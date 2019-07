Produktivní obránce Nash bude hrát za Kladno i extraligu

Kanadský hokejový obránce Brendon Nash bude pokračovat v týmu nováčka extraligy Kladna. Dvaatřicetiletý Kanaďan, který se loni k Rytířům vrátil po dvou letech, podepsal novou roční smlouvu.

"Brendon tu velmi dobře odehrál dvě sezony, smlouvu jsme s ním chtěli prodloužit hned po postupu do extraligy. Teď je to černé na bílém. Po vzájemné domluvě se do přípravy zapojí o něco později až na začátku srpna," uvedl na webu Rytířů sportovní manažer a trenér David Čermák.

Nash byl nejproduktivnějším obráncem Kladna v uplynulém ročníku první ligy. V 59 zápasech včetně play off si připsal 35 bodů za 10 branek a 25 asistencí. V baráži o extraligu pomohl k postupu sedmi body za gól a šest přihrávek z 12 utkání.

Bratr útočníka Columbusu Rileyho Nashe byl tahounem Kladna i v sezoně 2015/16, kdy v 54 utkáních v první lize nasbíral 45 bodů za devět branek a 36 asistencí. Následně zamířil do Štýrského Hradce do EBEL a po roce se přesunul do Rungstedu do dánské ligy. Na kontě má i dva zápasy v NHL za Montreal z ročníku 2010/11.

"Moc se těším na další sezonu na Kladně. Myslím, že ty předchozí byly povedené a budu se snažit na ně navázat, teď to ale bude konečně v extralize. Hrát s Rytíři českou nejvyšší soutěž je nová výzva," prohlásil Nash, který pobývá doma v Kamloops.

V Kladně se může těšit na krajana. Rytíři už získali útočníka Brendana O'Donnella, který naposledy hrál v EBEL za Dornbirn. Majitel Kladna Jaromír Jágr chce navíc získat i další posily ze zámoří. "Snažíme se v rámci našich možností co nejlépe posílit a děláme pro to maximum. Zatím nám vše nevyšlo podle představ, ale ještě jednoho Kanaďana rozhodně chceme," uvedl Jágr.