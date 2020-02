Pořád je rozdílový hráč, smekl Buchtele před Jágrem.

Dvěma góly nezabránil útočník Jan Buchtele porážce hokejistů Sparty na ledě v Kladně 2:4. Pražané se poprvé pod vedením Miloslava Hořavy a Josefa Jandače, kteří přišli na lavičku po odvolání německého kouče Uweho Kruppa, představili venku a sérii porážek mimo svůj led natáhli na pět utkání. Předtím doma přitom vyhráli čtyři z pěti duelů.

"Samozřejmě to hodně mrzí. Byl to další venkovní zápas, který jsme nezvládli. Na druhou stranu jsme věděli, že nás čeká těžké utkání. Kladno bojuje o každý bod. My chceme taky co nejlepší postavení do play off. Byli jsme na zápas od trenérů dobře připravení, ale prostě jsme to nezvládli," řekl Buchtele, který po Kruppově odchodu ožil a za posledních pět utkání nasbíral osm bodů (5+3).

Svými góly v 18. a 29. minutě v Kladně otočil stav na 2:1. "Oba góly padly díky všem hráčům, co byli na ledě. Nejdřív jsme ubránili akci soupeře a pak jsme se dostali do přečíslení. U první akce klobouk dolů před Formičem (Miroslavem Formanem) s Pecháčkem (Lukášem Pechem)," uvedl Buchtele.

"Podruhé jsem chtěl najít právě Lukáše, ale gólman si to hokejkou srazil do brány. Byl to šťastný gól. Byla škoda, že jsme pak vedení do konce druhé třetiny neudrželi," podotkl Buchtele.

Pražané se ještě ve 42. minutě radovali z vedení 3:2, ale předčasně. Gól Davida Vitoucha neplatil pro kopnutí puku. "Je to tak, oni totiž pustili záběr na kostku, což by teda asi neměli. Těsně před tím rozhodnutím jim to uniklo na kostku. Já tam viděl, že tam to kopnutí bylo, takže jsem se ani nerozčiloval. Jinak bych byl ten první, kdo by za rozhodčími startoval," popsal situaci Buchtele.

Ve prospěch Kladna rozhodl v 52. minutě Jaromír Jágr, který v minulém vystoupení v O2 areně zařídil výhru Rytířů 8:4 čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí. "Pořád je rozdílový hráč, proti nám mu to bohužel vychází. Je to pro něj asi trochu taková satisfakce. Snažili jsme se do něj opřít a on nám to takhle vrací," doplnil Buchtele.