Skvělý začátek vystřídal špatný konec, hodnotí sezonu Růžička

Hokejisté Chomutova od posledního postupu mezi elitu zakotvili v extralize, ale poprvé za tři sezony nepostoupili po čtvrtfinálové a loňské semifinálové účasti ani do play-off, což bylo jejich hlavním cílem. Piráti sice bojovali o předkolo až do závěru základní části, nakonec ale na místenku ve vyřazovacích bojích nedosáhli. Do skupiny o umístění však následně svěřenci kouče Vladimíra Růžičky šli s pohodlným náskokem a zakončili tak sezonu v klidu bez hrozby baráže.

Chomutovští i přes slibný začátek soutěže předesílali, že cílem je desítka, která jim nakonec utekla o tři body. "Chtěli jsme do desítky, do které jsme se nedostali, což je pro nás špatné. Chtěli jsme hrát minimálně předkolo. A pak bojovat dál," řekl Růžička.

Piráti na začátku ročníku sedmkrát v řadě bodovali, takže se hřáli na špici tabulky, poté ale výkonnost klesla a s tím se horšila i pozice v tabulce. Skončili až dvanáctí. "Sezona začala výborně, pak nebyla nic moc. Následně jsme až do konce bojovali o desítku. Bohužel se zápas ve Zlíně nepodařil," připomněl Růžička definitivní zlom, kdy Piráti v 51. kole přišli o naději.

"Hlavní, co ovlivnilo naše konečné umístění na konci základní části, bylo to, že jsme v zápasech vedli, ale pak jsme prohráli. Za další jsme hodně zápasů vyhráli až v prodloužení, měli jsme prostě hrozně málo plných výher. Přesilovky byly loni výborné, letos to tam vůbec nepadalo. Je to jedno s druhým," vyjmenoval důvody zkušený trenér.

Jelikož Chomutov v posledním kole základní části porazil Spartu, matematicky mu stačilo získat v play out sedm bodů. "Jsem rád, že jsme měli dostatečný náskok a v klidu jsme si to ve skupině o umístění pohlídali," přiznal olympijský vítěz z Nagana.

Nějaké hráčské změny určitě budou, přiznal Růžička

Vyrovnanost extraligy se potvrzuje na všech pozicích. Do obávané a nevyzpytatelné baráže zamířily Litvínov a Jihlava. "Extraliga je hrozně vyrovnaná, do spodní čtyřky může spadnout kdokoliv. Příkladem jsou Pardubice, které hrají dobře v play-off, přitom loni hrály baráž," připomněl Růžička.

Klub čeká přes léto tradiční práce na skladbě týmu. Piráti mají aktuálně hodně mladé gólmany. "Brankáři jsou mladí, takže se po jednom brankáři musíme podívat. Oba ale chytají velice dobře," pochválil Růžička muže s maskou.

Jelikož několika hráčům končí smlouva, bude se také řešit další doplnění mužstva. "Kádr se bude obměňovat, bude však záležet na rozpočtu, který nebude, jako byl loni. Osa mužstva tu je, ale nějaké hráče musíme změnit," připustil Růžička.

V posledních dnech už vedení Chomutova několik dohod o pokračování spolupráce zveřejnilo. Zůstává například Jakub Sklenář a také pokračuje hostování Ronaldu Knotovi. "Někteří už mají podepsanou smlouvu a další se řeší podle financí," uvedl Růžička. "Rozpočet se teprve řeší, všechno se uvidí. Určitě si nemůžeme vyskakovat," naznačil.

Finanční situace není úplně jednoduchá a těžko se s ní před rokem smiřoval klíčový tahoun týmu Michal Vondrka. "Michalovi končí smlouva, bude se to řešit. Bude také záležet na podmínkách, které bude Michal mít," podotkl Růžička.

Hokejovým prostředím se už druhým rokem šíří spekulace o přesunu extraligové licence z Chomutova do Kladna, něco takového však Růžička striktně odmítá. "Spekuluje se pořád o něčem, je to samá spekulace. Nevím, proč by se nemělo hrát dál a kde jinde by měla licence být... Extraliga bude v Chomutově," prohlásil Růžička.

Piráty čeká ještě pár dní tréninku, poté si vyberou dovolenou a začnou v klasickém formátu letní přípravy. Mladí hráči se budou zocelovat pod vedením kondičního trenéra Petra Švehly a ti starší se budou připravovat individuálně. "Já budu odpočívat, koukat na hokeje, věnovat se malé dceři a manželce," uzavřel čtyřiapadesátiletý Růžička.