Semifinále č. 1 startuje! Hradec na domácím ledě vyzve Oceláře.

Krátký odpočinek a hrrr na dalšího soupeře. Hokejisté Třince a Hradce ještě nestačili ani pořádně vstřebat radostný pocit z výhry a už je čeká další těžká šichta. Zatímco Oceláři zvládli čtvrtfinále s Pardubicemi, Hradec po velké bitvě ukončil sezonu Liberci. Oba favorité, které papírově slabší týmy hodně potrápily, se teď postaví na led proti sobě. Kdo si proklestí cestu do finále?

Jedni skončili v neděli a druzí v pondělí. Čtvrtfinálové série obou týmu, Třince i Hradce, trvaly nejdelší možnou dobu a sebraly mnoho sil. Po pár dnech volna navíc startuje další díl bitvy o titul - vzájemné semifinále. Třinečtí hokejisté i Východočeši do něj vstoupí z obdobné startovní pozice a za vyrovnané bilance ze základní části.

Třinec měl na odpočinek o den déle, sedmý zápas s Dynamem ukončil už v neděli. Navíc s debaklem pro východočeského protivníka. Teď bude chtít udolat i další nebezpečí z východu Čech, jen z opačné strany Kunětické hory. Los vyřazovacích bojů Ocelářům přiřkl ambiciózní celek z Hradce Králové.

I když ale Mountfield vyrážel do play-off hodně suverénně, z předkola nažhavený Liberec mu dokázal slušně zatopit. A sérii rozhodl rovněž až sedmý zápas. Ten se navíc hrál až v pondělí. ""Jsme rádi, že jsme zvládli čtvrtfinále, bylo to hodně náročné. Navíc tím, že se série natáhla na sedm zápasů, nás stála hodně sil. Ale jak bude vypadat ta nadcházející, to nelze předvídat. Třinec je přece jen trošku jiné mužstvo než Liberec," popisoval hradecký trenér Václav Sýkora.

Co by jeho svěřencům ale mohlo hrát do karet, je domácí prostředí, v němž semifinále začne. Ani to však kouč Východočechů nebere za extra velkou výhodu. "Jsme rádi, že takovou výhodu na své straně máme, zase bych to ale nebral jako nějakou zvláštní přednost," uvažoval.

Bilance vzájemný zápasů mnoho nenapoví. V základní části totiž byla vyrovnaná. Dvakrát se z vítězství radoval Hradec (3:1 a 3:0), dvakrát Oceláři (2:3po prodl., 1:2 po sn.). Východočeši se budou navíc moci spolehnout na kanonýry Jaroslava Bednáře a Radka Smoleňáka. Druhý jmenovaný už ve vyřazovací části nasbíral šest bodů za čtyři branky a dvě asistence.

Třinci naopak chybí zraněný snajpr Martin Růžička. Klub úzkostně tají jeho zranění a není vůbec jisté, zda do série zasáhne. Bodově se ale v play-off zatím skvěle předvedl David Cienciala, jenž posbíral dva góly a sedm asistencí. Stejný hráč zničil v poslední duelu čtvrtfinále Pardubice, když nahrál na celých sedm branek a stanovil extraligové rekord.

Stejně jako z Hradce je z Ocelářů cítit odhodlání.I navzdory horší výsledkové historii vzájemných duelů. "Čekám určitě dlouhou sérii. Všechny zápasy v základní části byly vyrovnané, i když proti Hradci se nám dařilo malinko méně než s Brnem, které nám také hrozilo. Ale teď je to play-off, to je nová soutěž. Celou základní část se nám venku dařilo sbírat body, měli jsme nejlepší bilanci z celé extraligy. V Pardubicích se nám sice nedařilo, přesto věřím, že v Hradci znovu půjdeme za výhrou," uvedl trenér Václav Varaďa.

Semifinálová série začíná ve čtvrtečních 17:20, druhý duel sehrají Hradečtí s Oceláři hned v pátek od 16:20. Kdo pro sebe urve úvodní vítězství?