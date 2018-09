Skočím do toho rovnýma nohama, říká nově expert Tlustý

V 28 letech musel nechtěně ukončit kariéru. Hokejista Jiří Tlustý už téměř dva roky kvůli přetrženým vazům na ruce nehraje. Nyní našel u oblíbeného sportu novou motivaci. Bude zastávat roli jednoho ze čtyř expertů O2 TV Sport při přenosech z Tipsport extraligy. Roli experta bere jako výzvu, do které skočí bez přípravy rovnýma nohama. Spolu s ním se budou ve studiu placeného kanálu střídat Jakub Koreis, Roman Málek nebo Petr Ton.

Kariéru jste ukončil relativně nedávno, loni na jaře. Přebolelo vás to už?

Věděl jsem nějakou dobu, že už nebudu schopný hrát, z toho vyplynulo, že končím s hokejem. Samozřejmě už je to trochu za mnou. Nicméně, když jsem se byl dívat na NHL jako divák, tak to bylo pro mne náročné. Nedá se nic ale dělat. Člověk se s tím musí smířit. Zdraví má jenom jedno

Nyní vám přišla nabídka z O2 TV dělat hokejového experta. Co jste ji říkal?

Přišlo mi to jako fajn možnost být pořád u hokeje. Super zkušenost, navíc dobrý odrazový bod po konci kariéry. S tím jsem do toho šel a uvidíme, jak mi role experta půjde a jestli O2 TV bude mít se mnou trpělivost.

Měl jste někdy v hlavě, že byste mohl komentovat pro televizi?

Vůbec. Nelákalo mě to, ale jak jsem ukončil aktivní kariéru, tak jsem přeci jenom chtěl zůstat u hokeje. Měl jsem i nabídky k trénování, ale to se mi dělat nechtělo. Dělat experta je něco úplně jiného. Bude to živější, energičtější. Jsem z toho určitě nervózní, avšak jsem nabídku přijal jako výzvu.

Přeci jenom slovník na ledě nebo na střídačce je jiný než za mikrofonem. Jak jste připraven na tohle?

Komentátoři z O2 TV říkali, že chtějí mít televizní přenosy odlišné od těch v České televizi, tak doufám, že budou tolerantní k našemu slovníku. Všichni se ale budeme snažit. Věřím, že i ostatní kolegové - experti umí normálně mluvit. Určitě se objeví problémy nebo zádrhely, ty se ale přihodí každému. Jenom doufám, že se mi nebudou stávat nějaké velké přeřeky. Každý z nás si prošel mnoha rozhovory, tak snad každý ví, jak se k otázce či tématu postavit.

Zkoušíte si doma například mluvu nanečisto?

Ani náhodou. Před tiskovou konferencí jsem dostal rozpis, co bych měl říct novinářům a stejně jsem ho nepřečetl. Podle not jsem nikdy neuměl jezdit. Nešlo mi to ani na ledě a nedokážu ani popsat, jak jsem hrál hokej. Žiju momentem. Komentování nebude jednoduché, ale zábavné určitě a strašně se těším.

Budete mít trému?

Ta je vždy při něčem novém. Člověk se musí trošku otrkat a zvyknout si na nové prostředí. Následně se párkrát uvidí, uslyší se, co řekl a chytne se za hlavu. Pak se vše uklidní.

Sledoval jste práci expertů, ať víte, do čeho jdete ...

Vůbec. Jsem znamení ryba a půjdu do toho tak, že skočím do toho rovnýma nohama a uvidí se.

Máte nějakého oblíbeného komentátora?

Když to vezmu v Česku, tak jsem vyrůstal na pořadu Buly, takže Robert Záruba, Michal Dusík a Petr Vichnar. Jako malý kluk jsem je sledoval u televize a tyhle lidi se z paměti nedají vymazat. Oni jsou ti nejznámější v oboru.

V zámoří byste našel někoho?

Tam už je hrozně moc kanálů i lidí. Hodně zajímavé ale bylo sledovat například Dona Cherryho v pořadu Hockey Night in Canada (Hokejová Noc v Kanadě - pozn. red.). Ten měl veselejší jak outfit, tak pohled na hokej. On je v 84 letech v Kanadě ikona. Co si pamatuji, tak i hráči říkali, že na něm vyrůstali.

Myslíte tedy, že hokej v O2 TV bude více uvolněnější než v České televizi?

Řekl bych, že podobným směrem by vysílání hokeje chtěli lidé v O2 pojmout. My, experti, budeme mít volnější cestu a bude pro nás jednodušší se do naší role dostat. Co vím tak Jakub Koreis se těší strašně moc. Roman Málek si už kontroloval i nová pravidla. Já jsem je už četl taky, ale ještě si je budu muset projet jednou a zopakovat, protože je to jedna ze základních věcí, kterou by expert měl znát. Při sporných situacích by měl vědět, jak daný moment správně okomentovat a říct vlastní názor.

Budete spíše pozitivní nebo kritický expert?

Sám jsem žil pozitivně a stejně tak musí být i člověk. Kritika není na hráče tím nejlepším nástrojem. Na ledě se musí rozhodovat v desetinách vteřin. V televizi to mají všichni jednodušší. Můžou si zastavit záznam, přetočit zpátky. Nechci být úplně negativní, protože jsem sám hrál a vím, jaké to je, jednat v rychlosti.