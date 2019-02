Smoleňák = expert na Brno. V play-off by ho ale potkat nechtěl

Hokejový útočník Radek Smoleňák potvrdil, že se mu proti Brnu daří. Opora Hradce Králové se dvěma góly podepsala na výhře Východočechů 3:0 nad úřadujícím mistrem a Kometě dal Smoleňák v této sezoně už šest gólů. Celkově jich má přitom na kontě jedenáct.

"Mě prostě takové zápasy baví, hrát proti fanouškům, kteří jsou výborní. Ať si klidně zařvou. Je to sport, musíme být rádi, že na něj lidi chodí. Je potřeba to nějak vyventilovat, mně takové nadávky nevadí," řekl Smoleňák, který několikrát v zápase gesty popichoval fanoušky domácích.

Až jej napomínal i rozhodčí. "Říkal mi, ať se uklidním," přiznal Smoleňák. Utkání si od začátku užíval. "Zápasy proti Kometě jsou vždy speciální a je třeba do nich nastoupit ve stoprocentní koncentraci," usmíval se dvaatřicetiletý útočník.

Kladenský odchovanec se postaral o druhý a třetí gól hostů, důležitá byla zejména jeho první trefa. Ve 12. minutě zvyšoval na 2:0, jen 62 vteřin po gólu spoluhráče Lukáše Cingela. "Dostal jsem se do špatného úhlu a už jsem to neměl komu nahrát. Tak jsem to zkusil a vyšlo to. Takový gól beru," řekl.

Smoleňák ocenil i týmové pojetí hry Hradce a kvalitu spoluhráčů, kteří museli naskočit na nezvyklé posty při zranění Koukala a Dragouna. "Tihle borci, kteří dostali šanci, je suprově zastoupili. Tím se pocit z vítězství ještě umocňuje. Je to lepší, než kdybychom to vyhráli v plné palbě a v plném počtu," chválil charakter týmu. "Tohle nás posouvá dál. Odehráli jsme to fantasticky týmově," uvedl.

Hradec Králové vyhrál čtvrtý zápas v řadě na venkovním hřišti. "Do Vánoc jsme byli venku úplně směšní. Tato série byla hodně zlomová, kdyby nám to řekl někdo před tím, tak mu nebudeme věřit," ohlédl se za čtyřmi zápasy.

Sám si nemyslí, že by Kometa nebyla ve své kůži, když nedala ani gól. "Kometa je nevyzpytatelná v tom, že dokáže z ničeho nic šlápnout a dát vám góly během jedné dvou minut. Opticky to může vypadat, že se jim nedaří, ale to není tým, který lze brát na lehkou váhu. V úterý to nebylo o Kometě, ale spíš o nás," podotkl Smoleňák.

Východočeši získali proti Brnu v sezoně 11 z 12 možných bodů. Smoleňák ale řekl, že v úvodu play-off by se s úřadujícím mistrem utkat nechtěl. "Koukám se na nás, jak hrajeme my, nijak to nežeru, co je s ostatními. Bavil jsem se ale s kamarádem, který to má nastudované. Extraliga je tak vyrovnaná, není v ní vyložený favorit a nikdo se nemusí bát druhého. Šanci vyhrát má každý a čeká nás pěkný zbytek sezony," dodal muž zápasu.