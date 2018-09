Prospal se vrací do první ligy. Pomůže Budějovicím k postupu?

Václav Prospal se po 14 letech vrací do stejné soutěže i stejného klubu. V sezoně 2004/05 pomohl jako útočník hokejistům Českých Budějovic k triumfu v první lize a návratu do nejvyšší soutěže, nyní se o podobný úspěch pokusí v pozici trenéra. S týmem ČEZ Motor České Budějovice vstoupí v sobotu do první ligy domácím zápasem s Benátkami nad Jizerou.

Prospal uvedl, že první liga v roce 2004 a nyní znamená dvě rozdílné soutěže. "Nechci to srovnávat, je to dlouhá doba. Navíc jsem tehdy byl hráč a dneska jsem de facto na druhé straně barikády. Ale uvidíme, co se bude dít, já bych tomu nechal volný průběh," řekl novinářům Prospal.

Dvojnásobný mistr světa a držitel bronzové olympijské medaile nechtěl tipovat, které celky budou patřit k největším favoritům. Připustil, že o postup chce bojovat jeho tým, netuší však, kdo by měl být nejtěžším soupeřem Jihočechů v první lize.

"Dělat nějaké tipy dopředu? Toho moc nejsem zastáncem. Pro mě je to proces, který začne až v sobotu," uvedl Prospal. Dodal, že první prognózy se dají dělat přibližně po úvodní čtvrtině soutěže. Po ní už podle něj tabulka vykrystalizuje a naznačí, kdo bude patřit mezi adepty na postup.

Prospal pomáhal před 14 lety k návratu Českých Budějovic do nejvyšší soutěže jako uznávaný útočník NHL. Kanadsko-americká soutěž měla v tu dobu výluku, proto se mohl vrátit do klubu, kde s hokejem začínal. Prospal tehdy spolu s dalšími hokejisty z NHL, jimiž byli například Radek Dvořák nebo Roman Turek, patřili mezi největší hvězdy soutěže.

Podobná pozornost se na něj soustředí i nyní. "Zájem o jeho osobnost je velký. Zaznamenali jsme to i při jednání s našimi partnery a sponzory," uvedl generální manažer českobudějovického klubu Stanislav Bednařík.

Prospal přišel k týmu po minulé sezoně, kdy Jihočeši neuspěli v baráži o extraligu. Kádr se pod novým trenérem výrazně změnil, odešla řada zkušených hráčů a šanci v přípravě dostávali i mladí odchovanci klubu.

"Dá se polemizovat, jestli jeden nebo dva hráči tady jsou nebo nejsou. Ale já jsem maximálně spokojený, jak ten kádr dneska vypadá, a hlavně s tím, jak kluci pracují," řekl Prospal.