Příští dvě extraligové sezony by mělo hrát play-off 12 týmů

Navrhovaný nový systém hokejové extraligy počítá v příštích dvou sezonách s vyřazovacími boji pro 12 týmů. Čtyři nejlepší kluby po základní části postoupí rovnou do čtvrtfinále play-off, ostatní by se utkaly v předkole. Od ročníku 2022/23, kdy bude se bude znovu sestupovat, má být zavedena skupina o udržení s cílem určit účastníka baráže.

Zástupci hokejového svazu a extraligy vypracovali návrh, který zaslali klubům ke schválení, v reakci na ekonomické dopady pandemie koronaviru. Extraligové kluby očekávají po předčasném ukončení soutěže jen v této sezoně ztráty příjmů ve výši stovek milionů korun. Další ztráty zřejmě přinesou dopady krize na ekonomiku a sponzory.

Podle návrhu by v příštích dvou sezonách z extraligy nikdo nesestupoval a elitní soutěž rozšířil vždy jeden tým z první ligy, pokud splní licenční podmínky. Od ročníku 2022/23 by se hrála baráž. "Od třetí sezony by se soutěž vrátila k otevřenému modelu, který považuje vedení Českého hokeje a Tipsport extraligy za nejvhodnější," uvedl svaz v tiskové zprávě.

Motivaci pro co nejvíce klubů v co nejdelším období má zajistit dočasná úprava vyřazovací části - do čtvrtfinále play-off by postupovala čtyři nejlepší mužstva oproti dosavadním šesti, zatímco celky na pátém až dvanáctém místě by se střetly v předkole. To se dosud týkalo mužstev na sedmé až desáté příčce.

Král: Je povinností svazu pomoci klubům vyrovnat se s kritickou situací

V sezoně 2022/23 by dva nejhůře umístěné kluby z 16 účastníků sestoupily přímo. Další, kterého by určila skupina o udržení mezi celky na 11. až 14. místě, by svou příslušnost k elitě hájil v baráži s nejlepším týmem druhé nejvyšší soutěže. V sezoně 2023/24 by se extraliga vrátila ke 14 účastníkům, přičemž fáze play-down by se rovněž týkala mužstev na 11. až 14. místě a nejhorší z nich by musel do baráže.

Účastníci extraligy se k návrhu mají vyjádřit do poloviny května. Vše pak musí ještě schválit výkonný výbor Českého hokeje. "Není tajemstvím, že jsem stoupencem otevřeného modelu se sestupy a postupy. Na tom se nic nemění a poslední sezona, která byla divácky rekordní, jeho atraktivitu prokázala," uvedl prezident svazu Tomáš Král.

"Teď však čelíme zcela zásadním problémům, způsobeným chybějícími příjmy a nepředvídatelností dalšího vývoje. Je povinností svazu hledat způsoby, jak klubům umožnit, aby se s kritickou situací vyrovnaly a ekonomicky stabilizovaly. Věřím, že navrhované, časově ohraničené úpravy by k tomu pomohly," řekl Král.