S eskem na dresu vás nevítají, ví hrdina Machovský

Zatímco ve fotbalové Spartě nadělal zahraniční trenér paseku, ta hokejová si zatím může mnout ruce. Udělat hlavního trenéra z německého rodáka Uweho Kruppa byl odvážný tah, nicméně ze třech extraligových letošních utkání slavil pražský klub dvě výhry. Fanoušci jsou po nepříliš vydařené minulé sezoně spokojeni, sympatický výkon týmu podtrhl gólman Machovský, který mezi tyčemi čaroval.

Proti Plzni měl pětadvacetiletý brankář výhodu. Na západě Čech strávil čtyři sezony, pátečního soupeře Sparty tudíž dobře znal. Ve vyrovnaném utkání indiáni Pražany přestříleli, zakončení jim však zkomplikoval rodák z Opavy. Machovský předvedl úspěšnost zákroků 95,65 %, zlikvidoval čtyřicet čtyři střel a především díky jeho výkonu dospěl zápas do prodloužení, ve kterém k radosti hostů rozhodl Košťálek.

Hráli jsme škaredě, přiznal Machovský v rozhovoru pro oficiální web hokejové Sparty. "Vždycky chcete hrát hezký hokej, dávat si žabičky do prázdné branky, ale takhle hokej nefunguje. Někdy to prostě musíte urvat, i když to nejde. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli," pochvaloval si těsnou výhru hrdina pátečního utkání. Ocenil přitom kvalitu soupeře. "Plzeň má vyrovnaný kádr vepředu i vzadu, gólman jim chytá výborně a sedí jim to. Doma si věří a hrají tu hodně aktivně," dodal.

Led se rozpouštěl

Byl rád, že ho diváci ušetřili. Přeci jen, jet na rozbruslení na druhou stranu byl zvláštní pocit. A jak sám přiznává, Plzni vděčí za mnoho. "Ty čtyři sezony v Plzni byly super a já jí vděčím za to, že vůbec hraju profesionální hokej, protože mi ve dvaceti dali šanci a věřili mi. Jsem rád, že jsem tady byl, určitě to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal," velebí bývalý klub Machovský.

Na zápase proti svému bývalému týmu však přeci jen našel negativa. Kupodivu si nestěžoval na pár nadávek, které přistály na jeho hlavu. "Když máte esko na dresu, tak vás nikde nevítají," přiznává smířeně. Co ho však překvapilo, bylo nezvyklé teplo panující v aréně. "Led se podle mého rozpouštěl, takové vedro jsem nečekal. Ono to tak je. Když máte zápas uprostřed zimy, tak vám není zima, ale takhle vám je ve výstroji ještě třikrát větší horko. Je lepší, když toho jde na vás víc, ať se více soustředíte," doplnil. Jak to tak vypadá, vedro jeho výkonu svědčí. Své bývalé spoluhráče potrápil a především díky jeho výkonu si Sparta odvezla z Plzně dva body.