Slavit gól proti Vítkovicím? To by se nehodilo, řekl Olesz

První extraligový zápas za Olomouc hned vyšperkoval zkušený útočník Rostislav Olesz gólem. Mnohem pikantnější však je, že se tak stalo zrovna na ledě "jeho" Vítkovic, z nichž v létě v nepříliš dobrém na Hanou odešel.

Vítkovický patriot se kvůli neshodám s koučem Jakubem Petrem před sezonou odhodlal pro odchod z klubu svého srdce a hned v prvním vzájemném utkání mu vsítil branku. Z brankoviště doklepl odražený puk, ale žádnou radost z gólu neprojevil.

"Ano, neslavil jsem. Ani by se to nehodilo," řekl po utkání novinářům třiatřicetiletý Olesz, který na kraji Ostravy s rodinou bydlí.

I jako zkušený harcovník před ostře sledovaným startem v Ostravě cítil trému. "Připravoval jsem se na to, věděl jsem, jak to bude těžké. A jsem rád, že jsme to zvládli jako tým a vyhráli jsme," pochvaloval si Olesz.

"Měl jsem tu rodinu a hodně přátel, o to důležitější bylo pro mě vyhrát. V kabině je nás více z Ostravy, jeli jsme sem ale vyhrát za Olomouc," doplnil Olesz.

Na jeho hlavu se chvílemi z ostravských tribun snášel ojedinělý pískot. O nic dramatického však nešlo. "Reakcí jsem se nebál. Nebyl k tomu důvod. Ta historie je známá, lidi hokeji rozumí, bylo to v pohodě," podotkl Olesz.

Olomouckou kabinu však motivoval speciální prémií. "Ano, něco jsem vypsal, normální prémii. Hezky se mi to sečetlo. První gól, zápisné a ještě to, co jsem vypsal," usmál se Olesz.

Znalost prostředí mu prý u gólu, při kterém prokázal nejrychlejší reakci po odražené střele, nijak nepomohla. "To byla jen normální intuice okolo brány, nic speciálního," řekl ke své brance Olesz.