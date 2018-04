První krůček jsme udělali. Teď to zkusíme urvat znovu, říká Zohorna

Úvodní zápas se Kometě povedl nejlíp, jak to jen šlo. Proti Plzni vyválčila na jejím ledě cenný triumf a v semifinálové sérii získala vedení 1:0. Vítěznou branku zaznamenal v čase 44:30 útočník Hynek Zohorna, který dostal přihrávku od pravého mantinelu a ze spodní hrany levého kruhu propálil Svobodu. "První krůček jsme udělali. Je pro nás klíčové, že jsme první zápas zvládli, a na zbytek se neohlížíme," vyprávěl po vítězném duelu šťastný střelec.

Brněnští odstartovali první duel na ledě soupeře na jedničku a už před polovinou základní hrací doby vedli o dvě branky. Indiáni doplatili hlavně na množství faulů, které mužstvu ubraly síly. I přesto, že se Kometě v přesilovkách příliš nedařilo.

"Plzeň měla hodně vyloučení. Na začátku se nám sice trochu nedařily přesilovky a je pravda, že jsme se trochu hledali, a soupeři nás navíc dobře bránili, zatímco my pomalu nevystřelili. Je to z naší strany vlastně škoda, protože jsme nevyužili pětiminutovou přesilovku, a pak ani další početní převahu. Pořád jsme jezdili tam a zpět, hodně se to přelévalo, a nebyli jsme schopni se usadit," popisoval dění na ledě pro klubový web Zohorna.

Kometa navíc dokázala těžit také z brejků, které Západočeši svými chybami hostům nabídli. "Třikrát se stalo, že Plzeňáci ztratili puk na modré čáře. Alex Mallet jednou dobře vypíchl puk, ujel sám na branku a byla z toho penalta. Určitě to pramení z pohybu. Máme natrénovaný dobrý vzorec, takže si stačí přesně najet, zapracovat hokejkou a soupeř se tam těžko dostává," řekl zkušený forvard.

Plzeňští se sice kontaktní brankou ještě dostali do hry, Zohornova trefa však definitivně srazila jejich naděje na vítězství. "Po buly se všichni stáhli ke dvěma hráčům, co byli na modré, a Kuba Krejčík mě následně skvěle našel na kruhu, a já už to dokázal trefit," řek o svém přesném zásahu.

Skleničkův gól na 2:3 už poté celkové skóre jen kosmeticky upravil a zatímco domácí smutnili, hosté mohli oslavit zisk cenného skalpu. "Už jsme se na semifinále moc těšili, i když je to venkovní zápas, ale byli jsme nahecovaní, jakoby by byl domácí. Měli jsme dlouhou pauzu, celý tým byl skvěle připraven a teď to zkusíme urvat znovu. První krůček jsme udělali. Je pro nás klíčové, že jsme první zápas zvládli, a na zbytek se neohlížíme," uzavřel.