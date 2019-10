Šňůra výher? To si hráč pamatuje napořád, přiznal gólman Sparty

Brankář Jakub Sedláček se výrazně zasloužil o výhru hokejistů Sparty na ledě Plzně. V základní hrací době a prodloužení si připsal 38 úspěšných zákroků, následně zlikvidoval čtyři z pěti samostatných nájezdů a díky tomu mohli Pražané slavit devátou výhru v řadě.

"Určitě jsme spokojeni. Měli v zápase dvě tyčky a přestříleli nás, myslím, že byli o malinko lepší. Je škoda, že jsme nezískali i ten třetí bod, ale máme dva, které jsme vybojovali v těžkých nájezdech. Podle mě jsou to zlaté body," uvedl Sedláček na klubovém webu po výhře 3:2 po nájezdech.

Sparta si nyní užívá úspěšné období, naposledy prohrála před měsícem. "Je to krásné. Nevím, kdo z nás takovou sérii zažil. Tyhle šňůry si každý hráč pamatuje snad do konce života, protože vyhrát devětkrát za sebou samozřejmě není úplně obvyklé. Je to parádní a doufám, že to ještě natáhneme," podotkl devětadvacetiletý gólman.

Sedláček je brankářskou dvojkou Pražanů, momentálně však dostává i dost šancí. Tři z devíti výher vychytal on. "My jsme profíci. Máme s Matějem Machovským pohodový, kamarádský vztah, myslím si, že i nadstandardní, co se gólmanů týče. Málokterá dvojice by to střídání nesla tak přátelsky jako my. Jsme profesionálové a kdo je napsaný na tabuli, ten chytá," řekl Sedláček.

Další utkání Spartu čeká už v úterý, kdy se doma utká s Libercem a ve hře bude jubilejní desátá výhra. "Neřekl bych, že bychom měli nějaký cíl vyhrát deset patnáct zápasů po sobě. Jdeme od zápasu k zápasu a zatím nám to vyhází. Někdy sice se štěstím, ale to k tomu patří. Minulou sezonu nám trochu chybělo a teď se k nám zase přiklonilo, takže jsme rádi. Doufám, že sérii natáhneme," přál si Sedláček, jenž ale bude v dalším kole opět zřejmě krýt záda Machovskému.