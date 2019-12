Růžička jako mentor pro mladé. Beru to, jak to je, hlesl

Hokejový útočník Vladimír Růžička se po nemoci vrátil do sestavy Sparty a výrazně se podílel na výhře Pražanů nad Třincem (3:2). Třicetiletý hráč dvakrát skóroval a na ledě byl i při třetím gólu Sparty. Po zdravotních problémech se přitom do tréninku zapojil až v sobotu, takže měl ze souboje s úřadujícím mistrem i lehké obavy.

"Když jsem včera po čtyřech dnech nemoci vlezl poprvé na led, tak jsem se necítil moc dobře. Ale jsem rád, že jsem to zvládl," řekl Růžička novinářům.

Odchovanec pražské Slavie chtěl po reprezentační přestávce nastoupit hned proti Plzni, po příjezdu do O2 areny se mu ale udělalo špatně a hned odjel domů. "Dva dny jsem ležel v teplotách a v křečích. Takže jsem rád, že jsem teď mohl nastoupit. Těšil jsem se, ale zároveň jsem z toho měl trochu obavy," uvedl Růžička.

Svůj zdravotní stav ale bral zkušený útočník s nadhledem, v minulé sezoně na tom byl výrazně hůře. "Před půl rokem v Chomutově jsem prošel salmonelou, tak to musím říct, že ve finále mi tentokrát skoro nic nebylo," zavzpomínal už s úsměvem na epidemii, které postihla kabinu Pirátů.

Na ledě se nakonec cítil dobře. "Hlavně jsem se ale snažil si zápas užít. Jsou Vánoce, chodí hrozně moc lidí, což je super. Je nádhera hrát před takovou kulisou. Jsem rád, že jich přišlo tolik a mohli jsme jim dát takový dáreček," poukázal na návštěvu téměř 12.000 diváků v O2 areně.

Sparta sice porazila Třinec potřetí v sezoně, opět bylo ale utkání vyrovnané. "Měli jsme lepší první třetinu, kdy jsme tlačili a povedlo se nám dát gól. I když trochu šťastný, byla to jemná teč. Potom jsme ve druhé třetině dali góly z přesilovek, což asi rozhodlo. Ale pak bylo vidět, že Třinec je hrozně těžký soupeř, vsadil všechno na jednu kartu. Naštěstí nás podržel Machy," ocenil Růžička výkon brankáře Matěje Machovského, který si připsal 31 úspěšných zákroků.

Klíčem k výhře byla úspěšnost v přesilových hrách, ve kterých Pražané dvakrát skórovali. V předešlých utkáních přitom početní výhody Sparta nehrála dobře.

"Poslední zápas s Olomoucí, co jsem ještě hrál, byly opravdu špatné. O pauze jsme je trochu potrénovali, sedli jsme si, museli jsme si říct určité věci. Přišlo mi, že nikdo neví, co tam má dělat. Byli jsme jako bludní Holanďani. Dnes jsem rád, že jsme dali dva góly, protože to rozhoduje zápasy," řekl Růžička.

Jedna z velkých letních posil Sparty momentálně nastupuje ve čtvrté formaci společně s mladíky Davidem Vitouchem a Tomášem Pšeničkou. Působí tak jako jakýsi mentor. "Beru to, jak je. Každý máme nějakou roli. Nechci říct, že je mi to jedno, ale beru to, jak to je. Jsem s mladými kluky, kteří jsou talentovaní. Snažím se jim poradit, v určitých situacích už jsem byl. Dneska odehráli skvělý zápas, gratuluju i jim, že si to mohli užít," dodal Růžička.