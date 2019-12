První místo? Medaile to nedělá, je si vědom Krenželok.

Díky brance útočníka Lukáše Krenželoka ze 44. minuty v přesilové hře vyhráli hokejisté Liberce v Litvínově 4:3 a dostali se do čela extraligové tabulky o dva body před Spartu. Navíc mají Bílí Tygři oproti Pražanům tři zápasy k dobru. Od porážky 27. října doma s Hradcem Králové 2:3 bodovali Severočeši patnáctkrát za sebou a jej jednou při této sérii našli přemožitele.

"První místo v tabulce je fajn, ale medaile to ještě nedělá. Musíme fakt jít zápas od zápasu," řekl Krenželok, podle něhož ze současné formy Bílí Tygři těží i při vyrovnaných závěrech utkání. Podobně jako dnes v Litvínově. "Jsme na tom lépe psychicky, podle mě koncovky zápasů zvládáme lépe než mančafty, které musí. Je to pomoc, když jsme nahoře."

Liberec rozjel dlouhou sérii úspěchů po pěti utkáních, v který neuhrál ani bod. "Snažíme se od té série porážek o jednoduchý hokej. Nehrát moc u nás v pásmu a nevymýšlet vzadu blbiny, což se předtím dělo. Snažíme se rychle otáčet hru, sem tam se dá gól z přesilovky, padá nám to tam. Jsme za to rádi," uvedl šestatřicetiletý odchovanec Vítkovic, který v Liberci působí šestou sezonu.

Užívá si, že tým nehraje pod tlakem. "Je to lepší než muset udělat každý bod. My chceme každý bod, někdy se stanou chyby, ale máme takovou sílu, že to otočíme. Na druhou stranu, co jsem v Liberci, tak se soustředíme na každý zápas. Vůbec neřešíme, jestli jsme první nebo sedmí. Chceme udělat play off a od toho se odrážíme," podotkl Krenželok.

Liberec podle něj v Litvínově nehrál dlouho podle svých představ. "Začali jsme hrát hokej nahoru dolů, což jsme moc nechtěli. Víme, že hrají o bytí nebytí, tak jsme chtěli vyčkávat, co se bude dít. Dali jsme gól a hned jsme dostali. Potom jsme si řekli, že musíme pohlídat brejky, a dostali jsme z nich dva góly. Pak jsme postupně dali góly a už jsme věřili, že to otočíme," uvedl Krenželok.

Utkání rozhodl střelou zápěstím z pravého kruhu přesně do protějšího horního rohu branky Davida Honzíka. "Je to takové jediné místo, kam se sem tam trefím. Na tréninku tam střílím, gólman jde dolů a udělá se tam takové malé okénko. Trefil jsem to, ale dobře to sehráli kluci. Jelen (Petr Jelínek) mi dal parádní žábu, měl jsem čas a ještě jsem si to zpracoval. Vystřelil jsem a byl gól," dodal Krenželok.