezoně kvůli vytížení hostoval od října do prosince ve Zlíně.

V české extralize Čiliak, který má díky stříbru (2014) a bronzu (2015) kompletní sadu medailí, odchytal 295 zápasů s průměrem 2,30 obdržené branky na zápas, s úspěšností 91,62 procenta a udržel 31 čistých kont. Odchovanec Zvolenu má za sebou také angažmá v Nitře, ve Znojmě v EBEL a v ročníku 2018/19 ve Slovanu Bratislava v KHL.

Pětadvacetiletý Slováček se může těšit na extraligovou premiéru. V dresu mateřského Vsetína byl s 39 body za šest branek a 33 asistencí z 53 utkání třetím nejproduktivnějším obráncem uplynulé sezony první ligy.

O tři roky starší Jonák už v Českých Budějovicích působil v sezoně 2017/18. V minulém ročníku první ligy nasbíral v 56 duelech 37 bodů za 13 gólů a 24 přihrávek. V extralize má plzeňský odchovanec na kontě za Liberec a Mladou Boleslav 108 utkání a 17 bodů (5+12).

Čtyřiadvacetiletý Indrák od začátku ledna hostoval z Plzně ve Vítkovicích a v uplynulé sezoně zaznamenal v 30 zápasech 11 bodů za šest branek a pět asistencí. Odchovanec Písku v extralize nasbíral v 336 duelech 160 bodů (86+74).

Stejně starý Voženílek přichází z Pardubic, které ho zapůjčily do Litoměřic. V uplynulé sezoně druhé nejvyšší soutěže si připsal 64 bodů (22+42) z 57 utkání. Lepší byl jen Petr Kafka z Frýdku-Místku se 70 body. V jednom utkání nastoupil za mateřské Pardubice. Celkem má v extralize na kontě 79 utkání a pět bodů (2+3).

Pokračovat v Motoru budou útočníci Albert Michnáč a Adam Raška. Jednadvacetiletý Michnáč bude nadále hostovat na jihu Čech ze Sparty. O čtyři roky starší Raška podepsal s klubem novou smlouvu.

V Českých Budějovicích, které se vrátily do nejvyšší soutěže po sedmi letech, už nebudou pokračovat útočníci Jakub Babka, Lukáš Endál, Jan Kloz a Jan Veselý. Brankář Milan Klouček se vrátil do Pardubic a útočník Jiří Šimánek ukončil kariéru.