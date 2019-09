Šidlík odvolal faul na Bulíře, ten záhy skóroval. Dostal pochvalu

Sportovním gestem možná vítkovický hokejový obránce Petr Šidlík připravil vlastní barvy o vítězství nad Libercem. Pětadvacetiletý vítkovický bek deset minut před koncem za stavu 3:2 odvolal signalizované vyloučení hostujícího Michala Bulíře, který pak krátce po vhazování vstřelil vyrovnávací gól. Vítkovice nakonec po nájezdech s vicemistrem prohrály 4:5.

Hlavní sudí nejprve zvedl ruku na znamení toho, že se chystá Bulíře vyloučit za hru vysokou holí, ale jeho verdikt zvrátil Šidlík, který se přiznal, že hokejku do obličeje spoluhráče zvedl sám.

"Za to bych mu chtěl strašně poděkovat. Strašně si cením toho, že hráč udělá takové gesto. Ne každý hráč by to udělal," řekl Bulíř, který sám inkriminovaný moment ve velké rychlosti nedokázal přesně popsat. "Vím, že v tom souboji byla moje hokejka i ta jeho. Nejsem si ale jistý, která to trefila. Spíše mi přišlo, že ta jeho a nakonec se k tomu přiznal," vysvětlil Bulíř.

Krutou souhrou okolností pro Vítkovice pak Liberec krátce po buly udeřil a srovnal na 3:3. A zrovna zásluhou Bulíře, který měl jít pykat. "Patří mu obrovský dík. Tady je vidět charakter člověka a fair play, které do sportu patří. Moc si toho cením," zopakoval Bulíř.

Vítkovická kabina se na spoluhráče navzdory okolnostem vůbec nezlobila. Právě naopak. "Šídla znám, je to férový chlap a cítil to tak. Já jsem před dvěma lety udělal něco podobného a je jen dobře, když tato gesta se objeví na ledě. Nic proti tomu nemám," prohlásil Rastislav Dej. "Samozřejmě, byla by to přesilovka pro nás, ale nemám mu nic za zlé. Udělal to, co cítil, že je správné," doplnil Dej.